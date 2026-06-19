शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

BEST Strike Mumbai : 21 जूनच्या नीट परीक्षेवर बेस्ट संपाचे सावट; राहुल शेवाळेंनी व्यक्त केली चिंता

Updated On: Jun 19, 2026 | 06:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

बेस्ट उपक्रमाच्या संपावर तातडीने मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याची मागणी माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. बेस्टचा संप 21 जूनपर्यंत सुरू राहिल्यास राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो,

21 जूनच्या नीट परीक्षेवर बेस्ट संपाचे सावट; राहुल शेवाळेंनी व्यक्त केली चिंता

21 जूनच्या नीट परीक्षेवर बेस्ट संपाचे सावट; राहुल शेवाळेंनी व्यक्त केली चिंता

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 21 जूनच्या नीट परीक्षेवर बेस्ट संपाचे सावट
  • राहुल शेवाळेंनी व्यक्त केली चिंता
  • पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेची मागणी
मुंबई : मुंबईत, १२ संघटनांची संयुक्त संघटना असलेल्या ‘संयुक्त कामगार कृती समिती’च्या बॅनरखाली बेस्टच्या (बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन) कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी (18 जून) मध्यरात्रीपासून संप सुरू केला आहे. प्रशासनाने त्यांच्या मागण्यांवर निर्धारित वेळेत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, असा आरोप समितीने केला आहे. वास्तविक पाहता, बेस्टचे बजेट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) बजेटमध्ये विलीन करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित कायदेशीर देणी एकरकमी देणे, २०१६-२०२६ या वर्षांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आणि बेस्टच्या मालकीच्या बसेसची संख्या ६,००० पर्यंत वाढवणे, या काही प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. याशिवाय, वेतनवाढ, निवृत्तीवेतनाचे लाभ आणि इतर प्रलंबित देणी अदा करावीत.

Mumbai BEST Bus Strike: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल

याचदरम्यान आता, बेस्ट उपक्रमाच्या संपामध्ये तातडीने मध्यस्थी करून तोडगा काढावा, अशी लेखी मागणी माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या संपावर त्वरित तोडगा काढला नाही, तर त्याचा फटका रविवारी, ( 21 जून) नीट परीक्षा देणाऱ्या परीक्षार्थींना होऊ शकेल, अशी चिंता शेवाळे यांनी आपल्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे. तसेच, सदर संप 21 जूनपर्यंत मिटला नाही, तर परिक्षार्थींसाठी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था करण्याची विनंतीही त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

शेवाळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, बेस्ट उपक्रमातील कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे गुरुवार मध्यरात्रीपासून मुंबई शहर आणि उपनगरातील वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झालेला दिसून येत आहे. त्यातच, येत्या रविवारी म्हणजे 21 जून रोजी राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी, परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी मुंबईतील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात बेस्ट बसवर अवलंबून असतात. मात्र, बेस्टचा संप लांबला, तर या विद्यार्थ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागेल.आधीच, पेपरफुटीमुळे हैराण झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना, बेस्ट बसच्या संपामुळे ऐन परीक्षेच्या दिवशीच मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल, अशी भीती शेवाळे यांनी व्यक्त केली आहे.

विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊन, नीट परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, बेस्ट संपामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली आहे. तसेच, संपावर तोडगा न निघाल्यास, नीट परीक्षार्थींना परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था करण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात मेस्मा लागू

संपाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (मेस्मा) लागू केला आहे. याअंतर्गत, बेस्ट कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास किंवा सामूहिक रजा घेण्यास मनाई आहे. अत्यावश्यक सेवा कोणत्याही परिस्थितीत सुरूच राहतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, शुक्रवार सकाळपासून मुंबईच्या रस्त्यांवरून बेस्ट बसेस जवळजवळ गायब आहेत. बेस्ट मुंबईत बससेवा चालवते आणि दक्षिण मुंबईला वीजपुरवठाही करते. कर्मचाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्या लवकर पूर्ण न झाल्यास बससेवा तसेच वीजपुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो.

Pratap Sarnaik : आता काय खैर नाही…! मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यास अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर होणार कारवाई

Web Title: Rahul shewale demands immediate solution to best strike and transport for neet exam students

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhima Koregaon Case प्रकरणी एनआयएकडून तीन जणांची चौकशी; मुंबई प्रेस क्लबच्या माजी सदस्यांना समन्स
1

Bhima Koregaon Case प्रकरणी एनआयएकडून तीन जणांची चौकशी; मुंबई प्रेस क्लबच्या माजी सदस्यांना समन्स

Mumbai BEST Bus Strike: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल
2

Mumbai BEST Bus Strike: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल

Mumbai News : फक्त आर्थिक नाही, आता मुंबई ‘कॅट कॅपिटल’, काय म्हणतोय Insta Mart चा Viral रिपोर्ट?
3

Mumbai News : फक्त आर्थिक नाही, आता मुंबई ‘कॅट कॅपिटल’, काय म्हणतोय Insta Mart चा Viral रिपोर्ट?

Priyanka Chaturvedi: ‘ते ऑपरेशन टायगर नव्हे, तर ऑपरेशन…’; खासदारांच्या फोडाफोडीवर प्रियंका चतुर्वेदीचे मोठे विधान
4

Priyanka Chaturvedi: ‘ते ऑपरेशन टायगर नव्हे, तर ऑपरेशन…’; खासदारांच्या फोडाफोडीवर प्रियंका चतुर्वेदीचे मोठे विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; “फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार”

व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; “फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार”

Jun 19, 2026 | 06:51 PM
आता Power सेक्टरमध्ये मुकेश अंबानींची एन्ट्री! AGM मध्ये केला मोठ्या प्लॅनचा खुलासा

आता Power सेक्टरमध्ये मुकेश अंबानींची एन्ट्री! AGM मध्ये केला मोठ्या प्लॅनचा खुलासा

Jun 19, 2026 | 06:49 PM
IND A Vs SL A: मैदानावरील ‘त्या’ राड्याचा हिशोब चुकता होणार? फायनलमध्ये भारत- श्रीलंका भिडणार

IND A Vs SL A: मैदानावरील ‘त्या’ राड्याचा हिशोब चुकता होणार? फायनलमध्ये भारत- श्रीलंका भिडणार

Jun 19, 2026 | 06:47 PM
केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव

केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव

Jun 19, 2026 | 06:45 PM
Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Jun 19, 2026 | 06:44 PM
या सुंदरीची नजरच काफी, तिच्या दारात उभी चारचाकी! Radha Patil ची नवी कोरी गाडी पाहिलीत का?

या सुंदरीची नजरच काफी, तिच्या दारात उभी चारचाकी! Radha Patil ची नवी कोरी गाडी पाहिलीत का?

Jun 19, 2026 | 06:42 PM
Ramadas Kadam: ‘६ नाही, ७ व्या खासदारानेही सही केलीये…’, रामदास कदमांचा सर्वात मोठा बॉम्ब, ठाकरे गटात पुन्हा महाभूकंप!

Ramadas Kadam: ‘६ नाही, ७ व्या खासदारानेही सही केलीये…’, रामदास कदमांचा सर्वात मोठा बॉम्ब, ठाकरे गटात पुन्हा महाभूकंप!

Jun 19, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा