मधुबाला बायोपिकमध्ये अनीत पड्डा प्रमुख भूमिकेत? खरी माहिती समोर आली, नेटकऱ्यांनी केली ‘या’ अभिनेत्रीची मागणी

गेल्या काही दिवसांपासून प्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला यांच्या बायोपिकबद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे. सुरुवातीला असे वृत्त होते की या चित्रपटात कियारा अडवाणी मुख्य भूमिका साकारणार आहे. मात्र तिच्या चित्रपटातून बाहेर पडल्यानंतर, आता अनीत पड्डा मधुबालाची भूमिका साकारतील अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. आता चित्रपटात अनीत पड्डाच्या सहभागाबाबत इंडस्ट्रीमधून महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. या दोन अभिनेत्रींव्यतिरिक्त, चाहते मधुबालाची भूमिका आणखी एका अभिनेत्रीला पाहू इच्छितात. कोणत्या अभिनेत्रीचे चाहते मागणी करत आहेत आणि अनित पद्डा यांच्याबद्दल काय सत्य समोर आले आहे ते जाणून घ्या.
काही दिवसांपूर्वी, हिंदुस्तान टाईम्सने कियारा अडवाणी मधुबालाची भूमिका साकारणार असल्याच्या अफवेचे खंडन केले होते. आता, फिल्मफेअरच्या एका नवीन वृत्तानुसार, “सैयारा” स्टार अनीत पड्डा मधुबाला बायोपिकसाठी साइन करण्यात आला आहे आणि लवकरच चित्रीकरण सुरू होईल.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की निर्माते लवकरच कलाकारांची घोषणा करू शकतात. उद्योगातील सूत्रांनी आता हे वृत्त पूर्णपणे खोटे असल्याचे फेटाळून लावले आहे. एका सूत्राने स्पष्ट केले की अनीत पड्डाला मधुबाला बायोपिकशी जोडणे पूर्णपणे खोटे आहे. सूत्राने सांगितले की, “अनीत पड्डाबद्दल पसरणाऱ्या अफवांमध्ये किंचितही तथ्य नाही. हे दावे पूर्णपणे निराधार आहेत.”
काही चाहते अनीत पड्डाच्या कास्टिंगमुळे आनंदी होते, तर अनेकजण या बातमीवर नाराज होते. काही चाहत्यांना असेही वाटले की मधुबाला बायोपिकसाठी तृप्ती डिमरी ही एक चांगली निवड असती.
एका वापरकर्त्याने म्हटले की, “नवीन कलाकारांमध्ये, मला वाटते की फक्त तृप्ती डिमरीच ही भूमिका करू शकते. तिच्यात ती निरागसता आणि अभिनय क्षमता आहे.” दुसऱ्याने असेही म्हटले की तृप्ती तिच्या डोळ्यांनी अभिनय करू शकते आणि शांततेतही संपूर्ण फ्रेम धरू शकते.
मला वाटते की मधुबालाची भूमिका करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. मधुबालाच्या बाबतीत, सर्वकाही डोळे आणि त्यात लपलेल्या वेदना, आनंद आणि भावनांबद्दल आहे. दुसऱ्या चाहत्यानेही चित्रपटात तृप्तीचा समावेश करण्यास पाठिंबा दिला आणि म्हटले की तृप्ती डिमरी मधुबाला बायोपिकसाठी परिपूर्ण असेल.
मधुबाला हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक मोठे नाव आहे, त्यामुळे या अफवांमुळे चित्रपट प्रेमींमध्ये खळबळ उडाली. सूत्रांनी पुन्हा सांगितले की अनीत पड्डा या प्रकल्पात सामील झाल्याची बातमी केवळ अफवा आहे आणि सध्या काहीही घडत नाही. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन “डार्लिंग्ज” फेम जसमीत के. रीन करत आहेत. असेही म्हटले जात होते की चित्रपट निर्माते संजय लीला भन्साळी या प्रकल्पाला पाठिंबा देत आहेत.