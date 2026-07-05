रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Alpha Box Office: आलिया भट्ट आणि शर्वरीच्या ‘अल्फा’ची दुसऱ्या दिवशी दमदार झेप; कमाईत 21.6% वाढ, वर्ल्डवाइड 37 कोटींचा टप्पा पार

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

Alpha Box Office Day 2: आलिया भट्ट आणि शर्वरीच्या 'अल्फा'ने दुसऱ्या दिवशी 21.6% वाढीसह दमदार कमाई केली. चित्रपटाचे वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹37.60 कोटींवर पोहोचले आहे.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या ‘अल्फा’ चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर चांगली झेप घेतली आहे. पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत चित्रपटाच्या कमाईत 21.6 टक्क्यांची वाढ झाली असून, दोन दिवसांत देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर समाधानकारक कमाई केली आहे.

सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, ‘अल्फा’ने पहिल्या दिवशी 9.25 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच पहिल्या शनिवारी चित्रपटाने 11.25 कोटी रुपये कमावत मोठी वाढ नोंदवली. यानंतर चित्रपटाची देशांतर्गत नेट कमाई 20.50 कोटी रुपये, तर ग्रॉस कमाई 24.60 कोटी रुपये झाली आहे.

वर्ल्डवाइड 37.60 कोटींचा टप्पा पार

देशांतर्गत कमाईसोबतच परदेशातही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. ‘अल्फा’ने परदेशात 13 कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली असून, त्यामुळे चित्रपटाचे एकूण वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.60 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. रविवारीही अशीच कामगिरी कायम राहिल्यास ओपनिंग वीकेंडअखेर चित्रपट 45 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठू शकतो.

Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का

दुसऱ्या दिवशी वाढली प्रेक्षकांची उपस्थिती

शनिवारी चित्रपटाचा एकूण ऑक्युपन्सी रेट 26.29 टक्के नोंदवला गेला, जो पहिल्या दिवसाच्या 20.40 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सकाळच्या शोमध्ये 9.69 टक्के, दुपारच्या शोमध्ये 22.31 टक्के, संध्याकाळच्या शोमध्ये 29.46 टक्के, तर रात्रीच्या शोमध्ये सर्वाधिक 43.69 टक्के प्रेक्षक उपस्थिती नोंदवण्यात आली.

Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

YRF स्पाय युनिव्हर्समधील पहिली महिला-प्रधान कथा

दिग्दर्शक शिव रावल यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या ‘अल्फा’ची निर्मिती आदित्य चोप्रा यांनी केली आहे. सुमारे 130 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटात आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांच्यासोबत अनिल कपूर, बॉबी देओल यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. तसेच हृतिक रोशन विशेष भूमिकेत दिसत आहे.

‘अल्फा’ हा YRF स्पाय युनिव्हर्समधील पहिला महिला-प्रधान स्पाय अॅक्शन चित्रपट असून, ‘एक था टायगर’, ‘वॉर’ आणि ‘पठाण’सारख्या यशस्वी चित्रपटांनंतर प्रेक्षकांच्या अपेक्षा या चित्रपटाकडूनही मोठ्या आहेत.

Web Title: Alia bhatt and sharvaris alpha sees strong day 2 growth worldwide collection crosses 37 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर
1

Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर

Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का
2

Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का

८ वर्षांनंतर Prince Narula आणि Yuvika Chaudhary यांच्या नात्यात फूट? एका कृतीने सोशल मीडियावर रंगली चर्चा
3

८ वर्षांनंतर Prince Narula आणि Yuvika Chaudhary यांच्या नात्यात फूट? एका कृतीने सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

दोन लग्न, दोन घटस्फोट! Aamir Khanच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं? कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का
4

दोन लग्न, दोन घटस्फोट! Aamir Khanच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं? कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Alpha Box Office: आलिया भट्ट आणि शर्वरीच्या ‘अल्फा’ची दुसऱ्या दिवशी दमदार झेप; कमाईत 21.6% वाढ, वर्ल्डवाइड 37 कोटींचा टप्पा पार

Alpha Box Office: आलिया भट्ट आणि शर्वरीच्या ‘अल्फा’ची दुसऱ्या दिवशी दमदार झेप; कमाईत 21.6% वाढ, वर्ल्डवाइड 37 कोटींचा टप्पा पार

Jul 05, 2026 | 03:20 PM
Ramayana Story: सीता स्वयंवरात श्रीरामांनी उचललेले शिवधनुष्य त्यांच्या हातात कोणी दिले होते?

Ramayana Story: सीता स्वयंवरात श्रीरामांनी उचललेले शिवधनुष्य त्यांच्या हातात कोणी दिले होते?

Jul 05, 2026 | 03:15 PM
Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

Jul 05, 2026 | 03:08 PM
आता गावागावांत नवे उद्योजक घडणार, MACCIA चा ऐतिहासिक निर्णय! काय आहे हब-अँड-स्पोक मॉडेल?

आता गावागावांत नवे उद्योजक घडणार, MACCIA चा ऐतिहासिक निर्णय! काय आहे हब-अँड-स्पोक मॉडेल?

Jul 05, 2026 | 03:08 PM
जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!

जेव्हा ‘हार्ले-डेव्हिडसनने’ बाईकच्या आवाजाचेच पेटंट मागितले! ६ वर्षांचा कोर्ट ड्रामा आणि इंजिनचा ‘तो’ लेजंडरी आवाज!

Jul 05, 2026 | 03:04 PM
‘लालपरी’ची ज्ञानयात्रा, लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना एसटीचे सुरक्षित पंख! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

‘लालपरी’ची ज्ञानयात्रा, लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना एसटीचे सुरक्षित पंख! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Jul 05, 2026 | 03:04 PM
देव तारी त्याला कोण मारी! व्हेनेझुएलाच्या विनाशकारी भूकंपात एका श्वानाने वाचवला चिमुरड्याचा जीव; हृदयस्पर्शी Photo Viral

देव तारी त्याला कोण मारी! व्हेनेझुएलाच्या विनाशकारी भूकंपात एका श्वानाने वाचवला चिमुरड्याचा जीव; हृदयस्पर्शी Photo Viral

Jul 05, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा