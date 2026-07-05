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दोन लग्न, दोन घटस्फोट! Aamir Khanच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं? कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का

Updated On: Jul 05, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

Why Aamir Khan got divorced twice: आमिर खानचे दोन घटस्फोट का झाले? रीना दत्ता आणि किरण राव यांच्यापासून वेगळं होण्यामागचं कारण अभिनेत्यानेच एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

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विस्तार

Why Aamir Khan got divorced twice:  बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानच्या वैयक्तिक आयुष्याची चर्चा नेहमीच होत असते. त्याच्या दोन विवाह आणि दोन घटस्फोटांमागील कारणांबद्दल चाहत्यांमध्ये कायमच उत्सुकता राहिली आहे. एका मुलाखतीत आमिर खानने स्वतः त्याच्या दोन्ही घटस्फोटांमागील कारणांवर भाष्य केले होते.

पहिल्या घटस्फोटामागचं कारण

आमिर खानने १८ एप्रिल १९८६ रोजी रीना दत्ता यांच्याशी विवाह केला होता. त्यावेळी तो अवघा २१ वर्षांचा होता. चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यापूर्वीच त्याने लग्न केले होते आणि ही बाब काही काळ गुप्त ठेवली होती.

‘कॉफी विथ करण’ या कार्यक्रमात बोलताना आमिरने सांगितले होते की, पहिल्या विवाहावेळी तो खूप लहान आणि पुरेसा मैच्योर नव्हता. त्यामुळे नात्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. रीना दत्तापासून वेगळे होणे त्याच्यासाठी अत्यंत वेदनादायी होते. त्या काळात तो नैराश्यात गेला आणि दारूच्या व्यसनाचाही सामना करावा लागला. या कठीण काळातून सावरण्यासाठी त्याला बराच वेळ लागला.

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किरण राव यांच्यासोबतचा प्रवास

यानंतर आमिरने आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले. ‘लगान’ चित्रपटादरम्यान त्याची ओळख किरण राव यांच्याशी झाली आणि दोघांमध्ये जवळीक वाढली. डिसेंबर २००५ मध्ये त्यांनी विवाह केला.

काही वर्षांच्या संसारानंतर २०२१ मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय जाहीर केला. आमिरने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, दोघांनाही आयुष्यात वेगळ्या दिशेने पुढे जायचे होते. त्यांनी वैवाहिक नातं संपवलं असलं तरी मुलगा आझादच्या संगोपनासाठी आणि व्यावसायिक कामांसाठी ते आजही एकत्र काम करत आहेत.

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आजही कायम आहे परस्पर आदर

आमिर खानने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, त्याचे रीना दत्ता आणि किरण राव या दोघींशीही आजही मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दोघींनीही त्याच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून त्यांच्याबद्दल त्याच्या मनात कायम आदर असल्याचे त्याने अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे.

Web Title: What really happened in aamir khans life the reason will leave you surprised

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Published On: Jul 05, 2026 | 11:47 AM

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