12,000 विद्यार्थ्यांसमोर ‘भूत बंगला’चे दणदणीत प्रमोशन; अक्षय कुमार-वामिका गब्बीची धमाकेदार एन्ट्री

तब्बल १४ वर्षानंतर आता अखेर पुन्हा एकदा अक्षय कुमार आणि दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांची जोडी परतली आहे. अशातच आता या चित्रपटाचे जोरदार प्रमोशन सुरु आहे. आणि या चित्रपटाची चर्चा सर्वत्र होत आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 01:29 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • १४ वर्षानंतर अखेर अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन एकत्र
  • ‘भूत बंगला’चे दणदणीत प्रमोशन सुरु
  • अक्षय कुमार-वामिका गब्बींची धमाकेदार एन्ट्री
 

१४ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, बॉलीवूडमधील सर्वांत आवडता अभिनेता-दिग्दर्शक जोडी अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन ‘भूत बंगला’साठी पुन्हा एकत्र आल्याचे दिसून आले असून, चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीला काही आयकॉनिक कॉमेडी चित्रपट देणारी ही जोडी यावेळी हॉरर-कॉमेडीसह परतत आहे. भीती आणि विनोदाचा समतोल साधणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना भन्नाट अनुभव देणार आहे. बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या पाठिंब्याने तयार होत असलेला हा सिनेमा त्यांच्या खास विनोदशैली, अप्रतिम कॉमिक टाइमिंग आणि पूर्वीच्या सहकार्यांना ‘कल्ट क्लासिक’ बनवणाऱ्या मनोरंजनाची आठवण करून देणार आहे.

प्रेक्षकांवर मोहिनी घालायला येतेय ‘तुंबाडची मंजुळा’, गूढ मोशन पोस्टरने वाढवली उत्कंठा

चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी अक्षय कुमार आपल्या सहकलाकार वामिका गब्बीसोबत एका कॉलेज कॅम्पसमध्ये प्रमोशनसाठी उपस्थित झालेले दिसले. या कार्यक्रमाला तब्बल १०,००० ते १२,००० विद्यार्थ्यांची हजेरी दिसली. संपूर्ण परिसरात उत्साह, जल्लोष आणि टाळ्यांचा कडकडाट देखील घुमत होता. दोघांनी एरियल सेटअपद्वारे आकाशातून भव्य एन्ट्री घेतली आणि ‘राम जी आके भला करेंगे’ या जोशपूर्ण गाण्यावर ही एन्ट्री अधिकच रंगतदार ठरली आहे.

हा कार्यक्रम एक व्हिज्युअल ट्रीट ठरला आहे. अक्षय आणि वामिका यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या उत्साहात भर घातली आहे. त्यांच्या ऊर्जावान आणि मस्तीखोर अंदाजाने उपस्थित प्रत्येकाला भारावून टाकले. जमलेली प्रचंड गर्दी आणि मिळालेला प्रतिसाद पाहता, अक्षय कुमार-प्रियदर्शन ही ‘OG’ जोडी पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षक किती उत्सुक आहेत, हे स्पष्ट पाहायला मिळत आहे.

Bigg Boss Marathi 6: हाय-बीट डान्ससह संकेत पाठकची बिग बॉसच्या घरात दमदार एन्ट्री, वाइल्डकार्ड एन्ट्रीनंतर घरातील समीकरणे बदलणार?

‘भूत बंगला’ हा चित्रपट बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेडची विभागणी असलेल्या बालाजी मोशन पिक्चर्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर केला जात आहे. चित्रपटात अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव प्रमुख भूमिकेत आहेत. दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांचे असून निर्माते अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर कपूर आहेत. हा चित्रपट येत्या १० एप्रिल २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Mar 02, 2026 | 01:28 PM

