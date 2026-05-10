Thalapathy Vijay : “आता विजय नाही, विजय सर!” CM Joseph Vijay यांच्या शपथविधीनंतर सिनेअभिनेत्यांनी केला शुभेच्छांचा वर्षाव

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर Joseph Vijay यांच्यावर संपूर्ण देशभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. दरम्यान, राजकीय क्षेत्राबरोबर भारतीय सिनेसृष्टीतूनही त्यांचे अभिनंदन केले जात आहे. देशातील अनेक दिग्गज कलाकारांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत Thalapathy Vijay म्हणजेच CM of Tamilnadu State of India, Mr. Joseph Vijay यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. त्यांना नव्या जबाबदारीसाठी शुभेच्छा देत तमिळनाडूच्या विकासासाठी प्रभावी नेतृत्व करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
Kamal Haasan यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत विजय यांच्या नेतृत्वात तमिळनाडू नव्या उंचीवर जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच प्रसिद्ध तामिळ गीतकार या शपथविधी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांचे म्हणणे आहे की, “मी आजवर या मैदानावर अनेक कार्यक्रम पाहिले पण आजच्या इतका ऐतिहासिक कार्यक्रम मी पहिल्यांदा पाहत आहे.” सुप्रसिद्ध अभिनेते प्रकाश राज यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत विजय यांच्या कार्यकाळात तामिळनाडू राज्य आणखीन प्रगत व्हावं, अशी अपेक्षा वर्तवली.
अभिनेत्री Pooja Hegde हिने इन्स्टाग्रामवर विजय यांच्या शपथविधीचा फोटो शेअर करत, “आता फक्त अभिनेता विजय नाही, तर मुख्यमंत्री विजय सर,” अशा खास शब्दांत त्यांचे अभिनंदन केले. लोकप्रिय अभिनेता Vijay Deverakonda यानेदेखील निवडणूक निकालानंतर विजय यांचे कौतुक केले होते. ‘Thalapathy’ लाटेमुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल पाहायला मिळाल्याचे सांगत त्याने विजय यांना नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या.