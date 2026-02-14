Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

“नशिबानेच केले आहे…”, लग्न न करताच अभिनेता झाला वडील, कुटुंबाची परवानगी नव्हती तरीही सरोगसी…

आता या अभिनेत्याने खुलासा केला आहे की त्याने हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे वडील, ज्येष्ठ स्टार जितेंद्र यांना कळवले नव्हते. अभिनेत्याने लग्नाबद्दल उघडपणे सांगितले आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 05:54 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमी चर्चेत असतात. अभिनेता तुषार कपूर हे इंडस्ट्रीतील एक लोकप्रिय नाव आहे.
२०१६ मध्ये, तुषार कपूर सरोगसीद्वारे त्याचा मुलगा लक्ष्य याचा पिता झाला. आता या अभिनेत्याने खुलासा केला आहे की त्याने हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे वडील, ज्येष्ठ स्टार जितेंद्र यांना कळवले नव्हते. तुषारनेही लग्नाबद्दल उघडपणे सांगितले आहे.

जगात असे अनेक स्टार आहेत ज्यांनी त्यांच्या मुलांना एकट्याने वाढवले ​​आहे. तुषार कपूर त्यापैकी एक आहे. हा अभिनेता विवाहित नाही, पण तो एका मुलाचा पिता आहे. “मेरी सहेली” ला दिलेल्या मुलाखतीत तुषारने एकटा पिता होण्याच्या त्याच्या निर्णयाबद्दल उघडपणे सांगितले. तो म्हणाला, “मी खूप रूढीवादी आहे. मी माझ्या वडिलांसारखा आहे, पण आम्ही एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे आहोत.”

तो म्हणाला, “अमेरिकेत पाच वर्षे राहिल्यानंतर, मी स्वतःहून जगायला शिकलो. मी विवाहित नाही. मी एकटा पिता आहे. पण माझे वडील तसे नाहीत. ते लग्न आणि कुटुंबावर विश्वास ठेवतात; ते खूप रूढीवादी भारतीय आहेत.”

लग्नाबद्दल बोलताना तुषारने स्पष्ट केले की तो लग्नाचा आदर करतो, पण ते प्रत्येकासाठी नाही. तो पुढे म्हणाला की त्याला सिंगल फादर होण्यापूर्वी त्याच्या पालकांची परवानगी घेण्याची गरज वाटली नाही.

तुषार कपूर म्हणतो, “मला लग्नावर पूर्ण विश्वास आहे, पण ते माझ्यासाठी नव्हते. मला वडील व्हायचे होते. माझ्या पालकांकडून कोणताही दबाव नव्हता कारण मी त्यांना विचारले नव्हते. मी ३९ वर्षांचा होतो. मी प्रकाश झा यांना तिरुपतीला जाणाऱ्या विमानात भेटलो. आम्ही मित्र नव्हतो, पण आम्ही एकमेकांना सामाजिकदृष्ट्या ओळखत होतो. परत येताना विमान रद्द झाले होते, म्हणून आम्ही गाडी शेअर केली.”

Ek Din New Poster: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त‘एक दिन’चा पोस्टर रिलीज, जुनैद खान आणि Sai Pallavi एकत्र झळकले

अभिनेता म्हणाला की वाटेत त्याने विचारले, “जर लग्न माझ्या नशिबात नसेल तर एकटे पालक का बनू नये?” त्यादरम्यान,आमची प्लॉईट कॅन्सल झाली आणि मग येताना आम्ही एकाच गाडीतून प्रवास केला. तेव्हा ते मला म्हणाले, तू जर लग्न करणार नसशील तर मग एकल पालकत्वाचा विचार का करत नाहीस. त्यानंतर मग मी यावर विचार करायला सुरुवात केली. मी डॉक्टरांशी संपर्क केला. त्यांनी मला याबद्दल सगळं काही समजावून सांगितलं.  त्यानंतर मी हा निर्णय घेतला आणि वडील झालो.”

O Romeo Box Office: हे अपेक्षित नव्हतं! पोस्टरवर स्टारकास्ट Shahid आणि Tripti, तरी बॉक्स ऑफिसवर कटौती

 

Web Title: Actor becomes a father through surrogacy without getting married despite no family approval

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 05:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”लग्जरी एयरबस हेलीकॉप्टर…”, व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जॅकलिन फर्नांडिसाठी बॉयफ्रेंड सुकेशने लिहिलं पत्र व्हायरल
1

”लग्जरी एयरबस हेलीकॉप्टर…”, व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जॅकलिन फर्नांडिसाठी बॉयफ्रेंड सुकेशने लिहिलं पत्र व्हायरल

व्हॅलेंटाईन डे निमित्त ‘Battle of Galwan’ मधील रोमँटिक गाणं रिलीज, Salman आणि Chitrangada यांची पडद्यावर खुलली सुंदर केमिस्ट्री
2

व्हॅलेंटाईन डे निमित्त ‘Battle of Galwan’ मधील रोमँटिक गाणं रिलीज, Salman आणि Chitrangada यांची पडद्यावर खुलली सुंदर केमिस्ट्री

Mahindra Thar पासून BMW 5 सिरीजपर्यंत; राजपाल यादव यांच्या ताफ्यात एकापेक्षा एक आलिशान कार
3

Mahindra Thar पासून BMW 5 सिरीजपर्यंत; राजपाल यादव यांच्या ताफ्यात एकापेक्षा एक आलिशान कार

बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित ‘रागिनी 3’ची घोषणा; तमन्ना भाटियासोबत झळकणार ‘ही’ संपूर्ण स्टारकास्ट
4

बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित ‘रागिनी 3’ची घोषणा; तमन्ना भाटियासोबत झळकणार ‘ही’ संपूर्ण स्टारकास्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“नशिबानेच केले आहे…”, लग्न न करताच अभिनेता झाला वडील, कुटुंबाची परवानगी नव्हती तरीही सरोगसी…

“नशिबानेच केले आहे…”, लग्न न करताच अभिनेता झाला वडील, कुटुंबाची परवानगी नव्हती तरीही सरोगसी…

Feb 14, 2026 | 05:54 PM
Pune ZP President : भोरला मिळणार ‘झेडपी’चे अध्यक्षपद? ‘या’ नेत्याचे नाव चर्चेत

Pune ZP President : भोरला मिळणार ‘झेडपी’चे अध्यक्षपद? ‘या’ नेत्याचे नाव चर्चेत

Feb 14, 2026 | 05:47 PM
‘स्वतंत्र आहोत, कोणत्याही किमतीवर हुकूमशाही…’, बांगलादेशाचे PM होण्यापूर्वी Tarique Rahman चा कट्टरपंथीयांना इशारा

‘स्वतंत्र आहोत, कोणत्याही किमतीवर हुकूमशाही…’, बांगलादेशाचे PM होण्यापूर्वी Tarique Rahman चा कट्टरपंथीयांना इशारा

Feb 14, 2026 | 05:39 PM
Marathi Serial : ठरलं तर मग ! TRP मुळे मोठा बदल; स्टार प्रवाहवरील ‘या’ पाच मालिका आता नव्या वेळेत

Marathi Serial : ठरलं तर मग ! TRP मुळे मोठा बदल; स्टार प्रवाहवरील ‘या’ पाच मालिका आता नव्या वेळेत

Feb 14, 2026 | 05:30 PM
फुफ्फुसातील श्लेष्म वाढला की संरक्षण कमी होते! IIT मुंबईच्या संशोधनातून उलगडला ‘म्युकस पॅराडॉक्स’

फुफ्फुसातील श्लेष्म वाढला की संरक्षण कमी होते! IIT मुंबईच्या संशोधनातून उलगडला ‘म्युकस पॅराडॉक्स’

Feb 14, 2026 | 05:27 PM
Ek Din New Poster: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त‘एक दिन’चा पोस्टर रिलीज, जुनैद खान आणि Sai Pallavi एकत्र झळकले

Ek Din New Poster: व्हॅलेंटाईन डे निमित्त‘एक दिन’चा पोस्टर रिलीज, जुनैद खान आणि Sai Pallavi एकत्र झळकले

Feb 14, 2026 | 05:25 PM
Donald Trump चे ‘सिक्रेट’ शस्त्र, Discombobulator ठरणार डोकेदुखी; रशिया-चीनची उडणार भंबेरी

Donald Trump चे ‘सिक्रेट’ शस्त्र, Discombobulator ठरणार डोकेदुखी; रशिया-चीनची उडणार भंबेरी

Feb 14, 2026 | 05:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM