८ वर्षांनंतर Prince Narula आणि Yuvika Chaudhary यांच्या नात्यात फूट? एका कृतीने सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय स्टार कपल प्रिन्स नरुला आणि युविका चौधरी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर विविध चर्चा रंगल्या आहेत. यामागचं कारण म्हणजे दोघांनीही इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याचं समोर आलं आहे.
प्रिन्स नरुला आणि युविका चौधरी यांची जोडी चाहत्यांमध्ये नेहमीच लोकप्रिय राहिली आहे. यापूर्वीही त्यांच्या नात्यात मतभेद असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी दोघांनीही अशा चर्चांना पूर्णविराम दिला होता.
आता पुन्हा एकदा दोघांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याने त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. सोशल मीडियावर अनेक नेटकरी याबाबत विविध तर्क लावत आहेत. मात्र, या चर्चांवर प्रिन्स किंवा युविका या दोघांनीही अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
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यापूर्वीही या जोडप्याच्या नात्याबाबत अशाच अफवा समोर आल्या होत्या. त्यावेळी युविका चौधरीने एका मुलाखतीत स्पष्ट केलं होतं की, त्या दोघांमध्ये कोणताही दुरावा नव्हता. घराच्या नूतनीकरणाचं काम सुरू असल्याने ती काही काळ तिच्या आईच्या घरी राहत होती. त्यामुळे विभक्त राहत असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या.
त्यानंतर गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यासोबतच्या संवादात युविकाने दोघांमध्ये किरकोळ मतभेद झाल्याचं मान्य केलं होतं. मात्र, ते गैरसमज लवकरच दूर झाले आणि सर्व काही सुरळीत झाल्याचंही तिने सांगितलं होतं.
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प्रिन्स नरुला आणि युविका चौधरी यांनी २०१८ मध्ये विवाह केला. २०२४ मध्ये आयव्हीएफ (IVF) प्रक्रियेद्वारे त्यांनी कन्यारत्नाचं स्वागत केलं. त्यांच्या मुलीचं नाव ‘एकलीन’ आहे.
सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या नात्याबाबत विविध चर्चा सुरू असल्या, तरी दोघांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या नात्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांकडे सावधगिरीने पाहणं आवश्यक आहे.