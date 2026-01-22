अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

सिकंदर खेर याने वडील अनुपम खेर यांना गालावर मारतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. बुधवारी सिकंदरने इन्स्टाग्रामवर ही क्लिप पोस्ट केली, ज्यामध्ये अनुपम यांचा दात काढण्यात आल्याचे उघड झाले. संभाषणादरम्यान अनुपम खेर यांनी खुलासा केला की, दात काढल्यानंतर त्यांच्या गालाचा एक भाग सुन्न झाला होता. आता, अनुपम खेर आणि सिकंदर खेर यांचा हा नवीन व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
संभाषणादरम्यान, अनुपम खेर यांनी असेही सांगितले की दात काढल्यानंतर त्यांच्या गालाचा एक भाग सुन्न झाला होता. सिकंदरने जेव्हा अनुपम यांच्या चेहऱ्याजवळ हात ठेवला आणि त्यांना मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी विचारले, “तू काय करणार आहेस?”
जेव्हा त्याला कळले की सिकंदर त्याला मारणार आहे, तेव्हा तो म्हणाला, “मला जास्त मारू नकोस, नाहीतर… मी माझ्या डाव्या हाताने, तुझ्या नाकावर मारेन आणि तुझे नाक तोडून टाकीन.” क्लिपमध्ये, सिकंदरने पुढे त्याच्या गालावर मारले, ज्यामुळे अनुपम खेर स्तब्ध झाले आणि त्यांनी त्यांचा चेहरा धरला. सिकंदर म्हणाला, “तू काय करणार?” त्याने पुन्हा त्यांना मारले. त्यानंतर अनुपमने दिवंगत दिलीप कुमार यांच्यासोबतच्या त्याच्या एका चित्रपटातील संवाद पुन्हा सांगितला.
काही वेळाने, जेव्हा सिकंदरने पुन्हा त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अनुपमने तोंड फिरवले आणि म्हणाला, “नाही, नाही, नाही, बेटा.” जेव्हा सिकंदरने आग्रह धरला तेव्हा ज्येष्ठ अभिनेत्याने त्याचा हात धरला आणि म्हणाला, “असे करू नकोस. ते करू नकोस.” त्यानंतर सिकंदरने अनुपम यांच्या गालाला हळूवारपणे स्पर्श केला. जेव्हा सिकंदरने सांगितले की तो व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट करेल, तेव्हा अनुपम म्हणाला, “तू तो पोस्ट करणार नाहीस. ही आमच्यातील वैयक्तिक बाब आहे.”
अनुपम खेर अलीकडेच त्यांच्या दिग्दर्शनातील “तन्वी द ग्रेट” मध्ये दिसले होते, ज्यात नवोदित शुभांगी दत्त मुख्य भूमिकेत होती. ते आता “खोसला का खोसला 2” मध्ये रणवीर शौरी, किरण जुनेजा, परविन डबास, तारा शर्मा आणि रवी किशन यांच्यासोबत दिसणार आहेत.