‘Devkhel’मध्ये अंकुश चौधरीची निवड का ठरली खास? दिग्दर्शक चंद्रकांत गायकवाड यांनी केला खुलासा

ZEE5 वर सध्या स्ट्रीमिंग होत असलेली ‘देवखेळ’ ही वेब सीरिज प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि आशयघन कथानकामुळे या मालिकेने मराठी OTT विश्वात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कोकणाच्या भयावह पण मोहक किनारपट्टीच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ही कथा रहस्य, लोककथा आणि मानसशास्त्रीय नाट्य यांचा प्रभावी मिलाफ सादर करते.
मालिकेत स्थानिक परंपरा, श्रद्धा आणि समजुतींचे प्रभावी चित्रण पाहायला मिळते. दमदार लेखन, उत्कंठावर्धक पटकथा आणि कलाकारांचा प्रभावी अभिनय यामुळे ‘देवखेळ’ प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. लोककथांच्या गूढतेला तपासात्मक थराराची जोड देत मालिकेने एक वेगळाच अनुभव प्रेक्षकांना दिला आहे.
प्रेक्षकांसह समीक्षकांनीही या मालिकेच्या रोमहर्षक मांडणीचे आणि विषयाच्या हाताळणीचे कौतुक केले आहे. त्यामुळे ‘देवखेळ’ ही सध्या मराठी OTT वरील चर्चेतील वेब सीरिज ठरत आहे.
या प्रभावी कथानकाच्या केंद्रस्थानी आहे तो म्हणजे अभिनेता अंकुश चौधरी त्याने साकारलेली इन्स्पेक्टर विश्वास सारंजामे ही भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरतेय. दिग्दर्शक चंद्रकांत लता गायकवाड यांच्यासाठी अंकुश यांची निवड ही केवळ सर्जनशील निर्णय नव्हती तर ती एक ठाम अंतःप्रेरणा आहे असं सांगितलं.
सूक्ष्म आणि सांस्कृतिक जाण असलेल्या कथाकथनासाठी ओळखले जाणारे गायकवाड यांनी कास्टिंग करताना स्पष्टता आणि ठाम दृष्टी ठेवली होती. त्यांना असा अभिनेता हवा होता जो नाटकीपणा न आणता अधिकार दाखवू शकेल, अतिरेक न करता गहनता व्यक्त करू शकेल — असा व्यक्ती जो अंधश्रद्धा आणि भीतीने व्यापलेल्या जगात तर्कशुद्धतेचा आधार बनू शकेल. मराठी चित्रपटसृष्टीतील आपल्या प्रभावी कारकिर्दीसह दमदार स्क्रीन प्रेझेन्स असलेले अंकुश चौधरी या भूमिकेसाठी परिपूर्ण ठरले.याहून महत्त्वाचे म्हणजे देवखेळ ही अंकुश यांची OTT वरील पहिली मालिका ठरली ज्यामुळे ही सहकार्याची नाळ अधिकच खास बनली.
कास्टिंग प्रक्रियेबद्दल अधिक सांगताना चंद्रकांत लता गायकवाड म्हणाले”देवखेळ विकसित करत असताना माझ्या मनात इन्स्पेक्टर विश्वास सारंजामे या भूमिकेसाठी नेहमीच अंकुश दादा होते. यामागे दोन ठोस कारणे होती. पहिले म्हणजे त्यांनी यापूर्वी कधीही OTT मालिकेत काम केले नव्हते आणि मला वाटत होते की ही कथा त्यांच्या डिजिटल पदार्पणासाठी प्रभावी आणि अर्थपूर्ण व्यासपीठ ठरेल. दुसरे म्हणजे हे पात्र लिहिताना मला स्पष्टपणे जाणवत होते की ते या भूमिकेला वेगळी खोली आणि प्रामाणिकपणा देऊ शकतात. त्यांना कथा सांगण्यासाठी भेटणे हा माझ्यासाठी खूप मोठा क्षण होता.”
”मी खूप तयारी करून गेलो कारण मला त्यांना देवखेळचे विश्व आणि पात्राच्या भावनिक स्तरांची जाणीव करून द्यायची होती. त्यांच्या अनुभव आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे मला थोडी भीती वाटत होती, पण आम्ही भेटताच त्यांनी मला खूप सहज वाटू दिले. कथानक ऐकल्यानंतर काही मिनिटांतच त्यांनी ही मालिका करण्यास होकार दिला, जे एका दिग्दर्शक म्हणून माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे होते. कथेत आणि टीममध्ये त्यांनी दाखवलेला विश्वास या प्रवासाला अधिक खास बनवणारा ठरला. त्यांच्या दर्जाच्या अभिनेत्याने देवखेळसारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि मुळांशी जोडलेल्या कथानकावर विश्वास ठेवणे या प्रकल्पाला मोठी ताकद आणि आत्मविश्वास देणारे ठरले”
चंद्रकांत गायकवाड यांच्यासाठी हे सहकार्य केवळ योग्य कास्टिंगपुरते मर्यादित नव्हते, तर ते परस्पर विश्वास आणि सर्जनशील समजुतीवर आधारलेले होते. अंकुश याने इतक्या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि प्रादेशिक भावनांशी घट्ट नाळ असलेल्या कथेसह डिजिटल माध्यमात पदार्पण करण्याचा घेतलेला निर्णय त्याच्या भूमिकेच्या निवडीतील सजगता आणि कथानकाच्या ताकदीवर असलेल्या विश्वासाची साक्ष देतो.