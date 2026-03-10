लक्ष्मी आली घरा! Randeep Hooda आणि Lin Laishramने दिली गुडन्यूज, घरी चिमुकल्या पाहुणीचं आगमन

बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुड्डा आणि त्याची पत्नी लिन लैशराम आई बाबा झाले आहेत. त्यांनी एक गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. रणदीप हुड्डाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिली आहे. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारा रणदीप आता त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि भावनिक टप्प्यावर आहे. अलीकडेच, या जोडप्याने एक अतिशय सुंदर आणि साधे मॅटरनिटी फोटोशूट केले होते, ज्याने सोशल मीडियावर चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.
रणदीपने सोशल मीडियावर एका खास पोस्टद्वारे ही आनंदाची बातमी त्याच्या चाहत्यांसह शेअर केली. त्याने त्याच्या मुलीची पहिली झलकही शेअर केली.
सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट केला असून त्याच्या पोस्टवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. त्याने फोटो पोस्ट करत म्हटलं, “आज मी वडील झालो आणि तुझ्याबद्दल माझं कौतुक आणखी वाढलंय, बाबा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं – लिन, मला वडील बनवल्याबद्दल आणि आपल्या लहान मुलीला जगात आणल्याबद्दल धन्यवाद.” असं कॅप्शन देत रणदीप ने हा फोटो पोस्ट केला आहे. पोस्टमध्ये त्याच्या वडीलांनी त्याच्या मुलीला हातात घेतले आहे.
View this post on Instagram
Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार
रणदीप आणि लिनची आनंदाची बातमी सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहते या जोडप्याला त्यांच्या नवीन पालकत्वाच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा देत आहेत.
‘वाराणसी’ साठी ग्लोबल ब्रँड पार्टनरशिप; SKY BLUE सिनेमॅटिक्सकडे एक्सक्लूसिव राइट्स, 120 देशांमध्ये होणार रिलीज
रणदीपने २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्याची प्रेयसी लिन लैशरामशी लग्न केले. मणिपुरी रितीरिवाजांनुसार पार पडलेला हा विवाह खूप खास होता. काही दिवसांपूर्वीच रणदीप आणि लिनने त्यांच्या मॅटरनिटी फोटोशूटची एक झलक शेअर केली होती.