‘स्वतंत्र आहोत, कोणत्याही किमतीवर हुकूमशाही…’, बांगलादेशाचे PM होण्यापूर्वी Tarique Rahman चा कट्टरपंथीयांना इशारा

आपण एकजूट राहिले पाहिजे: तारिक रहमान
तारिक रहमान यांनी बांगलादेशच्या जनतेला सांगितले की, “तुमच्या अटळ सहभागाने, देश दीड दशकाहून अधिक काळानंतर थेट मतदानाद्वारे संसद आणि सरकार पुन्हा स्थापित करत आहे. कोणत्याही वाईट शक्ती देशात हुकूमशाही पुन्हा स्थापित करू शकत नाहीत आणि राष्ट्र कोणाच्याही अधीन राहते यासाठी आपण एकजूट राहिले पाहिजे. मी बांगलादेशच्या जनतेचे अभिनंदन करतो. तुम्ही सर्व अडथळे पार केले आहेत आणि देशात लोकशाही स्थापित केली आहे.”
“कोणालाही अन्याय्य वागणूक मिळू शकत नाही”
ढाका ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, तारिक रहमान म्हणाले, “सुरक्षित बांगलादेश निर्माण करण्यासाठी आपल्याला सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. यावेळी, देशाच्या पुनर्बांधणीत प्रत्येकाने जबाबदारीने काम केले पाहिजे. कोणत्याही सबबीखाली कोणाशीही अन्याय्य वागणूक मिळू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे.”
बांगलादेशात लवकरच नवीन सरकार शपथ घेणार
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांचे प्रेस सचिव शफीकुल आलम यांनी म्हटले आहे की नवीन सरकार लवकरच शपथ घेणार आहे. याचा अर्थ असा की बांगलादेशला त्याच्या नवीन सरकारसाठी तीन दिवसांपेक्षा जास्त वाट पाहावी लागणार नाही. लंडनमध्ये १७ वर्षे स्वयंनिर्वासित जीवन जगणारे तारिक रहमान सार्वत्रिक निवडणुकीत बांगलादेशचा नवा चेहरा म्हणून उदयास आले आहेत, कारण बीएनपीने बहुमत मिळवले आणि २० वर्षांच्या विश्रांतीनंतर सत्तेत परतले.
तारिक रहमान यांची राजकीय कारकीर्द चढ-उतारांची
२००४ मध्ये शेख हसीनाच्या रॅलीवर झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याप्रकरणी तारिक रहमान यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या हल्ल्यात २४ जणांचा मृत्यू झाला आणि डझनभर लोक जखमी झाले. रहमान यांनी नेहमीच हे आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि ते राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. हसीनाला सत्तेवरून काढून टाकल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम राजवटीत त्यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. २०१८ मध्ये जेव्हा खालिदा झिया यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आले तेव्हा तारिक रहमान यांना पक्षाचे कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या निधनानंतर ते अध्यक्ष झाले.
बातमी स्रोत – ANI