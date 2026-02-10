Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

कलर्स मराठीवरील रिआलिटी शो बिग बॉस मराठी सीझन ६ च्या ५ व्या आठवड्यात सुरूवात झाली आहे.नुकताच घरात पहिल्या वाइल्ड कार्ड सदस्याची एन्ट्री झाली आहे. राखी सावंतच्या एन्ट्रीने घरात एक वेगळच वातावरण पाहायला मिळत आहे.राखीला पाहून काही सदस्य आश्चर्यचकित झाले आहेत. पण राखील पाहून चाहते खूश आहेत.ड्रामा क्वीन घरात आहे म्हणजे राडा आणि मनोरंजन होणार हे फिक्स आहे.आज घरात आज घरात नॉमिनेशन कार्य पार पडणार असून यामध्ये सदस्य एकेमकांचे दात घालणार घश्यात असे बिग बॉस सांगताना दिसत आहेत. या नॉमिनेशन कार्यादरम्यान वातावरण प्रचंड तापणार आहे.
आजच्या टास्कमध्ये फक्त नावं नाही, तर सदस्यांची खरी मतं, जुने राग आणि आतापर्यंत लपवलेली भूमिका सगळं उघड होणार आहे. कोणाला हा टास्क आयुष्यातील सर्वात कठीण निर्णय घ्यायला भाग पाडणार? कोण नॉमिनेट होणार ? आणि कोण सेफ हे आजच्या भागात कळेलच.
या टास्कमध्ये एका निर्णयामुळे घरातील समीकरणं बदलण्याची शक्यता असून, मैत्री, आघाड्या आणि विश्वास यांची कसोटी लागणार आहे. काही सदस्यांसाठी हा टास्क रणनीतीचा खेळ ठरणार, तर काहींसाठी भावनांचा उद्रेक. टोमणे, आरोप-प्रत्यारोप आणि दबलेल्या भावना यामुळे घरात तणावाचं वातावरण निर्माण होणार आहे. नॉमिनेशन कार्यानंतर कोण सुरक्षित राहणार, कोण धोक्याच्या क्षेत्रात जाणार आणि कोणाचा मुखवटा गळून पडणार? प्रेक्षकांसाठी आजचा एपिसोड ठरणार आहे थरारक, अनपेक्षित आणि प्रचंड चर्चेचा विषय.
या आठवड्यात राखीची एन्ट्री झाली आहे. यामुळे घरातील प्रत्येक सदस्याचा गेम पालटणार हे नक्की. घरात होणाऱ्या नॉमिनेशन कार्यात राखीचा समावेश नसणार आहे. आता या कार्यात स्पर्धकांचे खरे चेहरे समोर येणार आहेत. कोण सेफ होते आणि कोण नॉमिनेट हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
