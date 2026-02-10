7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

आगामी सौदी अॅक्शन चित्रपट “७ डॉग्स” चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या चित्रपटात सलमान खान आणि संजय दत्त देखील आहेत. दोघांनीही चित्रपटात कॅमिओ केले आहेत, परंतु ते ट्रेलरवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवतात.
“७ डॉग्स” चित्रपटाच्या ट्रेलरची सुरुवात चित्रपटातील मुख्य कलाकारांच्या अॅक्शनने होते. ट्रेलरच्या मध्यभागी सलमान खान अचानक एंट्री करतो आणि “भाईजान” च्या चाहत्यांना आनंद देतो. संजय दत्त देखील बंदूक धरून एका गुंडाच्या भूमिकेत दिसतो. संपूर्ण ट्रेलरमध्ये भरपूर अॅक्शन दाखवण्यात आले आहे. चाहत्यांनी ट्रेलरवर प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत.
सलमान खान आणि संजय दत्त यांच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट “द सेव्हन डॉग्स” चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. दोन्ही स्टार या सौदी अरेबियातील अॅक्शन कॉमेडी चित्रपटातून जागतिक स्तरावर पदार्पण करत आहेत. ट्रेलरमध्ये सलमान आणि संजय दत्त दोघांचीही झलक दाखवण्यात आली आहे.
“७ डॉग्स” हा चित्रपट “बॅड बॉईज फॉर लाईफ” चित्रपट निर्माते आदिल एल अरबी आणि बिलाल फल्लाह यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात हॉलिवूड शैलीतील अॅक्शन आहे. सलमान खान आणि संजय दत्त यांच्यामुळे हा चित्रपट सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या चित्रपटात अभिनेते करीम अब्देल अजीज आणि अहमद एच. हचिन्सन मुख्य भूमिकेत आहेत. हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केलेली मोनिका बेलुची देखील या चित्रपटात दिसते. ही कथा ड्रग्ज मालकांवर आणि त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर केंद्रित आहे.
हा चित्रपट इंटरपोल अधिकारी खालिद अल-अज्जाझी यांच्यावर आधारित आहे, जो सेव्हन डॉग्स नावाच्या गुप्त गुन्हेगारी संघटनेचा प्रभावशाली सदस्य गली अबू दाऊदला पकडतो. एका वर्षानंतर, जेव्हा सिंडिकेट मध्य पूर्वेत “पिंक लेडी” नावाचे एक धोकादायक नवीन ड्रग्ज आणतो, तेव्हा खालिद त्याच्या जुन्या शत्रूशी हातमिळवणी करून ते थांबवतो.
काही महिन्यांपूर्वी, सेटवरून सलमान खानचे फुटेज लीक झाले होते. लीक झालेल्या फुटेजमध्ये, सलमान खाकी गणवेशात, गर्दीच्या रस्त्यावरून ऑटो-रिक्षातून गाडी चालवताना दिसला होता, ज्यामुळे असे सूचित होते की त्याचे दृश्य मुंबईच्या शैलीत चित्रित केले गेले आहेत. “द सेव्हन डॉग्स” चे पहिले उत्पादन रियाधमधील बिग टाइम अल-होसन स्टुडिओमध्ये चित्रित केले जाईल. २०२५ च्या अखेरीस ते थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
