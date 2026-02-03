दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

लोकप्रिय कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शिका फराह खान मनोरंजन क्षेत्रात तिच्या अनोख्या शैलीसाठी ओळखली जाते. ती गेल्या काही काळापासून तिच्या युट्यूबवरील ब्लॉगमुळे चर्चेत आहे. ती व्हीलॉग बनवते, प्रसिद्ध सेलिब्रिटींच्या घरी जाते आणि प्रेक्षकांना त्यांच्या घराची झलक दाखवते. नेहमीप्रमाणे, तिचा कूक दिलीप तिच्यासोबत असतो. यावेळी, फराह आणि दिलीपने शबाना आझमी आणि जावेद अख्तर यांच्या खंडाळा येथील घरी भेट दिली. मात्र दिलीपच्या कृत्यांनी प्रेक्षकांना त्रास दिला. लोकांनी असेही म्हटले की दिलीप आता चिडचिडा झाला आहे!
फराह खानने तिच्या यूट्यूब चॅनलवर “फराह खान व्लॉग्ज” या नवीन व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले आहे की, “आज आपण जावेद अख्तर आणि शबाना आझमी यांच्या खंडाळा येथील सुंदर घरात जाणार आहोत. तिथे आपण काही अद्भुत कविता ऐकू आणि त्यांच्याशी मनोरंजक गप्पा मारू. आपण स्वयंपाकघरात स्वादिष्ट हैदराबादी चिकन बिर्याणी देखील शिजवू. आणि बोनस म्हणून, आपल्याला दिलीप कुमार यांच्या काव्यात्मक कविता ऐकायला मिळतील.”
२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओला आतापर्यंत ८,२८,६५८ व्ह्यूज मिळाले आहेत. त्यात दिलीप आणि फराह शबाना आणि जावेद यांच्या खंडाळा येथील “सुकून” या घरात प्रवेश करताना दिसत आहेत. त्यांचा बंगला हिरवळीने वेढलेला आहे. मोठ्या बागेत एक कारंजे आणि फुलांचे बेड आहेत. आत प्रवेश केल्यावर फर्निचर, एक मोठा झुंबर आणि असंख्य प्राचीन वस्तूंनी भरलेला एक मोठा हॉल आहे. शबाना स्पष्ट करते की त्यांचे लग्न ४१ वर्षांपासून झाले आहे, हे घर १५ वर्षे जुने आहे आणि येथे एकत्र राहण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ आहे. त्यानंतर जावेद लाकडी तुकड्यांपासून बनवलेल्या खुर्च्या दाखवतो. शबाना असेही स्पष्ट करते की जेव्हा हे घर बांधले गेले तेव्हा ते एक वीकेंड कॉटेज बांधत होते. पण जेव्हा तिला कळले की काहीतरी अधिक आलिशान बांधले जात आहे, तेव्हा तिचे जावेदशी दररोज भांडणे व्हायची.
‘Dhurandhar 2’ चा टीझर पाहिल्यानंतर चाहत्यांचा संताप; म्हणाले ‘अरे, हे आधीच दाखवले आहे, काहीतरी नवीन करायचं’
फराहने खुलासा केला की काका जावेद फूटपाथवर झोपले होते. त्यांना दीड दिवस अन्न मिळाले नाही. इतरही मनोरंजक गोष्टी घडतात, जसे फराह आम्हाला घराचा प्रत्येक कोपरा दाखवते. पण जेव्हा शबाना १५० वर्षे जुन्या झाडाबद्दल बोलते तेव्हा दिलीप मध्येच बोलण तोडतो आणि. तो फराहला म्हणतो, “मॅडम, हे झाड तुमच्यापेक्षा जुने आहे.” बरेच प्रेक्षक यावर खूश नाहीत, त्यांनी यूट्यूब व्लॉगच्या कमेंट सेक्शनमध्ये त्यांचा राग व्यक्त केला.
एकाने म्हटले, “आजच्या व्हिडिओमध्ये दिलीप खूप चिडखोर होता. असे केल्याने तुम्ही तुमचे प्रेक्षक गमावाल.” दुसऱ्याने म्हटले, “या चॅनेलबद्दल मला फक्त एकच गोष्ट आवडत नाही ती म्हणजे जेव्हा पाहुणे गंभीर गोष्टींबद्दल बोलतात तेव्हा ते नेहमीच त्यांना अडवतात. विशेषतः फराह खान खूप जास्त बोलते. मी हे अनेक व्हिडिओंमध्ये पाहिले आहे आणि पाहुण्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव सर्व काही सांगतात… तर कृपया, फराह खान, त्यांना बोलू द्या.
अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव