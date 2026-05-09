Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘पेड्डी’चा भव्य झलकप्रदर्शन सोहळा! AR Rehman च्या थेट सादरीकरणाची शक्यता? राम चरण-जान्हवी कपूर यांची उपस्थित

१६ मे रोजी भोपालमध्ये ‘पेड्डी’च्या भव्य झलकप्रदर्शन सोहळ्याची चर्चा रंगली असून चाहत्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. “चिकिरी चिकिरी” आणि “रई रई रा रा” या गाण्यांना सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 07:33 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Peddi हा २०२६ मधील सर्वाधिक बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक मानला जात असून, चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. घोषणा झाल्यापासूनच या चित्रपटाने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. आता चित्रपटाच्या भव्य झलकप्रदर्शन सोहळ्याची माहिती समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये आणखी उत्साह निर्माण झाला आहे. १६ मे रोजी Bhopal येथे या चित्रपटाचा मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार असल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे.

‘संशय हाच राक्षस आहे!’ सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरलेला Rao Bahadur’च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली, आता गुढ उलघडणार…

या विशेष कार्यक्रमासाठी Ram Charan, Janhvi Kapoor, दिग्दर्शक Buchi Babu Sana, निर्माते वेंकट सतीश किलारू आणि Sukumar उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम केवळ चित्रपटाचा प्रमोशनल इव्हेंट न राहता यंदातील सर्वात चर्चेतील सिनेमॅटिक सोहळ्यांपैकी एक ठरू शकतो, असं मानलं जात आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटाच्या झलकचित्राचं अनावरण या कार्यक्रमात होण्याची शक्यता असल्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

कार्यक्रमातील सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे A. R. Rahman यांच्या उपस्थितीबाबत सुरू असलेली चर्चा. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ते या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात आणि थेट संगीत सादरीकरणही करू शकतात. जर असं घडलं, तर हा कार्यक्रम चाहत्यांसाठी दुहेरी पर्वणी ठरणार आहे. रहमान यांच्या संगीताची जादू आणि ‘पेड्डी’चा भव्य मंच यामुळे या सोहळ्याची रंगत आणखी वाढणार असल्याचं बोललं जात आहे.

चित्रपटातील “चिकिरी चिकिरी” आणि “रई रई रा रा” ही गाणी आधीच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाली आहेत. या गाण्यांमधील संगीत, भव्य व्हिज्युअल्स आणि सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांनी त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. याशिवाय चित्रपटाचे पोस्टर्स आणि आतापर्यंत समोर आलेल्या झलकांनीही चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. प्रत्येक नवीन अपडेटसोबत ‘पेड्डी’चं वेगळं आणि भव्य विश्व प्रेक्षकांसमोर उलगडताना दिसत आहे.

Peddi मध्ये Shiva Rajkumar, Jagapathi Babu आणि Divyenndu Sharma यांच्या देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. दमदार स्टारकास्टमुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. चित्रपटाची निर्मिती ‘वृद्धी सिनेमाज’ आणि ‘मैत्री मूव्ही मेकर्स’ यांच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आलेले सेट्स, भव्य तांत्रिक मांडणी आणि दमदार कथा यामुळे हा चित्रपट वेगळ्या स्तरावरचा सिनेमॅटिक अनुभव देणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS

Buchi Babu Sana लिखित आणि दिग्दर्शित हा चित्रपट ४ जून २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या प्रत्येक अपडेटवर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असून चाहत्यांकडूनही प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. आता भोपालमध्ये होणाऱ्या या भव्य कार्यक्रमानंतर ‘पेड्डी’बाबतची उत्सुकता आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: The grand glimpse reveal event for peddi a possibility of a live performance by ar rahman

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 07:33 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM