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Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

Updated On: Jul 05, 2026 | 03:08 PM IST
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सारांश

ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरात साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्यावर त्याच्याच आईने मारहाण, गरम चाकूने चटके देणे आणि उपाशी ठेवून अमानुष अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुलाने स्वतः व्यथा सांगितल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • ठाण्यात साडेतीन वर्षांच्या मुलावर त्याच्याच आईने अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप.
  • मुलाने गरम चाकूने चटके देणे, मारहाण करणे आणि जेवण न देण्याचा आरोप केला.
  • तक्रारीनंतर वागळे इस्टेट पोलिसांनी आरोपी आईला अटक करून तपास सुरू केला.
ठाणे: ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातून माणुसकीला हादरवणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुकल्यावर त्याच्याच सख्ख्या आईने अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप असून, मुलाने स्वतः सांगितलेल्या धक्कादायक व्यथेनंतर संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. “मम्मी मला रोज मारते, जेवायलाही देत नाही आणि गरम चाकूने चटके देते,” असे सांगत या चिमुकल्याने आपल्या वेदना मांडल्या. या प्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिसांनी आरोपी आईला तात्काळ ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

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काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील चिमुकला हा किसान नगर येथील शाळा क्रमांक ३ मध्ये शिकतो. तो काल दुपारी आपल्या आजीसोबत वागले इस्टेट येथील शिवसेना मध्यवर्ती शाखेत पोहोचला. चिमुकल्या अंगावरील जखमा आणि त्याच्या पाठीवर, हाता- पायांवर असलेले चटके पाहून तेथला उपस्थित सुन्न झाले. शिवसेना शाखाप्रमुख सुनील मोरे यांनी बालकाची विचारपूस केली असता, त्याने आईने केलेल्या छळाची धक्कादायक माहिती दिली. यानंतर सुनील मोरे यांनी तातडीने बालकाला जवळच्या रुग्णालयात नेऊन त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू केले.

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मम्मीने गळा इतका जोरात दाबला की…

रुग्णालयात उपचार घेत असतांना त्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरड्याने आपल्यावर झालेला अत्याचार सांगितला. “मम्मीने मला गरम गरम चाकूने चटके दिले. ती मला रोज मारते आणि लाथा बुक्क्यांनी तुडवते. ती मला जेवायलाही देत नाही; आजीकडून जेवण घे, माझ्या घरी जेवण नाही असं सांगते. तिने माझ्या पाठीवर मारलं आणि एका दिवशी माझा गळा इतका जोरात दाबला की माझा दम घुटू लागला होता.” या निष्पाप बालकाच्या तोंडून हे ऐकून उपस्थितांचे डोळे पाणावले.

आरोपी आईला केली अटक

या घटनेचे गांभीर्य ओळखून शिवसेना शाखाप्रमुख सुनील मोरे यांनी महिला पदाधिकाऱ्यांसह तात्काळ संबंधित महिलेचे घर गाठले. तिला जाब विचारल्यानंतर, महिला पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने तिला वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. पोलिसांनी या अमानुष कृत्याची गंभीर दखल घेत पीडित बालकाच्या नातेवाईकांच्या मदतीने गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी आईला अटक केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही धक्कादायक घटना कुठे घडली?

    Ans: ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील किसन नगर येथे ही घटना घडली.

  • Que: चिमुकल्याने आईवर कोणते आरोप केले?

    Ans: आई रोज मारहाण करत होती, गरम चाकूने चटके देत होती, जेवायला देत नव्हती आणि गळा दाबल्याचाही आरोप मुलाने केला.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: वागळे इस्टेट पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपी आईला ताब्यात घेतले असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Thane crime strangled and branded with a hot knife by his mother the harrowing ordeal of a three and a half year old child

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Published On: Jul 05, 2026 | 03:08 PM

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