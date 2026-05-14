KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

आरसीबीच्या गोलंदाजांना आजच्या सामन्यात केवळ तीन फलंदाजांना आउट करण्याचे यश मिळाले. भुवनेश्वर कुमारने फीन एलनची विकेट पटकावली. तसेच जोश हेझलवूडने आणि रसिख डारने अनुक्रमे अजिंक्य राहणे आणि कॅमरुन ग्रीनची विकेट घेतली. 

Updated On: May 14, 2026 | 12:24 AM
केकेआरने आरसीबीला दिले 193 रन्सचे टार्गेट 
अंगरीक्ष रघुवंशीची 71 रन्सची खेळी 
रिंकु सिंगची अंगरिक्षला महत्वाची साथ

Tata IPL 2026 KKR Vs RCB Live Updates: आज रायपूरमध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरमध्ये सामना पार पडला. केकेआरने अंगरीक्ष रघुवंशी आणि रिंकू सिंगच्या तडाखेबंद खेळीवर आरसीबीला 193 रन्सचे टार्गेट दिले होते. हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वाचा समजला जात होता. केकेआरसाठी तर प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी पुढील सर्व सामने जिंकणे आवश्यक होते. यंदाच्या हंगामातील रायपूरमधील अखेरचा सामना होता. रायपूरमध्ये सामना सुरू होण्याआधी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे सामना सुरू होण्यास विलंब झाला.  अखेर या सामन्यात आरसीबीने केकेआरचा 6 विकेट्सने पराभव केला आहे. केकेआरचे प्लेऑफ मध्ये जाण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आहे.

आरसीबीची फलंदाजी

केकेआरने दिलेल्या 193 रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी विराट कोहली आणि जेकब बेथल मैदानात उतरले. जेकब बेथल केवळ 15 रन्स करून आउट झाला. विराट कोहलीने शानदार अर्धशतक खेळी केली. त्याला देवदत्त पाडीकलने चांगली साथ दिली. देवदत्त पडीकल 39 रन्स करून आउट झाला. विराट कोहलीने आपला क्लास दाखवला आहे. त्याने शतकी खेळी करत आरसीबीला विजय मिळवून दिला आहे.

केकेआरची फलंदाजी

केकेआरसाठी आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य होते. रजत पाटीदारने केकेआरला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि फीन एलनने सुरुवात केली. रहाणे 19 रन्स करून आउट झाला. अंगरीक्ष रघुवंशीने 71 रन्सची महत्वाची खेळी केली. तसेच रिंकू सिंगने 49 रन्सची खेळी केली. कॅमेरून ग्रीनने 32 रन्सची खेळी केली. फीन एलन 18 रन्सवर आउट झाला.

आरसीबीची गोलंदाजी 

आरसीबीच्या गोलंदाजांना आजच्या सामन्यात केवळ तीन फलंदाजांना आउट करण्याचे यश मिळाले. भुवनेश्वर कुमारने फीन एलनची विकेट पटकावली. तसेच जोश हेझलवूडने आणि रसिख डारने अनुक्रमे अजिंक्य राहणे आणि कॅमरुन ग्रीनची विकेट घेतली. कार्तिक त्यागीने देवदत्त पाडीकलला आउट केले.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) संभाव्य प्लेइंग 11
विराट कोहली, जेकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल,रजत पाटीदार (सी), जितेश शर्मा (डब्ल्यूके), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार.

कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) संभाव्य प्लेइंग 11
अजिंक्य रहाणे (सी), अंगकृष्ण रघुवंशी (डब्ल्यूके), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती.

