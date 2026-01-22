‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

टीव्ही अभिनेत्री खुशी मुखर्जी आणि क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव यांच्यातील वाद अजूनही सुरूच आहे. अलीकडेच सूर्यकुमार यादवच्या एका चाहत्याने खुशी मुखर्जीविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा (१०० कोटी रुपये) मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. आता, खुशी मुखर्जीने प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की ती क्रिकेटपटूविरुद्ध ५०० कोटी रुपयांचा (५०० कोटी रुपये) दावा दाखल करणार आहे. खुशी मुखर्जीचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अशी विधाने करून अभिनेत्रीने पुन्हा एकदा वादाला खतपाणी घातले आहे.
एका मुलाखतीत खुशी मुखर्जीने दावा केला की भारतीय क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव तिला मेसेज करतो. त्यानंतर, ती एका गंभीर कायदेशीर प्रकरणात अडकली. सूर्यकुमार यादवचा चाहता आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अन्सारी याने अभिनेत्रीविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला. दरम्यान, खुशी मुखर्जीने एका वादग्रस्त विधानाने प्रत्युत्तर दिले आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, खुशी मुखर्जीने अलीकडेच वडिलांशी बोलताना म्हटले आहे की, “जर सूर्यकुमार यादव मानहानीचा खटला हरले तर मी त्याच्याविरुद्ध ५०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल करेन.” मुखर्जीने असाही दावा केला की तिचे सूर्यकुमार यादव याच्याशी मैत्रीपूर्ण संभाषण झाले. अशा संभाषणांना अतिशयोक्ती म्हणू नये असेही तिने म्हटले आहे. अभिनेत्रीने असेही म्हटले आहे की बरेच लोक तिच्याशी मैत्री म्हणून गप्पा मारतात, त्यामुळे ही काही मोठी गोष्ट नाही.
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?
खुशी मुखर्जीने यापूर्वी सांगितले होते की सूर्यकुमार यादवसह अनेक क्रिकेटपटू तिला मेसेज करतात. जेव्हा हे प्रकरण वाढले तेव्हा अभिनेत्रीने यू-टर्न घेतला आणि म्हणाली, “मी फक्त स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही बोलत होतो, आणि कदाचित मी ते बोलायला नको होते.” तिने असेही म्हटले की तिचा कोणाचीही बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. यानंतर, सूर्यकुमार यादवच्या एका चाहत्याने खुशीविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला.
Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…