February 2026 मध्ये Honda कडून ग्राहकांना खास गिफ्ट! ‘या’ Cars वर लाखो रुपये वाचवण्याची संधी

Honda कार्स भारतात अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करते. नुकतेच कंपनीने फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांच्या कार्सवर डिस्काउंट ऑफर जाहीर केले आहे.
होंडा कॉम्पॅक्ट सेडान म्हणून होंडा अमेझ ऑफर करते. कंपनी या महिन्यात या कारवर 57000 रुपयांपर्यंत सूट देत आहे. तिसऱ्या जनरेशनच्या होंडा अमेझची एक्स-शोरूम किंमत 7.47 लाखांपासून सुरू होते. टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 10 लाख रुपये आहे. दुसऱ्या जनरेशनच्या कारवर देखील या महिन्यात 68000 रुपयांचे सूट मिळत आहे.
Honda कडून मिड-साइज सेडान म्हणून ऑफर करण्यात येणाऱ्या Honda City वर February 2026 दरम्यान आकर्षक डिस्काउंट दिला जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या महिन्यात Honda City खरेदी केल्यास ग्राहकांना कमाल 1.28 लाख रुपयेपर्यंत बचत करता येणार आहे.
सामान्य Honda City सोबतच याच्या हायब्रिड व्हर्जन Honda City e:HEV वरही कंपनीकडून मोठ्या ऑफर्स दिल्या जात आहेत. February 2026 मध्ये या हायब्रिड मॉडेलवर कमाल 1.97 लाख रुपयेपर्यंत सवलत मिळू शकते. Honda City ची एक्स-शोरूम किंमत 11.95 लाख रुपये पासून सुरू होते, तर तिच्या हायब्रिड व्हर्जनची एक्स-शोरूम किंमत 19.48 लाख रुपये पासून आहे.
Honda कडून मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये ऑफर करण्यात येणाऱ्या Honda Elevate वरही February 2026 मध्ये आकर्षक डिस्काउंट दिला जात आहे. जर तुम्ही या SUV खरेदीचा विचार करत असाल, तर 2026 मध्ये तयार झालेल्या युनिट्सवर कंपनीकडून कमाल 1.48 लाख रुपयेपर्यंत सूट दिली जात आहे. Honda Elevate ची एक्स-शोरूम किंमत 11.60 लाख रुपये पासून सुरू होते, तर तिच्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 16.57 लाख रुपये आहे.