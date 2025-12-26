Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Shakti Kapoor Salman Khan Fight Bigg Boss Fallout Veteran Actor Says He Has Good Relation Bhaijaan

‘महिलांना मारतो…’, Salman Khan सोबतच्या भांडणावर १४ वर्षांनंतर शक्ती कपूर यांनी सोडले मौन, म्हणाले…

सलमान खान आणि शक्ती कपूर हे दोघेही खूप चांगले मित्र आहेत पण काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या मैत्रीत वाद झाल्याचे समजले होते यावर आता शक्ती कपूर यांनी मौन सोडले आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 02:49 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

सलमान खान आणि शक्ती कपूर हे खूप चांगले मित्र आहेत. त्यांनी “बागी”, “जुडवा”, “चल मेरे भाई”, “हम साथ साथ हैं”, “आवाज”, “कहीं प्यार ना हो जाये” आणि “हॅलो ब्रदर” अशा अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. २००५ मध्ये काहीतरी घडले, त्यानंतर असे म्हटले गेले की शक्ती कपूर आणि सलमानमधील संबंध बिघडले आहेत. त्यानंतर, २०११ मध्ये, जेव्हा शक्ती कपूर “बिग बॉस ५” मध्ये स्पर्धक म्हणून दिसले, तेव्हा दोघांमध्ये कडाक्याचे वाद झाले. शक्ती यांनी असा आरोपही केला की सलमान “महिलांना मारहाण करतो”. आता, जवळजवळ १४ वर्षांनंतर, शक्ती कपूर यांनी सलमान खानसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल मौन सोडले आहे.

२००५ मध्ये एका कथित स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अभिनेता एका तरुणी इच्छुक अभिनेत्रीकडून लैंगिक लाभ मागत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. ती प्रत्यक्षात एक गुप्त रिपोर्टर होती. या घटनेनंतर, सलमान आणि शक्ती कपूर यांनी एकत्र काम केले नाही असे म्हटले जाते. काही वर्षांनंतर, जेव्हा दोघे “बिग बॉस ५” मध्ये भेटले, तेव्हा सलमानने शक्ती कपूरचे मनापासून स्वागत केले. पण नंतर कटुता निर्माण झाली.

“द पॉवरफुल ह्युमन्स” पॉडकास्टवर, शक्ती कपूरने सलमान खानसोबतच्या त्याच्या भांडणावर चर्चा केली. अभिनेत्याने दावा केला की त्यांच्यात सर्व काही ठीक आहे. त्याची प्रतिक्रिया थोडी वेगळी होती. शक्ती म्हणाले, “सर्वजण ठीक आहेत.” तो पुढे म्हणाला, “आता आमचे नाते चांगले आहे. मला कोणाशीही काही समस्या नाही.”

Pat Finn Death: Friends फेम अभिनेत्याचे या गंभीर आजाराने निधन; वयाच्या 60व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

दरम्यान, श्रद्धा कपूरचे वडील शक्ती कपूर यांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात आणि जीवनशैलीत झालेल्या बदलांबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले, “मी दारू सोडल्यापासून पाच वर्षे झाली आहेत. इंडस्ट्रीत आता कोणीही मद्यपी नाही. त्यापैकी बहुतेक जण आरोग्याचे चाहते आहेत. ते सर्व बॉडीबिल्डर्स आणि सोशल मद्यपी आहेत. पूर्वी, बरेच स्टार पूर्णपणे दारू पिऊन सेटवर येत असत.”

‘जेलर 2’मध्ये Shahrukh Khanची धमाकेदार एंट्री? थलायवा आणि किंग खान पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र? सोशल मीडियावर खळबळ

एकेकाळी जवळचे मित्र असलेल्या या दोन्ही कलाकारांमधील तणाव “बिग बॉस ५” दरम्यान स्पष्ट झाला. त्या सीझनचे सह-होस्ट सलमान खान आणि संजय दत्त होते. शोमध्ये शक्ती कपूरला दुर्लक्षित वाटले, ज्यामुळे त्याला अनादर वाटला. टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना शक्ती कपूर म्हणाले, “सलमान खानने माझी माफी मागावी. सर्वप्रथम, त्याने आणि संजय दत्तने माझे स्वागत केले नाही, जरी त्यांनी सर्व घरातील सदस्यांना हे सौजन्य दाखवले. मग सलमान म्हणाला, ‘बिग बॉसने ते स्वीकारावे! त्याने शक्ती कपूरसारख्या लोकांना त्याच्या घरी आमंत्रित केले, आम्ही त्यांना कधीही आमंत्रित करणार नाही!’ मी त्याला सांगू इच्छितो की जरी त्याने मला त्याच्या घरी आमंत्रित केले तरी मी कदाचित जाऊ इच्छित नाही. त्याने कोणत्याही कारणाशिवाय अशा कठोर गोष्टी बोलल्या, म्हणून त्याला माफी मागावी लागेल!”

Web Title: Shakti kapoor salman khan fight bigg boss fallout veteran actor says he has good relation bhaijaan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर
1

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”
2

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम
3

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर
4

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM