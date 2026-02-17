‘‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’’चा थरारक ट्रेलर रिलीज; प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे आणणारी कथेची झलक

विपुल अमृतलाल शाह यांनी २०२३ मध्ये “द केरळ स्टोरी” हा चित्रपट प्रदर्शित केला. आता, ते त्याचा सिक्वेल, “द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड” प्रदर्शित करत आहेत. चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे आणि तो पहिल्या भागापेक्षा अधिक तीव्र असल्याचे दिसून येत आहे. सिक्वेलमध्ये धार्मिक धर्मांतराशी संबंधित आणखी एक भयानक कथा दाखवण्यात येईल. हा चित्रपट अलिकडच्या काळातील सर्वात चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एकाचे पुनरागमन दर्शवितो. २०२२ मध्ये आलेल्या “द केरळ स्टोरी” या चित्रपटाचा हा सिक्वेल पूर्वीपेक्षा जास्त गडद आणि व्यापक कथेचे आश्वासन देतो, ज्यामध्ये अनेक राज्ये आणि वैयक्तिक दुर्घटनांचा समावेश आहे. ट्रेलरमध्ये याची झलक दिसते. निर्मात्यांनी ट्रेलरद्वारे एक खोल संदेश देण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे.
सोशल मीडियावर ट्रेलर शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिले की, “त्यांनी आमच्या मुलींना लक्ष्य केले, त्यांनी विश्वास तोडला, त्यांनी आमचे भविष्य उद्ध्वस्त केले. यावेळी आम्ही गप्प बसणार नाही, ही कथा पुढे जाईल. यावेळी आम्ही सहन करणार नाही, आम्ही लढू. *द केरळ स्टोरी २ गोज बियॉन्ड* चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे.”
Bigg Boss Marathi 6: ‘तिच्या अपेक्षा खूप होत्या…’ तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष; राकेश बापटलाही म्हटले Flipper
ट्रेलरची सुरुवात एका थंडगार इशाऱ्याने होते: पुढील २५ वर्षांत भारत इस्लामिक राज्य बनू शकतो. कथा लगेच राजस्थानकडे वळते, जिथे एक अस्वस्थ हिंदू कुटुंब तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये येते. त्यांचा आरोप आहे की त्यांच्या १६ वर्षांच्या मुलीचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले आहे. पालकांचे दुःख आणि असहाय्यता पुढील कथेचा सूर ठरवते. तिथून, कथा मध्य प्रदेशकडे जाते, जिथे एका तरुण हिंदू महिलेला फसवणूक करून लग्नाचे आमिष दाखवले जाते आणि नंतर तिला इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. तिचे मूक दुःख आणि एकटेपणा विश्वासघात आणि तुटलेल्या विश्वासाचे एक भयानक चित्र रंगवते.
‘बिग बॉस’च्या घरातून बाहेर पडताच करणने उघड केला सदस्यांचा Game Plan, ‘या’ पाच सदस्यांना म्हटले टॉप 5 !
कथेचा तिसरा भाग आपल्याला केरळमध्ये परत घेऊन जातो. येथे, एक मुस्लिम पुरूष त्याच्या हिंदू प्रेयसीला लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा प्रस्ताव देतो. जेव्हा ती महिला स्पष्टपणे सांगते की ती धर्मांतर करणार नाही, तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट होते. ट्रेलरमध्ये जोरदार वादविवाद आणि संघर्ष दाखवले आहेत, जिथे तिला तिचा धर्म सोडण्यासाठी दबाव आणला जातो, ओळख, श्रद्धा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित करतो.