Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘जेलर 2’मध्ये Shahrukh Khanची धमाकेदार एंट्री? थलायवा आणि किंग खान पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र? सोशल मीडियावर खळबळ

सुपरस्टार रजनीकांत आणि बॉलिवूडचा किंग खान लवकरच एक मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 12:48 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

रजनीकांत यांच्या २०२३ च्या ब्लॉकबस्टर “जेलर” चा सिक्वेल असलेल्या “जेलर २” बद्दल पुन्हा एकदा चर्चा तीव्र झाली आहे. नेल्सन दिलीप कुमार दिग्दर्शित, मागील चित्रपट दोन वर्षांपूर्वी थिएटरमध्ये जबरदस्त हिट झाला होता, त्याने देशांतर्गत ३४८.५५ कोटी आणि जगभरात ६०४.५० कोटींची कमाई केली होती. अलीकडेच, “जेलर २” आणखी भव्य होणार असल्याची बातमी समोर आली. या चित्रपटात शाहरुख खान देखील एका छोट्या भूमिकेत दिसणार आहे. “कुली” मध्ये आमिर खानला पाहिल्यानंतर, या अफवा शक्य असल्याचे मानले जात होते. आता, ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी त्या गोष्टीचे संकेत दिले आहेत, जवळजवळ पुष्टी केली आहे की शाहरुख खान आणि रजनीकांत पडद्यावर एकत्र दिसतील.मिथुन चक्रवर्ती यांनी रजनीकांत यांच्या “जैलर २” चित्रपटात त्यांची भूमिका काय असेल हे देखील उघड केले.

सिटी सिनेमाला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, मिथुन चक्रवर्ती यांना विचारण्यात आले की त्यांना कौटुंबिक नाटक, अ‍ॅक्शन किंवा थ्रिलर असा विशिष्ट प्रकार आवडतो का? त्यांनी उत्तर दिले, “नाही, तुम्ही असे ठरवू शकत नाही. माझा पुढचा चित्रपट जेलर २ आहे, जिथे सर्वजण माझ्या विरोधात आहेत.” चित्रपटाच्या स्टारकास्टची पुष्टी करताना त्यांनी पुढे म्हटले, “रजनीकांत, मोहनलाल, शाहरुख खान, रम्या कृष्णन, शिवा राजकुमार – त्यांची सर्व पात्रे माझ्या विरोधात आहेत.” अशाप्रकारे, मिथुन यांनी जेलर २ मध्ये शाहरुख खानच्या कॅमिओची पुष्टी केली आणि चित्रपटात ते खलनायकाची भूमिका करत असल्याचेही लीक केले.

Tanya Mittal ची मिमिक्री करणे पडले भारी, जेमी लिव्हरने घेतला सोशल मीडियावर ब्रेक; म्हणाली ‘मिळालेल्या प्रेमासाठी…’

जर असे झाले तर “जेलर २” हा रजनीकांत आणि शाहरुख खान एकत्र स्क्रीन शेअर करणारा पहिला चित्रपट असेल. अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित “रा.वन” २०११ मध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्यामध्ये रजनीकांतची “चिट्टी” ही भूमिका होती, परंतु रजनीकांत या चित्रपटात नव्हते. अभिनेते सुरेश मेनन यांनी या वर्षी मे महिन्यात डिजिटल कमेंटरीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, “अशी अफवा होती की रजनीकांत स्वतः कॅमिओमध्ये दिसतील. मला वाटते की मी आता याबद्दल बोलू शकतो. ते स्वतः रजनीकांत नव्हते. इंडस्ट्रीतील प्रत्येकाला माहित आहे की त्यावेळी त्यांची तब्येत ठीक नव्हती.”

‘इंडियन आयडल १’ जिंकल्यानंतर का घाबरला Abhijeet Sawant ? म्हणाला, ‘ते माझे आयुष्य उध्वस्त करतील..’

कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, शाहरुख खान सध्या त्याच्या आगामी “किंग” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. सुहाना खान देखील यात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सिद्धार्थ आनंद या अ‍ॅक्शनने भरलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत. शाहरुख खानचा हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणात बनवला जात आहे आणि २०२६ मध्ये तो चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल.

Web Title: Two legends one screen jailer 2 fuels talk of rajinikanth and shah rukh khan together

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 12:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले
1

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत
2

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने
3

फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने

Ek Din चित्रपटाच्या पोस्टरवरून सुरु झाला वाद! जुनैद खान आणि साई पल्लवीच्या पहिला लूक पाहून नेटकरी संतापले; म्हणाले…
4

Ek Din चित्रपटाच्या पोस्टरवरून सुरु झाला वाद! जुनैद खान आणि साई पल्लवीच्या पहिला लूक पाहून नेटकरी संतापले; म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘धमाल 4’ खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज! ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

‘धमाल 4’ खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज! ‘या’ तारखेला होणार रिलीज

Jan 17, 2026 | 08:33 PM
Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

Greenland Protest 2026: ट्रम्प यांच्या ‘हट्टामुळे’ जग पेटले! डेन्मार्क ते ग्रीनलँड हजारो लोक रस्त्यावर; अमेरिकन दूतावासाला घेराव

Jan 17, 2026 | 08:30 PM
Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Sangli Politics: सांगली महापालिकेत सत्तेचा पेच! भाजपची डोकेदुखी वाढली; काँग्रेसचा सत्तास्थापनेसाठी मोठा दावा

Jan 17, 2026 | 08:21 PM
Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

Tata Punch Facelift चा कोणता व्हेरिएंट तुमच्यासाठी पैसा वसूल, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

Jan 17, 2026 | 08:18 PM
फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

Jan 17, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM