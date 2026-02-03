Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

"बिग बॉस १५" घरात या अभिनेत्रीने सगळ्यांची मनं जिंकली पण शो सोडल्यानंतर तिला नैराश्याचा सामना करावा लागला होता.

Updated On: Feb 03, 2026 | 01:35 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

“बिग बॉस १५” च्या घरात शमिता शेट्टीच्या दमदार व्यक्तिमत्त्वाने सर्वांची मने जिंकली. करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, निशांत भट्ट आणि प्रतीक सहजपाल यांच्यासह ही अभिनेत्री शोच्या फायनलिस्टपैकी एक होती. जरी शमिता या वादग्रस्त रिअॅलिटी शोमधील सर्वात मजबूत स्पर्धकांपैकी एक होती, तरी फार कमी लोकांना माहिती आहे की ही अभिनेत्री एकेकाळी नैराश्याने ग्रस्त होती. ती अनेक चित्रपटांमधील तिच्या उत्कृष्ट भूमिकांसाठी देखील ओळखली जाते.

द कपिल शर्मा शोमध्ये, शमिता शेट्टीने मानसिक आरोग्याशी असलेल्या तिच्या संघर्षांबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. तिने स्पष्ट केले की जेव्हा तिला पहिल्यांदा मानसिक आरोग्य समस्या येऊ लागल्या तेव्हा तिला ते काय आहे हे समजले नाही. अभिनेत्री पुढे म्हणाली की कुटुंबाच्या पाठिंब्याव्यतिरिक्त, मानसिक आरोग्याबद्दल बोलणे देखील महत्त्वाचे आहे. ती म्हणाली, “जेव्हा मी पहिल्यांदा त्या टप्प्यातून जात होते, तेव्हा मला माहित नव्हते की ते नैराश्य आहे. मी असे का वागते किंवा का वाटते हे मला समजत नव्हते… लोकांनी हे मान्य केले पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्या काळात कुटुंबाचा पाठिंबा खूप महत्वाचा असतो.”

Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी
याव्यतिरिक्त, शमिता शेट्टीने बिग बॉसच्या घरात मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काळाचा सामना करण्याबद्दल देखील सांगितले. ती म्हणाली, “खरं सांगायचं तर, जेव्हा मी बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मला काय विचार करत होते हे माहित नव्हते. तुम्ही पाहिलेच असेल की, त्या घरात बरेच चढ-उतार होते, परंतु मी स्वतःला कसे हाताळले आणि पुढे कसे गेले हे मला माहित नाही. मला वाटते की हे माझ्या भूतकाळात अनुभवलेल्या अनुभवांमुळे आहे… मी नैराश्यातून गेले आहे आणि त्यामुळेच मी अधिक मजबूत झाले आहे. यामुळे मला आव्हानांना तोंड देण्याची हिंमत मिळते कारण मला वाटते की जर मी त्यावर मात करू शकले तर मी कोणत्याही गोष्टीवर मात करू शकते. माझ्या बहिणीचेही लग्न झाले होते, म्हणून मी एकटे राहून दबून जाऊ लागले आणि म्हणूनच मला थेरपी घ्यावी लागली.”

शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

Web Title: Months of depression actress reveals she needed therapy after exiting bigg boss

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”किती फालतुपणा..”, मुंबईच्या रस्त्यावर बेबी बंप फ्लॉन्ट करताना दिसली Sonam Kapoor; नेटकऱ्यांनी व्यक्त केला संताप
1

”किती फालतुपणा..”, मुंबईच्या रस्त्यावर बेबी बंप फ्लॉन्ट करताना दिसली Sonam Kapoor; नेटकऱ्यांनी व्यक्त केला संताप

रोहित शेट्टीच्या पुढील चित्रपटासाठी सतर्कता, ‘गोलमाल 5’च्या सेटवर कडक बंदोबस्त तैनात
2

रोहित शेट्टीच्या पुढील चित्रपटासाठी सतर्कता, ‘गोलमाल 5’च्या सेटवर कडक बंदोबस्त तैनात

कॉमेडीचा डोस: किस किसको प्यार करूं 2’OTTवर प्रदर्शित, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता चित्रपट
3

कॉमेडीचा डोस: किस किसको प्यार करूं 2’OTTवर प्रदर्शित, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहू शकता चित्रपट

“दीपिका पादुकोण अभिनेत्री नसती तर…”, रणवीर सिंहने एकादाचं सांगून टाकलं….
4

“दीपिका पादुकोण अभिनेत्री नसती तर…”, रणवीर सिंहने एकादाचं सांगून टाकलं….

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

Feb 03, 2026 | 01:35 PM
Uttarpradesh Crime: पती-पत्नीच्या वादाचा भयानक शेवट; विळ्याने सपासप वार करून अल्पवयीन मुलाचा घेतला जीव, नंतर…

Uttarpradesh Crime: पती-पत्नीच्या वादाचा भयानक शेवट; विळ्याने सपासप वार करून अल्पवयीन मुलाचा घेतला जीव, नंतर…

Feb 03, 2026 | 01:33 PM
Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

Feb 03, 2026 | 01:32 PM
RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा

RBI Interest Rate Update: आरबीआयच्या होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ राहणार? RBI कडून स्पष्ट संकेतांची अपेक्षा

Feb 03, 2026 | 01:28 PM
२०२०मध्ये चिनी सैन्याशी संघर्ष अन राजनाथ सिंहांचा फोन…; माजी CDS मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय

२०२०मध्ये चिनी सैन्याशी संघर्ष अन राजनाथ सिंहांचा फोन…; माजी CDS मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय

Feb 03, 2026 | 01:24 PM
Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race

Formula One पुन्हा येणार भारतात, केंद्रीय मंत्र्यांनी सुरू केले प्रयत्न; कधी झाली होती पहिली Race

Feb 03, 2026 | 01:21 PM
T20 World Cup 2026 वर बहिष्कार टाकल्यानंतर बीसीबीला मोठा धक्का, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने फटकारले

T20 World Cup 2026 वर बहिष्कार टाकल्यानंतर बीसीबीला मोठा धक्का, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने फटकारले

Feb 03, 2026 | 01:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM