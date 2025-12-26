Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

धर्मेंद्रच्या शेवटच्या चित्रपट ‘ikkis’ साठी देओल कुटुंब भावुक, सनी आणि बॉबी देओल करणार स्पेशल स्क्रिनिंग!

धर्मेद्र यांच्या इक्कीस या चित्रपटासाठी सनी देओल आणि बॉबी देओल स्पेशल स्क्रिनिंगचे आयोजन करणार आहेत. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर कुटुंबाचा हा पहिलाच मोठा सार्वजनिक कार्यक्रम असेल

Updated On: Dec 26, 2025 | 03:44 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट, “इक्कीस”, आता १ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मूळ चित्रपट २५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु आता हा चित्रपट नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी प्रदर्शित होईल. त्यांचे पुत्र, सनी देओल आणि बॉबी देओल, धर्मेंद्र यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करतील. कधी आणि कुठे ते जाणून घ्या.

धर्मेंद्र यांचे पुत्र सनी देओल आणि बॉबी देओल त्यांच्या सन्मानार्थ मुंबईत “इक्कीस” चित्रपटाचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करत आहेत. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबाचा हा पहिलाच मोठा सार्वजनिक कार्यक्रम असेल आणि तो खूप भावनिक असेल. कुटुंब सर्व चाहत्यांना धर्मेंद्रजींना शेवटचे वेळा मोठ्या पडद्यावर पाहता यावे म्हणून चित्रपटगृहात जाऊन पाहण्याचे आवाहन करत आहे. पुढील आठवड्यात मुंबईत हे प्रदर्शन होणार आहे.

दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या आजारपणात “इक्कीस” चा पहिला भाग पाहिला, पण संपूर्ण चित्रपट पाहू शकले नाहीत. दिग्दर्शक श्रीराम राघवन म्हणाले की ते ऑक्टोबरमध्ये भेटले होते आणि धर्मेंद्र दुसऱ्या भागाची वाट पाहत होते, पण ते घडले नाही. धर्मेंद्र यांचे २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले.

हा युद्ध चरित्रात्मक चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात शहीद झालेल्या सर्वात तरुण परमवीर चक्र विजेत्या अरुण खेतरपालची कहाणी सांगतो. अगस्त्य नंदा अरुण खेतरपालची भूमिका साकारत आहेत, तर दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र त्यांच्या वडिलांची भूमिका साकारत आहेत. हा चित्रपट श्रीराम राघवन यांनी दिग्दर्शित केला आहे.

इक्कीस चित्रपटाबद्दल घ्या जाणून

श्रीराम राघवन दिग्दर्शित “इक्कीस” मध्ये अगस्त्य नंदा अरुण खेतरपालची भूमिका साकारत आहेत. या चित्रपटात अरुण खेतरपाल यांचे वैयक्तिक जीवन देखील दाखवले गेले आहे. अगस्त्य नंदा यांच्यासोबत, जयदीप अहलावत, दिवंगत धर्मेंद्र आणि सिमर भाटिया (अक्षय कुमारची भाची) मुख्य भूमिकेत दिसले आहेत. हा चित्रपट १ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

