व्हॅलेंटाईन डे निमित्त ‘Battle of Galwan’ मधील रोमँटिक गाणं रिलीज, Salman आणि Chitrangada यांची पडद्यावर खुलली सुंदर केमिस्ट्री

'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातील दुसरे गाणे, ज्याचे शीर्षक "मैं हूं" आहे, आज व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने एक रोमँटिक ट्रॅक म्हणून रिलीज झाले

Updated On: Feb 14, 2026 | 02:13 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सलमान खान सध्या त्याच्या आगामी “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. चित्रपटाचे पहिले गाणे, “मातृभूमी”, अरिजित सिंगच्या आवाजात रिलीज झाले. आता, चित्रपटाचे दुसरे गाणे देखील रिलीज झाले आहे. निर्मात्यांनी आज व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी “मैं हूं” हे रोमँटिक गाणे रिलीज केले.

निर्मात्यांनी हे गाणे सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. “बॅटल ऑफ गलवान” मधील या रोमँटिक गाण्यात सलमान खान आणि चित्रांगदा सिंग आहे. “मैं हूं” हे गाणे कुटुंबासोबत घालवलेल्या आनंदाच्या क्षणांपासून ते एकटेपणा आणि शांत वाट पाहण्यापर्यंतच्या नात्यातील प्रेमाचे सुंदर चित्रण करते. हे गाणे एका सैनिकाच्या कौटुंबिक जीवनातील चढ-उतारांचे चित्रण करते. सलमान आणि चित्रांगदा यांच्यातील सुंदर केमिस्ट्रीलाही गाण्यात चांगलीच पसंती मिळाली आहे.

या रोमँटिक गाण्याला ज्येष्ठ गायिका श्रेया घोषाल आणि गायक अयान लाल यांनी आवाज दिला आहे. अयानने संगीतही दिले आहे आणि संगीतबद्धही केले आहे. हे गाणे अयान लाल आणि शब्बीर अहमद यांनी सहलेखित केले आहे. “मातृभूमी” नंतर “मैं हूं” हे गाणे प्रेक्षकांना किती पसंत पडेल हे पाहणे बाकी आहे.

 

Akshaya-Vishal Wedding : ७ वर्षांच्या नात्याला आले यश! सुखी संसाराला झाली सुरुवात; अक्षया-विशालने पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट १७ एप्रिल रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात सलमान खानसोबत चित्रांगदा सिंग मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षावर आधारित असल्याचे म्हटले जाते, जिथे भारतीय सैनिकांनी कोणत्याही शस्त्राशिवाय चिनी सैनिकांचा धाडसाने सामना केला होता.

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी भिडली सागरला! काढलं जेवण? म्हणाली “तुझी कॉमेडी आता संपली का?”

