Nepal Government: आपल्या माणसांसाठी नेपाळ मैदानात; आखाती देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उचलले ‘असे’ महत्वाचे पाऊल

Middle East Crisis Nepal : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणाव आणि इराणच्या हल्ल्यांदरम्यान, नेपाळने आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी एक आपत्कालीन स्थापन केले आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 01:09 PM
nepal emergency task force middle east crisis iran israel war citizen safety

पश्चिम आशियात युद्धाचा धोका; राजनैतिक रणनीती आखण्यासाठी नेपाळने केली आपत्कालीन मदत पथकाची स्थापना ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • नेपाळची आपत्कालीन कृती
  • नागरिकांचे संरक्षण
  • इराणचे ‘ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस ४’

Nepal emergency task force Middle East crisis : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या मृत्यूनंतर मध्यपूर्वेत सुरू झालेल्या महायुद्धाने आता संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली आहे. या युद्धाची झळ केवळ आखाती देशांनाच नाही, तर तिथल्या विकासकामात आणि श्रमात मोलाचा वाटा असलेल्या दक्षिण आशियाई देशांनाही बसू लागली आहे. आपल्या लाखो नागरिकांच्या जीविताची काळजी घेत, नेपाळ सरकारने (Nepal emergency task force) आता अत्यंत सक्रिय पाऊल उचलले आहे. परराष्ट्र सचिव अमृत बहादूर राय यांच्या नेतृत्वाखाली एका विशेष आपत्कालीन मदत पथकाची (Emergency Help Desk) स्थापना करण्यात आली असून, युद्धाच्या खाईत अडकलेल्या नेपाळी जनतेला वाचवण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम सुरू झाले आहे.

नेपाळची मोठी रणनीती आणि सक्रिय पुढाकार

पश्चिम आशियातील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर नेपाळचे परराष्ट्र मंत्रालय बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. इराण आणि इस्रायलमधील हा संघर्ष आता केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. नेपाळने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाहन केले आहे की, हे वाद केवळ राजनैतिक चर्चा आणि संवादाद्वारे सोडवले जावेत. नेपाळ सरकारसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सौदी अरेबिया, कतार, युएई आणि कुवेतमध्ये काम करणारे त्यांचे नागरिक. या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने आता अहोरात्र चालणारे नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) स्थापन केले असून, परराष्ट्र सचिवांचे पथक प्रत्येक घडामोडीचा आढावा घेत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Pakistan War: काश्मीरमध्ये भारत काय करतोय? ज्याला पाकिस्तान म्हणतोय ‘धोकादायक शस्त्र’; शाहबाज शरीफची पाचावर धारण

इराणचा ‘सूड’ आणि आखाती देशांत हाहाकार

खामेनींच्या निधनाचा बदला घेण्यासाठी इराणने ‘ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस ४’ (Operation Truthful Promise 4) अंतर्गत इस्रायल आणि अमेरिकेच्या तळांवर क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडला आहे. इराणच्या क्रांतिकारी रक्षकांनी (IRGC) शेकडो बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटक ड्रोन्स डागले आहेत. कुवेतमधील अमेरिकेचा एअरबेस आणि दुबईसारख्या जागतिक व्यापार केंद्रांजवळ झालेल्या स्फोटांमुळे सर्वसामान्य जनतेत भीतीचे वातावरण आहे. अशा भीषण परिस्थितीत नेपाळी कामगारांना सुरक्षित स्थळी हलवणे हे नेपाळ सरकारपुढील सर्वात मोठे कार्य आहे.

नागरिकांची सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राथमिकता

नेपाळच्या या आपत्कालीन पथकामध्ये केवळ राजनैतिक अधिकारीच नाहीत, तर आपत्ती व्यवस्थापन तज्ञांचाही समावेश आहे. आखाती देशांतील नेपाळी दूतावासांना हाय-अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. जर युद्ध अधिक तीव्र झाले, तर विमानांद्वारे नागरिकांना मायदेशी परत आणण्याची (Air Evacuation) योजनाही आखली जात आहे. परराष्ट्र सचिव अमृत बहादूर राय यांनी स्पष्ट केले आहे की, “सध्या आमचे सर्व नागरिक सुरक्षित आहेत, पण आम्ही कोणत्याही संभाव्य धोक्यासाठी सज्ज आहोत.” नेपाळची ही तत्परता इतर शेजारील देशांसाठीही एक आदर्श ठरत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Khamenei Still Alive: खामेनींचं पार्थिव गायब? 48 तासांनंतरही ना फोटो, ना अंत्यसंस्काराचा पत्ता; इराणच्या मौनामागे गुपित

शांततेसाठी जागतिक साकडं

नेपाळ सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हिंसाचार हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय असू शकत नाही. नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वच देशांनी संयम बाळगणे गरजेचे आहे. युद्धाच्या या उंबरठ्यावर असताना, नेपाळसारखा देश आपल्या लोकांच्या रक्षणासाठी ज्या प्रकारे रणनीती आखत आहे, त्यावरून या संकटाची भीषणता स्पष्ट होते. आखाती देशांतील अस्थिरता ही केवळ नेपाळसाठीच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धक्का ठरू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नेपाळने आपत्कालीन पथक का स्थापन केले आहे?

    Ans: पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल युद्धामुळे आखाती देशांत अडकलेल्या नेपाळी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हे पथक स्थापन केले आहे.

  • Que: या आपत्कालीन पथकाचे नेतृत्व कोण करत आहे?

    Ans: नेपाळचे परराष्ट्र सचिव अमृत बहादूर राय या उच्चस्तरीय पथकाचे नेतृत्व करत आहेत.

  • Que: इराणने कोणत्या नावाने इस्रायलवर हल्ला केला आहे?

    Ans: इराणने 'ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस ४' अंतर्गत इस्रायल आणि अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले आहेत.

Published On: Mar 02, 2026 | 01:09 PM

