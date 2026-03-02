Bigg Boss Marathi 6: हाय-बीट डान्ससह संकेत पाठकची बिग बॉसच्या घरात दमदार एन्ट्री, वाइल्डकार्ड एन्ट्रीनंतर घरातील समीकरणे बदलणार?

बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. या शनिवारी रोशन भजनकर घराबाहेर पडला असून रविवारी एकूण ३ स्पर्धकांनी वाइल्ड कार्ड एन्ट्री घेतली आहे. त्यामुळे घरातील सदस्यांना मोठा धक्का बसला आहे. रेवा कौरासे, संकेत पाठक आणि संस्कृती साळुंके या सदस्यांनी घरात एन्ट्री घेतली आहे. या तिघांच्या एन्ट्रीनंतर बिग बॉसच्या घरात नवीन काय ट्विस्ट येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सिझनमध्ये वाइल्डकार्ड एन्ट्री घेतलेला संकेत पाठक सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. त्याची वाइल्डकार्ड एन्ट्री ही केवळ औपचारिक नव्हती; ती ठळक होती.हाय-बीट डान्स परफॉर्मन्ससह त्याने स्टेजवर प्रवेश केला. आत्मविश्वासपूर्ण देहबोली, नियंत्रित हालचाली आणि ठाम उपस्थिती यामुळे पहिल्याच क्षणापासून त्याने लक्ष वेधलं. शांतपणे घरात जाण्याऐवजी त्याने एनर्जीने सुरुवात केली.
यानंतर होस्ट रितेश देशमुख यांच्यासोबत संवाद साधताना संकेतने स्पष्ट विधान केलं. “लोकांनी आतापर्यंत संकेत पाठकला सॉफ्ट, फ्रेश असा पाहिलं आहे. पण बिग बॉसच्या घरात त्यांना खरा संकेत पाहायला मिळेल,” असं तो म्हणाला. ही केवळ ओळ नव्हती; ती प्रतिमेत बदलाची घोषणा होती.
घरात प्रवेश करण्यापूर्वी संकेतने सकारात्मक एनर्जी आणि विचारपूर्वक मैत्री निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे ‘खरा संकेत’ दाखवण्याच्या त्याच्या शब्दांमुळे त्याची खेळी नेमकी कशी असेल, याबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.एपिसोडच्या पुढील टप्प्यात बिग बॉसने त्याच्या उपस्थितीचं कौतुक करत त्याची एन्ट्री ‘किंग-स्टाइल’ असल्याची टिप्पणी केली. हा शब्दप्रयोग केवळ प्रशंसा नव्हता; तो अपेक्षांचा मापदंड होता.
संकेत पाठक विषयी बोलायचे झाले तर लाग्नाची बेडी आणि छत्रीवाली यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधून संकेतने आपली ठळक ओळख निर्माण केली आहे. संयमी आणि भावनिक भूमिका साकारत त्याने प्रेक्षकांचा विश्वास जिंकला. मात्र, बिग बॉसच्या घरात स्क्रिप्ट नसते, इथे व्यक्तिमत्त्व आणि स्ट्रॅटेजीची खरी परीक्षा होते. आता संकेत पाठकचा ‘खरा’ चेहरा घरात किती प्रभाव टाकतो, हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
