रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Trouble In Prince Narula And Yuvika Chaudharys Relationship One Instagram Move Sparks Speculation

८ वर्षांनंतर Prince Narula आणि Yuvika Chaudhary यांच्या नात्यात फूट? एका कृतीने सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

Updated On: Jul 05, 2026 | 12:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

Prince Narula आणि Yuvika Chaudhary यांनी Instagram वर एकमेकांना Unfollow केल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यांच्या नात्यात दुरावा असल्याच्या अफवांवर अद्याप दोघांनीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय स्टार कपल प्रिन्स नरुला आणि युविका चौधरी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या आहेत. यामागचं कारण म्हणजे दोघांनीही इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याचं समोर आलं आहे.

प्रिन्स नरुला आणि युविका चौधरी यांची जोडी चाहत्यांमध्ये नेहमीच लोकप्रिय राहिली आहे. यापूर्वीही त्यांच्या नात्यात मतभेद असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी दोघांनीही अशा चर्चांना पूर्णविराम दिला होता.

आता पुन्हा एकदा दोघांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याने त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. सोशल मीडियावर अनेक नेटकरी याबाबत विविध तर्क लावत आहेत. मात्र, या चर्चांवर प्रिन्स किंवा युविका या दोघांनीही अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

‘लग्नाआधी अनेक मुलींसोबत..’, Akanksha Chamola चा धक्कादायक खुलासा; Bisexuality बद्दल काय म्हणाली अभिनेत्री?

यापूर्वीही या जोडप्याच्या नात्याबाबत अशाच अफवा समोर आल्या होत्या. त्यावेळी युविका चौधरीने एका मुलाखतीत स्पष्ट केलं होतं की, त्या दोघांमध्ये कोणताही दुरावा नव्हता. घराच्या नूतनीकरणाचं काम सुरू असल्याने ती काही काळ तिच्या आईच्या घरी राहत होती. त्यामुळे विभक्त राहत असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या.

त्यानंतर गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यासोबतच्या संवादात युविकाने दोघांमध्ये किरकोळ मतभेद झाल्याचं मान्य केलं होतं. मात्र, ते गैरसमज लवकरच दूर झाले आणि सर्व काही सुरळीत झाल्याचंही तिने सांगितलं होतं.

Teejan Bai Passed Away: लोककलेचा बुलंद आवाज हरपला! तीजन बाई यांचे वयाच्या ७०व्या वर्षी निधन; दीर्घ आजाराशी झुंज अखेर संपली

प्रिन्स नरुला आणि युविका चौधरी यांनी २०१८ मध्ये विवाह केला. २०२४ मध्ये आयव्हीएफ (IVF) प्रक्रियेद्वारे त्यांनी कन्यारत्नाचं स्वागत केलं. त्यांच्या मुलीचं नाव ‘एकलीन’ आहे.

सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या नात्याबाबत विविध चर्चा सुरू असल्या, तरी दोघांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या नात्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांकडे सावधगिरीने पाहणं आवश्यक आहे.

Web Title: Trouble in prince narula and yuvika chaudharys relationship one instagram move sparks speculation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दोन लग्न, दोन घटस्फोट! Aamir Khanच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं? कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का
1

दोन लग्न, दोन घटस्फोट! Aamir Khanच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं? कारण वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का

Out Of Syllabus Movie: प्रदर्शनाआधीच ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ची हवा! भव्य प्रीमियरला मान्यवरांची मांदियाळी
2

Out Of Syllabus Movie: प्रदर्शनाआधीच ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ची हवा! भव्य प्रीमियरला मान्यवरांची मांदियाळी

Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन
3

Bharti Sigh Birthday: संघर्षातून ‘कॉमेडी क्वीन’पर्यंतचा भारतीचा प्रवास; आज 80 कोट्यवधींची मालकीण, पाहा तिचं आलिशान कार कलेक्शन

Dipika Kakar : कॅन्सर, वडिलांचं आजारपण अन् घरातील संकटं; दीपिका-शोएबचा 2 वर्षांचा मुलगा एकटेपणाशी झुंजतोय
4

Dipika Kakar : कॅन्सर, वडिलांचं आजारपण अन् घरातील संकटं; दीपिका-शोएबचा 2 वर्षांचा मुलगा एकटेपणाशी झुंजतोय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
८ वर्षांनंतर Prince Narula आणि Yuvika Chaudhary यांच्या नात्यात फूट? एका कृतीने सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

८ वर्षांनंतर Prince Narula आणि Yuvika Chaudhary यांच्या नात्यात फूट? एका कृतीने सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

Jul 05, 2026 | 12:05 PM
Pune Crime: संतापजनक! कॉम्प्रेसरचा हायप्रेशर पाईप गुदद्वारात घातला; सहकाऱ्याच्या कृत्यामुळे 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू

Pune Crime: संतापजनक! कॉम्प्रेसरचा हायप्रेशर पाईप गुदद्वारात घातला; सहकाऱ्याच्या कृत्यामुळे 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू

Jul 05, 2026 | 11:48 AM
Gajanan Maharaj Palkhi: शेगावहून संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी निघण्यामागे काय आहे कारण, जाणून घ्या

Gajanan Maharaj Palkhi: शेगावहून संत गजानन महाराजांची पालखी सर्वांत आधी निघण्यामागे काय आहे कारण, जाणून घ्या

Jul 05, 2026 | 11:30 AM
आता फोनमध्येच सेव्ह होणार तुमची Digital Signature! Google लवकरच घेऊन येतोय नवा ॲप? यूजर्सना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या

आता फोनमध्येच सेव्ह होणार तुमची Digital Signature! Google लवकरच घेऊन येतोय नवा ॲप? यूजर्सना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या

Jul 05, 2026 | 11:22 AM
RRB Board News: रेल्वे ग्रुप-डी परीक्षेची तारीख जाहीर! २२ हजार जागांच्या मेगाभरतीमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी किती गुणांची गरज असेल?

RRB Board News: रेल्वे ग्रुप-डी परीक्षेची तारीख जाहीर! २२ हजार जागांच्या मेगाभरतीमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी किती गुणांची गरज असेल?

Jul 05, 2026 | 11:22 AM
Khamenei Funeral : खामेनेईंना अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी; ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ आणि ‘Kill Trump चे नारे 

Khamenei Funeral : खामेनेईंना अंत्यदर्शनासाठी इराणी नागरिकांची गर्दी; ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ आणि ‘Kill Trump चे नारे 

Jul 05, 2026 | 11:16 AM
पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण, राज्यातील पायाभूत सुविधांवर ‘कॅग’च्या अहवालाची मोहोर

पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण, राज्यातील पायाभूत सुविधांवर ‘कॅग’च्या अहवालाची मोहोर

Jul 05, 2026 | 11:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा