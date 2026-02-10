Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • The Trailer Of 7 Dogs Creates A Buzz On Social Media Salman Khan And Sanjay Dutts Glimpse Goes Viral

7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

सलमान खान आणि संजय दत्त यांच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट "द सेव्हन डॉग्स" चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. दोन्ही स्टार या सौदी अरेबियातील अ‍ॅक्शन कॉमेडी चित्रपटातून जागतिक स्तरावर पदार्पण करत आहेत.

Updated On: Feb 10, 2026 | 02:35 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

आगामी सौदी अॅक्शन चित्रपट “७ डॉग्स” चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या चित्रपटात सलमान खान आणि संजय दत्त देखील आहेत. दोघांनीही चित्रपटात कॅमिओ केले आहेत, परंतु ते ट्रेलरवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवतात.

“७ डॉग्स” चित्रपटाच्या ट्रेलरची सुरुवात चित्रपटातील मुख्य कलाकारांच्या अ‍ॅक्शनने होते. ट्रेलरच्या मध्यभागी सलमान खान अचानक एंट्री करतो आणि “भाईजान” च्या चाहत्यांना आनंद देतो. संजय दत्त देखील बंदूक धरून एका गुंडाच्या भूमिकेत दिसतो. संपूर्ण ट्रेलरमध्ये भरपूर अ‍ॅक्शन दाखवण्यात आले आहे. चाहत्यांनी ट्रेलरवर प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत.

सलमान खान आणि संजय दत्त यांच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट “द सेव्हन डॉग्स” चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. दोन्ही स्टार या सौदी अरेबियातील अ‍ॅक्शन कॉमेडी चित्रपटातून जागतिक स्तरावर पदार्पण करत आहेत. ट्रेलरमध्ये सलमान आणि संजय दत्त दोघांचीही झलक दाखवण्यात आली आहे.

“७ डॉग्स” हा चित्रपट “बॅड बॉईज फॉर लाईफ” चित्रपट निर्माते आदिल एल अरबी आणि बिलाल फल्लाह यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात हॉलिवूड शैलीतील अ‍ॅक्शन आहे. सलमान खान आणि संजय दत्त यांच्यामुळे हा चित्रपट सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या चित्रपटात अभिनेते करीम अब्देल अजीज आणि अहमद एच. हचिन्सन मुख्य भूमिकेत आहेत. हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केलेली मोनिका बेलुची देखील या चित्रपटात दिसते. ही कथा ड्रग्ज मालकांवर आणि त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर केंद्रित आहे.

हा चित्रपट इंटरपोल अधिकारी खालिद अल-अज्जाझी यांच्यावर आधारित आहे, जो सेव्हन डॉग्स नावाच्या गुप्त गुन्हेगारी संघटनेचा प्रभावशाली सदस्य गली अबू दाऊदला पकडतो. एका वर्षानंतर, जेव्हा सिंडिकेट मध्य पूर्वेत “पिंक लेडी” नावाचे एक धोकादायक नवीन ड्रग्ज आणतो, तेव्हा खालिद त्याच्या जुन्या शत्रूशी हातमिळवणी करून ते थांबवतो.

३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवलं मुलं, Sonu Nigamने लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान केलं असं काही की चकीत झाले चाहते; पाहा Video

काही महिन्यांपूर्वी, सेटवरून सलमान खानचे फुटेज लीक झाले होते. लीक झालेल्या फुटेजमध्ये, सलमान खाकी गणवेशात, गर्दीच्या रस्त्यावरून ऑटो-रिक्षातून गाडी चालवताना दिसला होता, ज्यामुळे असे सूचित होते की त्याचे दृश्य मुंबईच्या शैलीत चित्रित केले गेले आहेत. “द सेव्हन डॉग्स” चे पहिले उत्पादन रियाधमधील बिग टाइम अल-होसन स्टुडिओमध्ये चित्रित केले जाईल. २०२५ च्या अखेरीस ते थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

Web Title: The trailer of 7 dogs creates a buzz on social media salman khan and sanjay dutts glimpse goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवलं मुलं, Sonu Nigamने लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान केलं असं काही की चकीत झाले चाहते; पाहा Video
1

३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवलं मुलं, Sonu Nigamने लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान केलं असं काही की चकीत झाले चाहते; पाहा Video

Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे
2

Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

अशी असेल राकेशची स्वप्नसुंदरी…, अभिनेता करणार दुसरं लग्न? पत्नीबद्दलच्या अपेक्षा सांगताना म्हणाला,.. मी लग्न करेन तर…”
3

अशी असेल राकेशची स्वप्नसुंदरी…, अभिनेता करणार दुसरं लग्न? पत्नीबद्दलच्या अपेक्षा सांगताना म्हणाला,.. मी लग्न करेन तर…”

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित
4

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

Feb 10, 2026 | 02:35 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Feb 10, 2026 | 02:33 PM
IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

Feb 10, 2026 | 02:33 PM
White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

Feb 10, 2026 | 02:30 PM
एक चूक पडेल महागात; ‘या’ राशीच्या मंडळींनी चांदी वापरु नये, अन्यथा… काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

एक चूक पडेल महागात; ‘या’ राशीच्या मंडळींनी चांदी वापरु नये, अन्यथा… काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

Feb 10, 2026 | 02:24 PM
Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू

Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू

Feb 10, 2026 | 02:05 PM
Chandrapur News: काँग्रेसच्या हातून जाणार मनपा? शहरात रंगला चर्चा, सत्तास्थापनेसाठी भाजपच्या हालचाली सुरु

Chandrapur News: काँग्रेसच्या हातून जाणार मनपा? शहरात रंगला चर्चा, सत्तास्थापनेसाठी भाजपच्या हालचाली सुरु

Feb 10, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM