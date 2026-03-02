प्रेक्षकांवर मोहिनी घालायला येतेय ‘तुंबाडची मंजुळा’, गूढ मोशन पोस्टरने वाढवली उत्कंठा

कोकण म्हटलं की डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो निसर्गरम्य सागरकिनारा, हिरवाईनं नटलेली गावं आणि पिढ्यान् पिढ्या सांगितल्या जाणाऱ्या गूढ-रहस्यमय कथा. भुताखेतांच्या गोष्टी, गावाकडच्या गप्पा आणि थोड्याशा घटनेला रंगतदार वळण देण्याची परंपरा या सगळ्या वातावरणाला साजेशी एक रंजक कथा आता प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.
झी स्टुडिओज प्रस्तुत ‘तुंबाडची मंजुळा’ या चित्रपटाचं आगळं-वेगळं मोशन पोस्टर होळीच्या निमित्ताने सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. अर्धवट उघड्या दाराआड दिसणारा गूढ चेहरा आणि दाराच्या कवाडांत अडकलेले हात जणू काहीतरी बाहेर पडण्यासाठी धडपड करत आहेत असं चित्र दाखवणाऱ्या या पोस्टरने प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवली आहे.
हा चित्रपट येत्या ५ जून रोजी, जागतिक पर्यावरण दिनी, प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. विशेष म्हणजे हा चित्रपट पूर्णपणे झी स्टुडिओजची निर्मिती असून विविध कोरगावकर यांचा दिग्दर्शकीय पदार्पणाचा हा चित्रपट आहे. या चित्रपटाची निर्मितीची धुरा उमेशकुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर यांनी सांभाळली आहे. चित्रपटातील कलाकार, कथानक आणि ‘मंजुळा’ नेमकी कोण आहे, हे सध्या गुपित ठेवण्यात आले आहे.
याबाबत बोलताना झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर म्हणाले की, “मराठी प्रेक्षक आधुनिक विचारांचा असला तरी आपल्या मातीशी घट्ट जोडलेला आहे. गावकथांमधील भावविश्व त्याला नेहमीच भावतं. ‘दशावतार’नंतर ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा देखील प्रेक्षकांना एक वेगळा, गावाकडचा अनुभव देणारा चित्रपट ठरेल. हळूहळू चित्रपटासंबंधित अधिक माहिती जाहीर करण्यात येईल.” असे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच ते पुढे म्हणाले, ‘मागील वर्षी आम्ही आणलेला ‘दशावतार’ हा चित्रपट याचं उत्तम उदाहरण. ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा देखील असाच गावाकडचा एक वेगळा अनुभव देणारा चित्रपट ठरणार आहे. सध्या या चित्रपटाचं टीझर पोस्टर आम्ही प्रेक्षकांच्या भेटीस आणलं आहे. हळूहळू यातील इतर बाबी आम्ही प्रसिद्ध करू ज्यातून प्रेक्षकांच्या मनात या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढतच जाईल हे मात्र नक्की. यानिमित्ताने बऱ्याच मोठ्या कालावधीनंतर पूर्णपणे झी स्टुडिओजची निर्मिती असलेला चित्रपट आम्ही घेऊन आलो आहोत याचा विशेष आनंद आहे.’ पहिल्याच पोस्टरपासून चर्चेत आलेला ‘तुंबाडची मंजुळा’ ५ जून रोजी प्रदर्शित होणार असून, या गूढ कथेचा उलगडा पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.