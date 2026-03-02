Holi 2026: रासायनिक रंगांपासून सावध! त्वचेवर रॅशेस, मुरुम आणि केसगळतीचा धोका

स्वस्त आणि भडक रंग तयार करताना लेड ऑक्साईड, कॉपर सल्फेट, अॅल्युमिनियम ब्रोमाईड (Aluminium Bromide), मर्क्युरी सल्फाईड सारख्या रसायनांचा वापर केला जातो ज्यामुळे त्वचारोगाचा धोका वाढतो. डॉ. शरीफा चौसे, त्वचारोग तज्ज्ञ, मुंबई यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.
होळीनंतर उद्भवणाऱ्या त्वचेच्या समस्या
संवेदनशील त्वचा असलेल्या व्यक्ती आणि मुलांना जास्त धोका का?
होळी खेळण्यापूर्वी त्वचा आणि केसांचे संरक्षण कसे कराल?
ओठ, नखे आणि डोळ्यांचे संरक्षण