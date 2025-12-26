‘जेलर 2’मध्ये Shahrukh Khanची धमाकेदार एंट्री? थलायवा आणि किंग खान पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र? सोशल मीडियावर खळबळ

रजनीकांत यांच्या २०२३ च्या ब्लॉकबस्टर “जेलर” चा सिक्वेल असलेल्या “जेलर २” बद्दल पुन्हा एकदा चर्चा तीव्र झाली आहे. नेल्सन दिलीप कुमार दिग्दर्शित, मागील चित्रपट दोन वर्षांपूर्वी थिएटरमध्ये जबरदस्त हिट झाला होता, त्याने देशांतर्गत ३४८.५५ कोटी आणि जगभरात ६०४.५० कोटींची कमाई केली होती. अलीकडेच, “जेलर २” आणखी भव्य होणार असल्याची बातमी समोर आली. या चित्रपटात शाहरुख खान देखील एका छोट्या भूमिकेत दिसणार आहे. “कुली” मध्ये आमिर खानला पाहिल्यानंतर, या अफवा शक्य असल्याचे मानले जात होते. आता, ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी त्या गोष्टीचे संकेत दिले आहेत, जवळजवळ पुष्टी केली आहे की शाहरुख खान आणि रजनीकांत पडद्यावर एकत्र दिसतील.मिथुन चक्रवर्ती यांनी रजनीकांत यांच्या “जैलर २” चित्रपटात त्यांची भूमिका काय असेल हे देखील उघड केले.
सिटी सिनेमाला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, मिथुन चक्रवर्ती यांना विचारण्यात आले की त्यांना कौटुंबिक नाटक, अॅक्शन किंवा थ्रिलर असा विशिष्ट प्रकार आवडतो का? त्यांनी उत्तर दिले, “नाही, तुम्ही असे ठरवू शकत नाही. माझा पुढचा चित्रपट जेलर २ आहे, जिथे सर्वजण माझ्या विरोधात आहेत.” चित्रपटाच्या स्टारकास्टची पुष्टी करताना त्यांनी पुढे म्हटले, “रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान, रम्या कृष्णन, शिवा राजकुमार – त्यांची सर्व पात्रे माझ्या विरोधात आहेत.” अशाप्रकारे, मिथुन यांनी जेलर २ मध्ये शाहरुख खानच्या कॅमिओची पुष्टी केली आणि चित्रपटात ते खलनायकाची भूमिका करत असल्याचेही लीक केले.
जर असे झाले तर “जेलर २” हा रजनीकांत आणि शाहरुख खान एकत्र स्क्रीन शेअर करणारा पहिला चित्रपट असेल. अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित “रा.वन” २०११ मध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये रजनीकांतची “चिट्टी” ही भूमिका होती, परंतु रजनीकांत या चित्रपटात नव्हते. अभिनेते सुरेश मेनन यांनी या वर्षी मे महिन्यात डिजिटल कमेंटरीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, “अशी अफवा होती की रजनीकांत स्वतः कॅमिओमध्ये दिसतील. मला वाटते की मी आता याबद्दल बोलू शकतो. ते स्वतः रजनीकांत नव्हते. इंडस्ट्रीतील प्रत्येकाला माहित आहे की त्यावेळी त्यांची तब्येत ठीक नव्हती.”
कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, शाहरुख खान सध्या त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. सुहाना खान देखील यात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सिद्धार्थ आनंद या अॅक्शनने भरलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत. शाहरुख खानचा हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणात बनवला जात आहे आणि २०२६ मध्ये तो चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल.