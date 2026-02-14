“नशिबानेच केले आहे…”, लग्न न करताच अभिनेता झाला वडील, कुटुंबाची परवानगी नव्हती तरीही सरोगसी…

बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमी चर्चेत असतात. अभिनेता तुषार कपूर हे इंडस्ट्रीतील एक लोकप्रिय नाव आहे.
२०१६ मध्ये, तुषार कपूर सरोगसीद्वारे त्याचा मुलगा लक्ष्य याचा पिता झाला. आता या अभिनेत्याने खुलासा केला आहे की त्याने हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे वडील, ज्येष्ठ स्टार जितेंद्र यांना कळवले नव्हते. तुषारनेही लग्नाबद्दल उघडपणे सांगितले आहे.
जगात असे अनेक स्टार आहेत ज्यांनी त्यांच्या मुलांना एकट्याने वाढवले आहे. तुषार कपूर त्यापैकी एक आहे. हा अभिनेता विवाहित नाही, पण तो एका मुलाचा पिता आहे. “मेरी सहेली” ला दिलेल्या मुलाखतीत तुषारने एकटा पिता होण्याच्या त्याच्या निर्णयाबद्दल उघडपणे सांगितले. तो म्हणाला, “मी खूप रूढीवादी आहे. मी माझ्या वडिलांसारखा आहे, पण आम्ही एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे आहोत.”
तो म्हणाला, “अमेरिकेत पाच वर्षे राहिल्यानंतर, मी स्वतःहून जगायला शिकलो. मी विवाहित नाही. मी एकटा पिता आहे. पण माझे वडील तसे नाहीत. ते लग्न आणि कुटुंबावर विश्वास ठेवतात; ते खूप रूढीवादी भारतीय आहेत.”
लग्नाबद्दल बोलताना तुषारने स्पष्ट केले की तो लग्नाचा आदर करतो, पण ते प्रत्येकासाठी नाही. तो पुढे म्हणाला की त्याला सिंगल फादर होण्यापूर्वी त्याच्या पालकांची परवानगी घेण्याची गरज वाटली नाही.
तुषार कपूर म्हणतो, “मला लग्नावर पूर्ण विश्वास आहे, पण ते माझ्यासाठी नव्हते. मला वडील व्हायचे होते. माझ्या पालकांकडून कोणताही दबाव नव्हता कारण मी त्यांना विचारले नव्हते. मी ३९ वर्षांचा होतो. मी प्रकाश झा यांना तिरुपतीला जाणाऱ्या विमानात भेटलो. आम्ही मित्र नव्हतो, पण आम्ही एकमेकांना सामाजिकदृष्ट्या ओळखत होतो. परत येताना विमान रद्द झाले होते, म्हणून आम्ही गाडी शेअर केली.”
अभिनेता म्हणाला की वाटेत त्याने विचारले, “जर लग्न माझ्या नशिबात नसेल तर एकटे पालक का बनू नये?” त्यादरम्यान,आमची प्लॉईट कॅन्सल झाली आणि मग येताना आम्ही एकाच गाडीतून प्रवास केला. तेव्हा ते मला म्हणाले, तू जर लग्न करणार नसशील तर मग एकल पालकत्वाचा विचार का करत नाहीस. त्यानंतर मग मी यावर विचार करायला सुरुवात केली. मी डॉक्टरांशी संपर्क केला. त्यांनी मला याबद्दल सगळं काही समजावून सांगितलं. त्यानंतर मी हा निर्णय घेतला आणि वडील झालो.”
