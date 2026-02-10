अश्विनी कालसेकरने १० वर्षांसाठी सोडले नॉन-व्हेज; अभिनेत्रीने सांगितली जीवनशैलीमागची ‘ही’खास गोष्ट

‘जोधा अकबर’ मधील महामंगा आणि ‘कसम से’ मधील जिग्यासा वालियाच्या भूमिकेतून घराघरात प्रसिद्ध झालेल्या अश्विनी काळसेकर मोठ्या पडद्यावरही तिच्या अभिनयाची जादू दाखवण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. तिने पत्रकार आणि अभिनेता मुरली शर्मा यांच्याशी दुसरे लग्न केले होते. त्यांना मुले नाहीत. ती तिच्या दोन पाळीव कुत्र्यांसह आनंदी वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेत आहे. अलिकडेच एका मुलाखतीत तिने मांसाहारी ते शाकाहारी बनण्याबद्दल सांगितले. तिने सांगितले की तिच्या पतीमुळे तिने ७-१० वर्षे मांसाहारी अन्न खाल्ले नाही.
कर्ली टेल्स टीमने अश्विनी काळसेकर आणि मुरली शर्मा यांच्या घरी भेट दिली. त्यांनी घरचा दौरा केला आणि अनेक तपशील शेअर केले. त्यांनी त्यांचे मंदिर आणि बेडरूम दाखवली आणि ते सेंद्रिय शेती करतात हे उघड केले. त्यांनी खाण्यापिण्याबद्दलही चर्चा केली, अभिनेत्री म्हणाली, “मी माझ्या वहिनीकडून स्वयंपाक शिकले, कारण मी मराठी आहे आणि मांसाहारी खात असे. मला कधीही शाकाहारी जेवण आवडत नाही. मला बटाट्यांशिवाय काहीही आवडत नाही.”
मुरली शर्मा म्हणाला, “त्याला ते आवडत नाही. त्याला तोंडली ही भाजी आहे हेही माहित नव्हते. मी कट्टर शाकाहारी आहे.” त्याच्या पत्नीने सांगितले, “तो लसूण खात नाही. तो अशा प्रकारचा शाकाहारी आहे.” अभिनेत्याने उत्तर दिले, “मी मशरूम आणि बेबी कॉर्न खात नाही, ज्याबद्दल मला वर्षानुवर्षे सांगितले जात नव्हते. ते माझ्यासाठी नवीन होते, म्हणून मला त्याची सवय नव्हती.
अश्विनी म्हणाली, ‘पण माणसं चुका करतात आणि त्या चुकांपैकी एक मी होते. त्याला वाटलं होतं की मी शाकाहारी होईन. एकदा, गोलमालच्या शूटिंग दरम्यान, त्याला माझ्यावर दया आली आणि तो म्हणाला, “हे खा मित्रा.” तो मला गोव्यात घेऊन गेला कारण तिथल्या मांसाहारी जेवणाने मला भुरळ पडली होती. पण मी पनीर खात होते. पण नंतर तो मला इथे घेऊन गेला आणि म्हणाला, “हे खा मित्रा. आता पुरे झालं. आम्ही बाहेर जेवतो. आमचा कुलदेव बालाजी आहे. म्हणून आम्ही घरी (मांसाहारी) स्वयंपाक करत नाही.”
मुरलीला विचारले असता तिने मांसाहार किती वर्षांपासून सोडला होता, तो म्हणाला, “१०, जर १० नाही तर किमान ५-७ वर्षे तरी. आणि जेव्हा प्रेम कमी होऊ लागले तेव्हा तिने तिचा नवरा देवापेक्षा मांसाहारी जेवण पसंत केले.”
अश्विनी काळसेकरने श्रीराम राघवन, रोहित शेट्टी आणि एकता कपूर यांच्यासोबत अनेक प्रोजेक्ट्सवर काम केले आहे. तिचे टेलिव्हिजन कार्य 1995 पासून सक्रिय आहे आणि “शांती,” “घर जमाई,” “आहट,” “सीआयडी,” “शक्तिमान,” “सिद्धांत,” “काम से,” “विरुद्ध,” “झाशी की रानी,” “हिटलर दीदी,” “अफसर बिटिया,” आणि “कवच से काव्य” सारख्या कार्यक्रमांमधील भूमिकांचा समावेश आहे. “सन ऑफ सरदार 2,” “भूल भुलैया 3,” “विक्की विद्या का वो वाला व्हिडिओ,” “द हिरो: लव्ह स्टोरी ऑफ अ स्पाय,” “खाकी,” “मुसाफिर,” “आशिक बनाया,” “अफरन,” “ऑल द बेस्ट – फन बिगिन्स,” आणि “3जी” यासह ती वेब सिरीज आणि चित्रपटांमध्ये देखील दिसली आहे.
