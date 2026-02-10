Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

आजच्या टास्कमध्ये फक्त नावं नाही, तर सदस्यांची खरी मतं, जुने राग आणि आतापर्यंत लपवलेली भूमिका सगळं उघड होणार आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 01:07 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

कलर्स मराठीवरील रिआलिटी शो बिग बॉस मराठी सीझन ६ च्या ५ व्या आठवड्यात सुरूवात झाली आहे.नुकताच घरात पहिल्या वाइल्ड कार्ड सदस्याची एन्ट्री झाली आहे. राखी सावंतच्या एन्ट्रीने घरात एक वेगळच वातावरण पाहायला मिळत आहे.राखीला पाहून काही सदस्य आश्चर्यचकित झाले आहेत. पण राखील पाहून चाहते खूश आहेत.ड्रामा क्वीन घरात आहे म्हणजे राडा आणि मनोरंजन होणार हे फिक्स आहे.आज घरात आज घरात नॉमिनेशन कार्य पार पडणार असून यामध्ये सदस्य एकेमकांचे दात घालणार घश्यात असे बिग बॉस सांगताना दिसत आहेत. या नॉमिनेशन कार्यादरम्यान वातावरण प्रचंड तापणार आहे.

आजच्या टास्कमध्ये फक्त नावं नाही, तर सदस्यांची खरी मतं, जुने राग आणि आतापर्यंत लपवलेली भूमिका सगळं उघड होणार आहे. कोणाला हा टास्क आयुष्यातील सर्वात कठीण निर्णय घ्यायला भाग पाडणार? कोण नॉमिनेट होणार ? आणि कोण सेफ हे आजच्या भागात कळेलच.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

या टास्कमध्ये एका निर्णयामुळे घरातील समीकरणं बदलण्याची शक्यता असून, मैत्री, आघाड्या आणि विश्वास यांची कसोटी लागणार आहे. काही सदस्यांसाठी हा टास्क रणनीतीचा खेळ ठरणार, तर काहींसाठी भावनांचा उद्रेक. टोमणे, आरोप-प्रत्यारोप आणि दबलेल्या भावना यामुळे घरात तणावाचं वातावरण निर्माण होणार आहे. नॉमिनेशन कार्यानंतर कोण सुरक्षित राहणार, कोण धोक्याच्या क्षेत्रात जाणार आणि कोणाचा मुखवटा गळून पडणार? प्रेक्षकांसाठी आजचा एपिसोड ठरणार आहे थरारक, अनपेक्षित आणि प्रचंड चर्चेचा विषय.

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

या आठवड्यात राखीची एन्ट्री झाली आहे. यामुळे घरातील प्रत्येक सदस्याचा गेम पालटणार हे नक्की. घरात होणाऱ्या नॉमिनेशन कार्यात राखीचा समावेश नसणार आहे. आता या कार्यात स्पर्धकांचे खरे चेहरे समोर येणार आहेत. कोण सेफ होते आणि कोण नॉमिनेट हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

Web Title: Bigg boss marathi 6 nomination task to take place inside the house who will be safe and who will be nominated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi 6: इश्श… राखी आणि सागरची गोड फ्लर्टींग! ‘सकाळी ७ वाजता टच… फक्त तुमच्यासाठी’
1

Bigg Boss Marathi 6: इश्श… राखी आणि सागरची गोड फ्लर्टींग! ‘सकाळी ७ वाजता टच… फक्त तुमच्यासाठी’

अशी असेल राकेशची स्वप्नसुंदरी…, अभिनेता करणार दुसरं लग्न? पत्नीबद्दलच्या अपेक्षा सांगताना म्हणाला,.. मी लग्न करेन तर…”
2

अशी असेल राकेशची स्वप्नसुंदरी…, अभिनेता करणार दुसरं लग्न? पत्नीबद्दलच्या अपेक्षा सांगताना म्हणाला,.. मी लग्न करेन तर…”

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित
3

Varanasi Movie : वाराणसी चित्रपटात ६० दिवसात शूट केला फक्त एक सीन! राजामौलीही झाले चकित

Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?
4

Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

Feb 10, 2026 | 01:07 PM
कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

Feb 10, 2026 | 01:06 PM
वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

Feb 10, 2026 | 12:56 PM
Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Feb 10, 2026 | 12:45 PM
ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

Feb 10, 2026 | 12:40 PM
“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

Feb 10, 2026 | 12:40 PM
Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

Feb 10, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM