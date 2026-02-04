‘त्यांनी कानशिलात मारली अन् रागाने…’, ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीने केले दीपक काजरीवर गंभीर आरोप!

“किस देश में है मेरा दिल” आणि “कहानी घर घर की” या गाण्यांमुळे प्रसिद्धी मिळवलेला अभिनेता दीपक काजरीवाल सध्या चर्चेत आहे. अभिनेत्रीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये “द कपिल शर्मा शो” फेम अभिनेत्री उपासना सिंग दिसत आहे. ती CINTAA ची सरचिटणीस देखील आहे. २६ जानेवारी रोजी दोघांमध्ये वाद झाला. अभिनेत्रीचा दावा आहे की अभिनेत्याने तिच्याशी गैरवर्तन केले आणि तिला मारहाणही केली. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे आणि आता १० दिवसांनी ती शेअर केली जात आहे.
ऑनलाइन समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये, उपासना सिंग मायक्रोफोनवर प्रेक्षकांना संबोधित करत आहे. पूनम ढिल्लन तिच्या शेजारी उभी आहे आणि मनोज जोशीसह इतर कलाकार देखील दिसत आहेत. दीपक काजरीवाल अभिनेत्रीला अडवतात, परंतु ती बोलण्याचा आग्रह धरते. अभिनेता मोठ्याने म्हणतो, “नाही, तू बोलणार नाहीस.” त्यानंतर, अभिनेता आणि वरिष्ठ संयुक्त सचिव हेमंत पांडे मायक्रोफोन घेऊन “भारत माता की जय” असे म्हणत होते, परंतु दीपकने जबरदस्तीने तो त्याच्याकडून हिसकावून घेतला. त्यानंतर ते निघून जाताना दिसले आहेत.
उपासना सिंग आणि दीपक काजरीमध्ये वाद
मग काही लोक येतात आणि दीपकला असे न करण्यास पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर उपासना दीपकला समोरासमोर विचारते, “मला सांगा, मी कोण आहे? मी CINTAA ची सरचिटणीस आहे.” दीपक उत्तर देतो, “मी येथे उपाध्यक्ष होतो.” अभिनेत्री उत्तर देते, “मी…” मग ती कॅमेऱ्यावर आरोप करते, “त्यांनी फक्त विकास वर्मा यांना कानशिलात आणि ठोसा मारला. आणि तो महिलांशी गैरवर्तन करत आहे.” दीपक उत्तर देतो, “मी तुमच्याशी गैरवर्तन केलेले नाही.” अभिनेत्री उत्तर देते, “तू माझ्याशी गैरवर्तन करत आहेस. तुम्ही फक्त म्हणालात, ‘मी कोण आहे?’ तू मला विचारत आहेस की मी कोण आहे.”
CINTAA चे सदस्य कोण आहेत?
हे लक्षात घेतले पाहिजे की CINTAA, सिने आणि टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनचे १०,००० सदस्य आहेत. पूनम ढिल्लन २०२४ ते २०२७ पर्यंत तिच्या अध्यक्षा आहेत. पद्मिनी कोल्हापुरे तिच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षा आहेत, पुनीत इस्सर तिच्या उपाध्यक्षा आहेत, उपासना सिंग तिच्या सरचिटणीस आहेत, हेमंत पांडे तिचे वरिष्ठ संयुक्त सचिव आहेत, कंवरजीत पेंटल तिचे संयुक्त सचिव आहेत आणि दीपक पराशर तिचे कोषाध्यक्ष आहेत. निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये मुकेश ऋषी, विकास वर्मा, राकेश बेदी, यशपाल शर्मा, साहिला चड्ढा, चंद्रप्रकाश ठाकूर, हेतल परमार, विंदू दारा सिंग आणि जावेद जाफरी यांचा समावेश आहे. सह-नियुक्त सदस्यांमध्ये दीपक चड्ढा, मनोज जोशी, प्रीती सप्रू, रशीद मेहता, रोनित रॉय आणि शीबा आकाशदीप यांचा समावेश आहे.
दीपक कजरीचे चित्रपट आणि टीव्ही शो
दीपक कजरीच्या टीव्ही शोमध्ये “कसौटी जिंदगी की,” “परदेस,” “कहानी घर घर की,” “तेनाली रामा,” “कलश एक विश्वास,” “बडे अच्छे लगते हैं,” “परवरिश – सीझन 2,” आणि “विरासत” यांचा समावेश आहे. त्याने “साथिया,” “चमेली,” “एक खिलाडी एक हसीना,” “सलाम-ए-इश्क,” “अनकही,” “रविवार 7,” आणि “रूप की रानी चोरों का राजा” सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तो सध्या कलर्स टीव्ही शो ‘सहर होने को है’ मध्ये दिसत आहे.