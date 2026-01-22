Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

अलीकडेच सूर्यकुमार यादवच्या एका चाहत्याने खुशी मुखर्जीविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. आता, खुशी मुखर्जीने प्रत्युत्तर दिले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:31 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

टीव्ही अभिनेत्री खुशी मुखर्जी आणि क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव यांच्यातील वाद अजूनही सुरूच आहे. अलीकडेच सूर्यकुमार यादवच्या एका चाहत्याने खुशी मुखर्जीविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा (१०० कोटी रुपये) मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. आता, खुशी मुखर्जीने प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की ती क्रिकेटपटूविरुद्ध ५०० कोटी रुपयांचा (५०० कोटी रुपये) दावा दाखल करणार आहे. खुशी मुखर्जीचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अशी विधाने करून अभिनेत्रीने पुन्हा एकदा वादाला खतपाणी घातले आहे.

एका मुलाखतीत खुशी मुखर्जीने दावा केला की भारतीय क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव तिला मेसेज करतो. त्यानंतर, ती एका गंभीर कायदेशीर प्रकरणात अडकली. सूर्यकुमार यादवचा चाहता आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अन्सारी याने अभिनेत्रीविरुद्ध १०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला. दरम्यान, खुशी मुखर्जीने एका वादग्रस्त विधानाने प्रत्युत्तर दिले आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, खुशी मुखर्जीने अलीकडेच वडिलांशी बोलताना म्हटले आहे की, “जर सूर्यकुमार यादव मानहानीचा खटला हरले तर मी त्याच्याविरुद्ध ५०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल करेन.” मुखर्जीने असाही दावा केला की तिचे सूर्यकुमार यादव याच्याशी मैत्रीपूर्ण संभाषण झाले. अशा संभाषणांना अतिशयोक्ती म्हणू नये असेही तिने म्हटले आहे. अभिनेत्रीने असेही म्हटले आहे की बरेच लोक तिच्याशी मैत्री म्हणून गप्पा मारतात, त्यामुळे ही काही मोठी गोष्ट नाही.

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

खुशी मुखर्जीने यापूर्वी सांगितले होते की सूर्यकुमार यादवसह अनेक क्रिकेटपटू तिला मेसेज करतात. जेव्हा हे प्रकरण वाढले तेव्हा अभिनेत्रीने यू-टर्न घेतला आणि म्हणाली, “मी फक्त स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही बोलत होतो, आणि कदाचित मी ते बोलायला नको होते.” तिने असेही म्हटले की तिचा कोणाचीही बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. यानंतर, सूर्यकुमार यादवच्या एका चाहत्याने खुशीविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला.

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Web Title: Suryakumar yadav controversy escalates khushi mukherjee angry over 500 crore defamation case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 08:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 
1

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी
2

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम
3

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 
4

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Jan 22, 2026 | 08:22 AM
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM