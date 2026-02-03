अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

“बिग बॉस १५” च्या घरात शमिता शेट्टीच्या दमदार व्यक्तिमत्त्वाने सर्वांची मने जिंकली. करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, निशांत भट्ट आणि प्रतीक सहजपाल यांच्यासह ही अभिनेत्री शोच्या फायनलिस्टपैकी एक होती. जरी शमिता या वादग्रस्त रिअॅलिटी शोमधील सर्वात मजबूत स्पर्धकांपैकी एक होती, तरी फार कमी लोकांना माहिती आहे की ही अभिनेत्री एकेकाळी नैराश्याने ग्रस्त होती. ती अनेक चित्रपटांमधील तिच्या उत्कृष्ट भूमिकांसाठी देखील ओळखली जाते.
द कपिल शर्मा शोमध्ये, शमिता शेट्टीने मानसिक आरोग्याशी असलेल्या तिच्या संघर्षांबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. तिने स्पष्ट केले की जेव्हा तिला पहिल्यांदा मानसिक आरोग्य समस्या येऊ लागल्या तेव्हा तिला ते काय आहे हे समजले नाही. अभिनेत्री पुढे म्हणाली की कुटुंबाच्या पाठिंब्याव्यतिरिक्त, मानसिक आरोग्याबद्दल बोलणे देखील महत्त्वाचे आहे. ती म्हणाली, “जेव्हा मी पहिल्यांदा त्या टप्प्यातून जात होते, तेव्हा मला माहित नव्हते की ते नैराश्य आहे. मी असे का वागते किंवा का वाटते हे मला समजत नव्हते… लोकांनी हे मान्य केले पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्या काळात कुटुंबाचा पाठिंबा खूप महत्वाचा असतो.”
याव्यतिरिक्त, शमिता शेट्टीने बिग बॉसच्या घरात मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काळाचा सामना करण्याबद्दल देखील सांगितले. ती म्हणाली, “खरं सांगायचं तर, जेव्हा मी बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मला काय विचार करत होते हे माहित नव्हते. तुम्ही पाहिलेच असेल की, त्या घरात बरेच चढ-उतार होते, परंतु मी स्वतःला कसे हाताळले आणि पुढे कसे गेले हे मला माहित नाही. मला वाटते की हे माझ्या भूतकाळात अनुभवलेल्या अनुभवांमुळे आहे… मी नैराश्यातून गेले आहे आणि त्यामुळेच मी अधिक मजबूत झाले आहे. यामुळे मला आव्हानांना तोंड देण्याची हिंमत मिळते कारण मला वाटते की जर मी त्यावर मात करू शकले तर मी कोणत्याही गोष्टीवर मात करू शकते. माझ्या बहिणीचेही लग्न झाले होते, म्हणून मी एकटे राहून दबून जाऊ लागले आणि म्हणूनच मला थेरपी घ्यावी लागली.”
