Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

अनुपम खेर आणि त्यांचा मुलगा सिकंदर खेर या दोघांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:29 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

सिकंदर खेर याने वडील अनुपम खेर यांना गालावर मारतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. बुधवारी सिकंदरने इन्स्टाग्रामवर ही क्लिप पोस्ट केली, ज्यामध्ये अनुपम यांचा दात काढण्यात आल्याचे उघड झाले. संभाषणादरम्यान अनुपम खेर यांनी खुलासा केला की, दात काढल्यानंतर त्यांच्या गालाचा एक भाग सुन्न झाला होता. आता, अनुपम खेर आणि सिकंदर खेर यांचा हा नवीन व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

संभाषणादरम्यान, अनुपम खेर यांनी असेही सांगितले की दात काढल्यानंतर त्यांच्या गालाचा एक भाग सुन्न झाला होता. सिकंदरने जेव्हा अनुपम यांच्या चेहऱ्याजवळ हात ठेवला आणि त्यांना मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी विचारले, “तू काय करणार आहेस?”

जेव्हा त्याला कळले की सिकंदर त्याला मारणार आहे, तेव्हा तो म्हणाला, “मला जास्त मारू नकोस, नाहीतर… मी माझ्या डाव्या हाताने, तुझ्या नाकावर मारेन आणि तुझे नाक तोडून टाकीन.” क्लिपमध्ये, सिकंदरने पुढे त्याच्या गालावर मारले, ज्यामुळे अनुपम खेर स्तब्ध झाले आणि त्यांनी त्यांचा चेहरा धरला. सिकंदर म्हणाला, “तू काय करणार?” त्याने पुन्हा त्यांना मारले. त्यानंतर अनुपमने दिवंगत दिलीप कुमार यांच्यासोबतच्या त्याच्या एका चित्रपटातील संवाद पुन्हा सांगितला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SK (@sikandarkher)

 

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

काही वेळाने, जेव्हा सिकंदरने पुन्हा त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अनुपमने तोंड फिरवले आणि म्हणाला, “नाही, नाही, नाही, बेटा.” जेव्हा सिकंदरने आग्रह धरला तेव्हा ज्येष्ठ अभिनेत्याने त्याचा हात धरला आणि म्हणाला, “असे करू नकोस. ते करू नकोस.” त्यानंतर सिकंदरने अनुपम यांच्या गालाला हळूवारपणे स्पर्श केला. जेव्हा सिकंदरने सांगितले की तो व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट करेल, तेव्हा अनुपम म्हणाला, “तू तो पोस्ट करणार नाहीस. ही आमच्यातील वैयक्तिक बाब आहे.”

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

अनुपम खेर अलीकडेच त्यांच्या दिग्दर्शनातील “तन्वी द ग्रेट” मध्ये दिसले होते, ज्यात नवोदित शुभांगी दत्त मुख्य भूमिकेत होती. ते आता “खोसला का खोसला 2” मध्ये रणवीर शौरी, किरण जुनेजा, परविन डबास, तारा शर्मा आणि रवी किशन यांच्यासोबत दिसणार आहेत.

Web Title: Did son sikander slap father anupam kher watch video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 11:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा
1

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली
2

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम
3

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी
4

महाराष्ट्रात पुन्हा भाषा वाद पेटला! “मराठी भाषेची सक्ती माझ्यावर करू नका..” , भाषा सक्ती वादावर स्पष्टच बोललं सुनील शेट्टी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 11:29 AM
मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

Jan 22, 2026 | 11:24 AM
मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

Jan 22, 2026 | 11:20 AM
GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

Jan 22, 2026 | 11:14 AM
जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

Jan 22, 2026 | 11:09 AM
मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

Jan 22, 2026 | 11:08 AM
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीची मूर्ती खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे धार्मिक नियम

Jan 22, 2026 | 10:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM