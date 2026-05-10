Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Thalapathy Vijay : “आता विजय नाही, विजय सर!” CM Joseph Vijay यांच्या शपथविधीनंतर सिनेअभिनेत्यांनी केला शुभेच्छांचा वर्षाव

Joseph Vijay यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत नवा राजकीय अध्याय सुरू केला आहे. चेन्नईतील Jawaharlal Nehru Stadium येथे पार पडलेल्या या सोहळ्याला अनेक दिग्गज नेत्यांनी उपस्थिती लावली.

Updated On: May 10, 2026 | 07:15 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • 108 जागांवर विजय मिळवला आहे
  • Mr. Joseph Vijay यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे
  • तमिळनाडूच्या विकासासाठी प्रभावी नेतृत्व करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे
अभिनेते Joseph Vijay तामिळनाडू राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाचे मानकरी ठरले आहेत. शपथविधी सोहळा चेन्नईतील Jawaharlal Nehru Stadium येथे पार पडला आहे. या सोहळ्यात काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी तसेच देशातील अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. Joseph Vijay यांच्या Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) या पक्षाने 108 जागांवर विजय मिळवला आहे. परंतु, सत्ता स्थापनेसाठी त्यांनी काँग्रेस तसेच इतर स्थानिक पक्षांशी हात मिळवणी केली आणि सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला.

‘पेड्डी’चा भव्य झलकप्रदर्शन सोहळा! AR Rehman च्या थेट सादरीकरणाची शक्यता? राम चरण-जान्हवी कपूर यांची उपस्थित

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर Joseph Vijay यांच्यावर संपूर्ण देशभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. दरम्यान, राजकीय क्षेत्राबरोबर भारतीय सिनेसृष्टीतूनही त्यांचे अभिनंदन केले जात आहे. देशातील अनेक दिग्गज कलाकारांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत Thalapathy Vijay म्हणजेच CM of Tamilnadu State of India, Mr. Joseph Vijay यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. त्यांना नव्या जबाबदारीसाठी शुभेच्छा देत तमिळनाडूच्या विकासासाठी प्रभावी नेतृत्व करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

Kamal Haasan यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत विजय यांच्या नेतृत्वात तमिळनाडू नव्या उंचीवर जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच प्रसिद्ध तामिळ गीतकार या शपथविधी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांचे म्हणणे आहे की, “मी आजवर या मैदानावर अनेक कार्यक्रम पाहिले पण आजच्या इतका ऐतिहासिक कार्यक्रम मी पहिल्यांदा पाहत आहे.” सुप्रसिद्ध अभिनेते प्रकाश राज यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत विजय यांच्या कार्यकाळात तामिळनाडू राज्य आणखीन प्रगत व्हावं, अशी अपेक्षा वर्तवली.

Vivek Oberoi : अभिनेत्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची घेतली भेट! पोस्ट शेअर करत म्हणाला “सूर्य दिसत नसला तरी…”

अभिनेत्री Pooja Hegde हिने इन्स्टाग्रामवर विजय यांच्या शपथविधीचा फोटो शेअर करत, “आता फक्त अभिनेता विजय नाही, तर मुख्यमंत्री विजय सर,” अशा खास शब्दांत त्यांचे अभिनंदन केले. लोकप्रिय अभिनेता Vijay Deverakonda यानेदेखील निवडणूक निकालानंतर विजय यांचे कौतुक केले होते. ‘Thalapathy’ लाटेमुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल पाहायला मिळाल्याचे सांगत त्याने विजय यांना नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या.

Web Title: Actors showered cm joseph vijay with best wishes following his oath ceremony

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 07:15 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM