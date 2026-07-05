Thane Crime: मम्मीने गळा दाबला, गरम चाकूने चटके दिले… साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्याची विदारक व्यथा

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काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील चिमुकला हा किसान नगर येथील शाळा क्रमांक ३ मध्ये शिकतो. तो काल दुपारी आपल्या आजीसोबत वागले इस्टेट येथील शिवसेना मध्यवर्ती शाखेत पोहोचला. चिमुकल्या अंगावरील जखमा आणि त्याच्या पाठीवर, हाता- पायांवर असलेले चटके पाहून तेथला उपस्थित सुन्न झाले. शिवसेना शाखाप्रमुख सुनील मोरे यांनी बालकाची विचारपूस केली असता, त्याने आईने केलेल्या छळाची धक्कादायक माहिती दिली. यानंतर सुनील मोरे यांनी तातडीने बालकाला जवळच्या रुग्णालयात नेऊन त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू केले.
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मम्मीने गळा इतका जोरात दाबला की…
रुग्णालयात उपचार घेत असतांना त्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरड्याने आपल्यावर झालेला अत्याचार सांगितला. “मम्मीने मला गरम गरम चाकूने चटके दिले. ती मला रोज मारते आणि लाथा बुक्क्यांनी तुडवते. ती मला जेवायलाही देत नाही; आजीकडून जेवण घे, माझ्या घरी जेवण नाही असं सांगते. तिने माझ्या पाठीवर मारलं आणि एका दिवशी माझा गळा इतका जोरात दाबला की माझा दम घुटू लागला होता.” या निष्पाप बालकाच्या तोंडून हे ऐकून उपस्थितांचे डोळे पाणावले.
आरोपी आईला केली अटक
या घटनेचे गांभीर्य ओळखून शिवसेना शाखाप्रमुख सुनील मोरे यांनी महिला पदाधिकाऱ्यांसह तात्काळ संबंधित महिलेचे घर गाठले. तिला जाब विचारल्यानंतर, महिला पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने तिला वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. पोलिसांनी या अमानुष कृत्याची गंभीर दखल घेत पीडित बालकाच्या नातेवाईकांच्या मदतीने गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी आईला अटक केली आहे.
Ans: ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातील किसन नगर येथे ही घटना घडली.
Ans: आई रोज मारहाण करत होती, गरम चाकूने चटके देत होती, जेवायला देत नव्हती आणि गळा दाबल्याचाही आरोप मुलाने केला.
Ans: वागळे इस्टेट पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपी आईला ताब्यात घेतले असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.