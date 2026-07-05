Alpha Box Office: आलिया भट्ट आणि शर्वरीच्या ‘अल्फा’ची दुसऱ्या दिवशी दमदार झेप; कमाईत 21.6% वाढ, वर्ल्डवाइड 37 कोटींचा टप्पा पार

आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या ‘अल्फा’ चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर चांगली झेप घेतली आहे. पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत चित्रपटाच्या कमाईत 21.6 टक्क्यांची वाढ झाली असून, दोन दिवसांत देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर समाधानकारक कमाई केली आहे.
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, ‘अल्फा’ने पहिल्या दिवशी 9.25 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच पहिल्या शनिवारी चित्रपटाने 11.25 कोटी रुपये कमावत मोठी वाढ नोंदवली. यानंतर चित्रपटाची देशांतर्गत नेट कमाई 20.50 कोटी रुपये, तर ग्रॉस कमाई 24.60 कोटी रुपये झाली आहे.
वर्ल्डवाइड 37.60 कोटींचा टप्पा पार
देशांतर्गत कमाईसोबतच परदेशातही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. ‘अल्फा’ने परदेशात 13 कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली असून, त्यामुळे चित्रपटाचे एकूण वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.60 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. रविवारीही अशीच कामगिरी कायम राहिल्यास ओपनिंग वीकेंडअखेर चित्रपट 45 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठू शकतो.
Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का
दुसऱ्या दिवशी वाढली प्रेक्षकांची उपस्थिती
शनिवारी चित्रपटाचा एकूण ऑक्युपन्सी रेट 26.29 टक्के नोंदवला गेला, जो पहिल्या दिवसाच्या 20.40 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सकाळच्या शोमध्ये 9.69 टक्के, दुपारच्या शोमध्ये 22.31 टक्के, संध्याकाळच्या शोमध्ये 29.46 टक्के, तर रात्रीच्या शोमध्ये सर्वाधिक 43.69 टक्के प्रेक्षक उपस्थिती नोंदवण्यात आली.
Aamir Khan Married: आमिर खान-गौरी स्प्रॅट अडकले लग्नबंधनात; अभिनेता झाला भावूक, विवाहसोहळ्याचा पहिला फोटो आला समोर
YRF स्पाय युनिव्हर्समधील पहिली महिला-प्रधान कथा
दिग्दर्शक शिव रावल यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या ‘अल्फा’ची निर्मिती आदित्य चोप्रा यांनी केली आहे. सुमारे 130 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटात आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांच्यासोबत अनिल कपूर, बॉबी देओल यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. तसेच हृतिक रोशन विशेष भूमिकेत दिसत आहे.
‘अल्फा’ हा YRF स्पाय युनिव्हर्समधील पहिला महिला-प्रधान स्पाय अॅक्शन चित्रपट असून, ‘एक था टायगर’, ‘वॉर’ आणि ‘पठाण’सारख्या यशस्वी चित्रपटांनंतर प्रेक्षकांच्या अपेक्षा या चित्रपटाकडूनही मोठ्या आहेत.