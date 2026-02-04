Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Border 2 OTT Release: थिएटरनंतर ओटीटीवरही गाजणार ‘बॉर्डर 2’;कधी आणि कुठे होणार रिलीज? जाणून घ्या

चित्रपटाचे थिएटरमध्ये वर्चस्व असताना, त्याच्या ओटीटी रिलीजबद्दलची चर्चा देखील तीव्र झाली आहे. तर, हा चित्रपट ओटीटीवर कधी प्रदर्शित होणार ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:05 PM
अनुराग सिंग दिग्दर्शित “बॉर्डर २” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कामगिरी करत आहे. चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होऊन १२ दिवस झाले आहेत आणि तो ३०० कोटी रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे. गेल्या दोन दिवसांत चित्रपटाच्या कमाईत लक्षणीय घट झाली असली तरी, आठवड्याच्या शेवटी अजूनही वाढ होण्याची आशा आहे. १२ व्या दिवसापर्यंत, बॉर्डर २ ची देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवरील कमाई २८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. चित्रपटाचे थिएटरमध्ये वर्चस्व असताना, त्याच्या ओटीटी रिलीजबद्दलची चर्चा देखील तीव्र झाली आहे. तर, हा चित्रपट ओटीटीवर कधी प्रदर्शित होण्याची अपेक्षा आहे ते जाणून घेऊया.

सनी देओल अभिनीत “बॉर्डर २” चित्रपटाने थिएटरमध्ये चांगलीच चर्चा रंगवली आहे आणि प्रेक्षकही त्याच्या ओटीटी रिलीजवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. बॉर्डर २ २३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनापूर्वी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि तो पाहण्यासाठी चाहत्यांनी चित्रपटगृहाबाहेर गर्दी केली होती. दरम्यान, सर्वांचे लक्ष चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजवरही केंद्रित आहे. नेटफ्लिक्सकडे चित्रपटाच्या डिजिटल रिलीजचे अधिकार आहेत, परंतु निर्मात्यांनी अद्याप डिजिटल रिलीजची तारीख जाहीर केलेली नाही.

बॉर्डर २ च्या ओटीटी रिलीजची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मने ओटीटी रिलीजबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नसली तरी, असे म्हटले जात आहे की हा चित्रपट २० मार्च २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की बॉर्डर २ च्या ओटीटी रिलीजसाठी प्रेक्षकांना सुमारे दीड महिने वाट पहावी लागेल.

Dhurandhar ने 59 दिवसात विकली 4 कोटी तिकिटे; आमिर, शाहरुख आणि सलमानला मागे टाकत मोडले 15 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

बॉर्डर २ चित्रपटाने पहिल्या दिवशीच ३० कोटी रुपयांची मोठी कमाई केली होती, तर आठवड्याच्या शेवटी त्याच्या कमाईत मोठी वाढ झाली. रिलीजच्या चौथ्या दिवशी, बॉर्डर २ ने ५९ कोटी रुपयांची मोठी कमाई करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. आतापर्यंतच्या चित्रपटाच्या कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाले तर, या युद्ध नाट्यमय चित्रपटाने २८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे आणि आता तो ३०० कोटी रुपयांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंग, अन्या सिंग, मेधा राणा आणि सोनम बाजवा सारखे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत.

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

Published On: Feb 04, 2026 | 02:05 PM

