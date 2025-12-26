‘महिलांना मारतो…’, Salman Khan सोबतच्या भांडणावर १४ वर्षांनंतर शक्ती कपूर यांनी सोडले मौन, म्हणाले…

सलमान खान आणि शक्ती कपूर हे खूप चांगले मित्र आहेत. त्यांनी “बागी”, “जुडवा”, “चल मेरे भाई”, “हम साथ साथ हैं”, “आवाज”, “कहीं प्यार ना हो जाये” आणि “हॅलो ब्रदर” अशा अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. २००५ मध्ये काहीतरी घडले, त्यानंतर असे म्हटले गेले की शक्ती कपूर आणि सलमानमधील संबंध बिघडले आहेत. त्यानंतर, २०११ मध्ये, जेव्हा शक्ती कपूर “बिग बॉस ५” मध्ये स्पर्धक म्हणून दिसले, तेव्हा दोघांमध्ये कडाक्याचे वाद झाले. शक्ती यांनी असा आरोपही केला की सलमान “महिलांना मारहाण करतो”. आता, जवळजवळ १४ वर्षांनंतर, शक्ती कपूर यांनी सलमान खानसोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल मौन सोडले आहे.
२००५ मध्ये एका कथित स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अभिनेता एका तरुणी इच्छुक अभिनेत्रीकडून लैंगिक लाभ मागत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. ती प्रत्यक्षात एक गुप्त रिपोर्टर होती. या घटनेनंतर, सलमान आणि शक्ती कपूर यांनी एकत्र काम केले नाही असे म्हटले जाते. काही वर्षांनंतर, जेव्हा दोघे “बिग बॉस ५” मध्ये भेटले, तेव्हा सलमानने शक्ती कपूरचे मनापासून स्वागत केले. पण नंतर कटुता निर्माण झाली.
“द पॉवरफुल ह्युमन्स” पॉडकास्टवर, शक्ती कपूरने सलमान खानसोबतच्या त्याच्या भांडणावर चर्चा केली. अभिनेत्याने दावा केला की त्यांच्यात सर्व काही ठीक आहे. त्याची प्रतिक्रिया थोडी वेगळी होती. शक्ती म्हणाले, “सर्वजण ठीक आहेत.” तो पुढे म्हणाला, “आता आमचे नाते चांगले आहे. मला कोणाशीही काही समस्या नाही.”
दरम्यान, श्रद्धा कपूरचे वडील शक्ती कपूर यांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात आणि जीवनशैलीत झालेल्या बदलांबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले, “मी दारू सोडल्यापासून पाच वर्षे झाली आहेत. इंडस्ट्रीत आता कोणीही मद्यपी नाही. त्यापैकी बहुतेक जण आरोग्याचे चाहते आहेत. ते सर्व बॉडीबिल्डर्स आणि सोशल मद्यपी आहेत. पूर्वी, बरेच स्टार पूर्णपणे दारू पिऊन सेटवर येत असत.”
एकेकाळी जवळचे मित्र असलेल्या या दोन्ही कलाकारांमधील तणाव “बिग बॉस ५” दरम्यान स्पष्ट झाला. त्या सीझनचे सह-होस्ट सलमान खान आणि संजय दत्त होते. शोमध्ये शक्ती कपूरला दुर्लक्षित वाटले, ज्यामुळे त्याला अनादर वाटला. टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना शक्ती कपूर म्हणाले, “सलमान खानने माझी माफी मागावी. सर्वप्रथम, त्याने आणि संजय दत्तने माझे स्वागत केले नाही, जरी त्यांनी सर्व घरातील सदस्यांना हे सौजन्य दाखवले. मग सलमान म्हणाला, ‘बिग बॉसने ते स्वीकारावे! त्याने शक्ती कपूरसारख्या लोकांना त्याच्या घरी आमंत्रित केले, आम्ही त्यांना कधीही आमंत्रित करणार नाही!’ मी त्याला सांगू इच्छितो की जरी त्याने मला त्याच्या घरी आमंत्रित केले तरी मी कदाचित जाऊ इच्छित नाही. त्याने कोणत्याही कारणाशिवाय अशा कठोर गोष्टी बोलल्या, म्हणून त्याला माफी मागावी लागेल!”