Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Supreme Court Verdict Gives Green Signal To Film Corporation Elections Pune Entertainment News

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

यासंदर्भातील वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच पात्र मतदारांची यादी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होण्यास आणखी काही काळ लागू शकतो.

Updated On: May 14, 2026 | 02:35 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

सुप्रीम कोर्ट (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चित्रपट महामंडळ निवडणुकीला हिरवा कंदील
निवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने उठवली 
महामंडळातील निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता

पुणे: तब्बल सहा वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ (Entertainment) यांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे रोजी निवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती उठवल्याने महामंडळातील निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र अंतिम मतदार यादी, मतदानासाठी पात्र सभासदांची संख्या आणि निवडणूक प्रक्रियेची अंमलबजावणी याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालय १० जून रोजी देणार आहे.
महामंडळातील अनेक सदस्यांनी ‘ब’ वर्गात आवश्यक तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्याने त्यांना ‘अ’ वर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. या वर्गवारीनुसार मतदानाचा अधिकार आणि निवडणुकीतील सहभाग निश्चित होणार असल्याने हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात आहे. यासंदर्भातील वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच पात्र मतदारांची यादी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होण्यास आणखी काही काळ लागू शकतो.

‘मायलॉर्ड, ती कधीच आई होऊ शकणार नाही’, 15 वर्षांच्या मुलीच्या गर्भपाताविरोधात AIIMSची बाजू; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले,‘आणि ती वेदना…’

गेल्या काही वर्षांत धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे महामंडळाचा प्रशासकीय कारभार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला होता. परिणामी विविध निर्णय, सभासद नोंदणी, आर्थिक व्यवहार आणि संघटनात्मक कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते. यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीतील निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञ आणि इतर सांस्कृतिक घटकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेकांनी महामंडळाची निवडणूक तातडीने घेण्याची मागणी सातत्याने केली होती.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या देखरेखीखाली पार पडणार याबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही. निवडणूक महामंडळ स्वतः घेणार, धर्मादाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली प्रक्रिया राबवली जाणार की उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडे जबाबदारी सोपवली जाणार, याचा अंतिम निर्णयही उच्च न्यायालयाकडूनच घेतला जाणार आहे. त्यामुळे १० जूनच्या सुनावणीकडे संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.

Supreme Court News: लिव्ह-इनमध्ये मूल झाले, मग तो बलात्कार कसा? सुप्रीम कोर्टाचा महिलेला सवाल

‘गेली अनेक वर्षे अंतर्गत वाद, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मतभेदांमुळे महामंडळाच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. या परिस्थितीचा मोठा फटका मराठी चित्रपटसृष्टीला बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत लोकशाही प्रक्रियेला मार्ग मोकळा करून चित्रपटसृष्टीच्या हिताचा विचार केला आहे. आता धर्मादाय आयुक्तांनीही सकारात्मक भूमिका घेत निवडणूक प्रक्रिया लवकर सुरू करावी.’
– बाबासाहेब पाटील,प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग

Web Title: Supreme court verdict gives green signal to film corporation elections pune entertainment news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?
2

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा
3

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
4

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM