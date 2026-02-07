Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Free Fire Max: प्लेअर्सना फ्री मिळणार 1600 गोल्ड! क्लेम करण्यासाठी फॉलो कराव्या लागतील या स्टेप्स

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 7 February 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे, ज्याच्या मदतीने गेमिंग आयटम्स अनलॉक करू शकता.

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:58 AM
  • गेमर्ससाठी आणखी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह
  • रिवॉर्ड्सच्या स्वरुपात गोल्ड कॉईन क्लेम करण्याची संधी
  • गोल्ड कॉईन क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना टास्क पूर्ण करावे लागणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये गेमर्ससाठी आणखी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. डेली गोल्ड ड्रॉप असं या ईव्हेंटचं नाव आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना रिवॉर्ड्सच्या स्वरुपात गोल्ड कॉईन क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यांचा वापर गेमिंग आयटम्स अनलॉक करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ईव्हेंटमध्ये मिळणारे गोल्ड गेमिंग करेन्सीप्रमाणे वापरले जाऊ शकतात. तुम्ही ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळवू शकता.

दिर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि दमदार परफॉर्मंस… हे आहेत बेस्ट Gaming Smartphones, किंमत 20 हजार रुपयांहून कमी

फ्री फायर मॅक्स डेली गोल्ड ड्रॉप ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्समध्ये डेली गोल्ड ड्रॉप ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. यामध्ये प्लेअर्सना 1600 गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड्स स्वरुपात क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हे गोल्ड कॉईन क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना टास्क पूर्ण करावे लागणार आहेत. हे टास्क कोणते आहेत, जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

पूर्ण करावे लागणार हे टास्क

फ्री फायर मॅक्समध्ये पहिल्यांदा लॉगिन केल्यानंतर 100 गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. तर एकदा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 200 गोल्ड मुख्य रिवॉर्डच्या स्वरुपात क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. तीनवेळा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 300 गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. पाचवेळा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 500 गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. आठवेळा BR/CS मॅच खेळल्यानंतर 500 गोल्ड क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • गोल्ड क्लेम करण्यासाठी सर्वात आधी फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • होम स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ईव्हेंट बटणावर टॅब करा.
  • आता तुम्हाला स्क्रीनवर एक्टिविटी टॅब दिसेल. त्यामध्ये डेली गोल्ड ड्रॉप टॅबवर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला टास्क पूर्ण केल्यानंतर रिवॉर्ड्स मिळणार आहे.

गेममध्ये कधीपर्यंत लाईव्ह असणार ईव्हेंट?

फ्री फायर मॅक्समध्ये डेली गोल्ड ड्रॉप इव्हेंटसाठी कोणतीही वेळ मर्यादा नाही. सर्व टास्क पूर्ण होईपर्यंत हा इव्हेंट प्रत्येक गेमरसाठी लाइव्ह राहील. यामुळे तुम्हाला सोने कमावण्याची सर्वोत्तम संधी मिळेल.

‘भारतजेन’चा धमाका! स्वदेशी AI आता 15 भारतीय भाषांमध्ये बोलणार, यूजर्सचा अनुभव बदलणार; जाणून घ्या सविस्तर

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFPL-ZJUD-KPTJ
  • FFTS-NYBT-PSTR
  • FFWG-LT7Y-PAIZ
  • FF2W-N9QS-FTHX
  • FFIN-DOJU-ARAA
  • FFCO-TYMQ-FX5K
  • FFEV-OX2M-FQY4
  • CTFF-NX2K-SZ9H
  • FFM1-VSWC-PXN9
  • QK82-S2LX-5Q27
  • P3LX-6V9T-M2QH
  • FFWC-TKX2-P5NQ
  • TX4S-C2VU-NPKF
  • RHTG-9VOL-TDWP
  • N7QK5L3MRP9J
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Q8M4K7L2VR9J
  • A6QK1L9MRP5V
  • Z4QP8M6KNR2J
  • P7QH5K3LVJ9P
  • M2QP9L8KRV6K
  • R5QK4M7LVP1R
  • K9QP6K2MNL8V
  • V3QJ1M9KRP7V
  • D8MJ4Q6LVK2R
  • B3G7A22TWDR7X
  • FQ9W2E1R7T5Y3U6I
  • 4N8M2XL9R1G3LHK
  • FU1I5O3P7A9S4D2F
  • S9QK2L6VP3MR
  • FP9O1I5U3Y2T8R4E
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FZ5X1C7V9B2N6M3Q
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • F7F9A3B2K6G8H1L5
  • BR43FMAPYEZZ
  • FB5W2H9R1K7M3N6J

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

