Police Bharti 2026: पोलिस भरतीसाठी येणाऱ्या तरुणांची गैरसोय टाळा! मैदानी चाचणीच्या काळात जादा बस फेऱ्या सोडण्याची मागणी

राज्यात सुरू असलेल्या पोलिस शिपाई भरती प्रक्रियेतंर्गत छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलिस आयुक्तालयातील रिक्त पदांसाठी होणाऱ्या मैदानी चाचण्या लवकरच सुरू होत आहेत. शहरापासून दूर असलेल्या चाचणी केंद्रावर वेळेवर पोहोचण्यासाठी उमेदवारांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी स्मार्ट सिटी बससेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुढे आली आहे.
पोलिस उप आयुक्त (मुख्यालय) शर्मिष्ठा घारगे वालावलकर यांनी स्मार्ट सिटीचे कार्यकारी अधिकारी यांना याबाबत अधिकृत पन्त्र पाठविले आहे. या पत्रानुसार, पोलिस शिपाई पदांची मैदानी चाचणी प्रक्रिया ११ ते २० फेब्रुवारीदरम्यान पार पडणार असून १५ ते १९ फेब्रुवारी या तारखा वगळण्यात आल्या आहेत. या चाचण्या राज्य राखीव पोलिस बल गट क्रमांक १४, सातारागाव परिसरात होणार आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा
या भरती प्रक्रियेसाठी ७ हजार ६९३ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले असून दररोज मोठ्या संख्येने उमेदवार मैदानी चाचणीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, चाचणी केंद्र शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून दूर असल्याने पहाटेच्या वेळी ये-जा करणे अनेक उमेदवारांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे बससेवा सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन स्मार्ट सिटीमार्फत विशेष बससेवा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. प्रस्तावानुसार, सिडको बसस्थानक, मध्यवर्ती बसस्थानक तसेच रेल्वे स्थानक येथून राज्य राखीव पोलिस बल गट क्र. १४, सातारा गावपर्यंत सकाळी ४ वाजल्यापासून प्रत्येक मार्गावर बससेवा सुरू करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या बससेवेचा तिकीट खर्च संबंधित उमेदवारांनी स्वतः करायचा असून, सुरक्षित व वेळेत चाचणीस्थळी पोहोचण्यासाठी ही सेवा महत्वाची ठरणार आहे.
‘या’ परीक्षेवेळी महिलांना मंगळसूत्र काढण्याची सक्ती; परीक्षा केंद्राबाहेर संताप, मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश