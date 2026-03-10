Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!

सायलीने असेही उघड केले की तिचे कुटुंब या नात्याविरुद्ध होते, परंतु तिने तिच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन लग्न केले, ज्या निर्णयाचा तिला आता पश्चात्ताप आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 07:20 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मिस इंडिया २०१९ ची विजेती आणि प्रसिद्ध मॉडेल सायली सुर्वे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दहा वर्षांपूर्वी आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणारी सायली आता हिंदू धर्मात परतली आहे आणि तिने तिच्या सासरच्या लोकांवर छळ आणि मारहाणीचे आरोप केले आहेत. शिवाय, मॉडेलने तिच्या पतीवर ‘लव्ह जिहाद’चे गंभीर आरोपही केले आहेत. सायली सुर्वेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तिने तिच्या लग्नातील दहा वर्षांचा संपूर्ण अनुभव मीडियासमोर उघड केला आहे.

सायली सुर्वे हिने अलीकडेच छळाच्या आरोपामुळे हिंदू धर्मात पुनरुज्जीवन केले, शुद्धीकरण विधी केला आणि तिचे नाव बदलून आद्या सुर्वे असे ठेवले. त्यानंतर तिने माध्यमांशी बोलताना तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांवर गंभीर आरोप केले.

माध्यमांशी बोलताना, सायली सार्वे, ज्याला आद्या सार्वे म्हणूनही ओळखले जाते, तिने सांगितले की तिला थेट लग्नासाठी भाग पाडण्यात आले नव्हते, तर संमोहनाद्वारे प्रेमसंबंधात ओढण्यात आले होते. त्या परिस्थितीत तिने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले, परंतु तिच्या निवेदनात सायलीने असाही दावा केला की हा “लव्ह जिहाद” चा खटला आहे.

माध्यमांशी बोलताना सायली म्हणाली, “लग्न करून धर्मांतर करणे आवश्यक असल्याने मला धर्मांतर करावे लागले. सुरुवातीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि त्यानंतर मी तिथेच राहिलो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसोबत २४ तास राहता तेव्हा तुम्हाला त्यांच्या सवयी आणि पार्श्वभूमी समजते आणि मला त्या गोष्टीही समजल्या. मी त्यातून बाहेर पडण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, पण अनेकदा माझी दिशाभूल झाली.”

सायली सार्वे पुढे म्हणाली की तिने तिच्या मुलांचा विचार करून लग्नाला अनेक संधी दिल्या, पण एका क्षणी ती आता हे अत्याचार सहन करू शकली नाही. ती म्हणाली, “जेव्हा तुम्हाला २४ तास शिवीगाळ करण्याशिवाय काहीही ऐकू येत नाही आणि कोणताही दोष नसताना मारहाण केली जाते, तेव्हा तुमच्यासाठी पूर्वी सामान्य नसलेल्या गोष्टी हळूहळू सामान्य होतात. मुले मोठी होत असताना, त्यांना ही परिस्थिती पाहावी आणि आयुष्यभर हा आघात सहन करावा लागू नये असे तिला वाटत होते, म्हणून तिने हे कठोर पाऊल उचलले.”

Bigg Boss Marathi 6 : अनुश्रीने फोडला हंबरडा! ‘आईचं पत्र वाचायला मिळालं नाही’ संस्कृतीला दिला चॅलेंज

सायली स्पष्टपणे म्हणाली, “हे निश्चितच लव्ह जिहादचे प्रकरण आहे. बरेच लोक विचारतात, ‘मी स्वतः हे पाऊल उचलले असताना मी आता का बोलत आहे?’ खरे तर, निर्णय घेताना मला तेवढी समज नव्हती. मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि तो एक चांगला माणूस आहे असे मला वाटले.”


सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ‘खंजिरीचे बोल’ चित्रपटाचा शुभारंभ, कोल्हापूरमध्ये होणार शूटिंग

सायली सार्वेने दहा वर्षांपूर्वी मीरा-भाईंदरमधील व्यावसायिक आतिफ तासेसोबत प्रेमविवाह केल्याची माहिती आहे. लग्नानंतर तिचे नाव अतेजा तासे असे बदलण्यात आले. तिच्या आणि आतिफच्या भेटीबद्दल माध्यमांशी बोलताना सायली म्हणाली की, तिची पहिली भेट २०१७ मध्ये एका परस्पर मित्रामार्फत आतिफ तासेशी झाली. ही भेट मैत्रीत रूपांतरित झाली आणि हळूहळू ते प्रेमात पडले आणि २०१९ मध्ये त्यांचे लग्न झाले. सायलीने असेही उघड केले की तिचे कुटुंब या नात्याविरुद्ध होते, परंतु तिने तिच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन लग्न केले, ज्या निर्णयाचा तिला आता पश्चात्ताप आहे.

Web Title: Miss india earth sayali surve levels serious allegations against muslim husband

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ‘खंजिरीचे बोल’ चित्रपटाचा शुभारंभ, कोल्हापूरमध्ये होणार शूटिंग
1

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ‘खंजिरीचे बोल’ चित्रपटाचा शुभारंभ, कोल्हापूरमध्ये होणार शूटिंग

लक्ष्मी आली घरा! Randeep Hooda आणि Lin Laishramने दिली गुडन्यूज, घरी चिमुकल्या पाहुणीचं आगमन
2

लक्ष्मी आली घरा! Randeep Hooda आणि Lin Laishramने दिली गुडन्यूज, घरी चिमुकल्या पाहुणीचं आगमन

मधुबाला बायोपिकमध्ये अनीत पड्डा प्रमुख भूमिकेत? खरी माहिती समोर आली, नेटकऱ्यांनी केली ‘या’ अभिनेत्रीची मागणी
3

मधुबाला बायोपिकमध्ये अनीत पड्डा प्रमुख भूमिकेत? खरी माहिती समोर आली, नेटकऱ्यांनी केली ‘या’ अभिनेत्रीची मागणी

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण
4

‘विजय नेहमीच माझ्यासाठी खूप खास राहील…’ त्रिशा कृष्णनचे जुने विधान व्हायरल, अफेअरच्या अफवांना पुन्हा उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!

‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!

Mar 10, 2026 | 07:20 PM
कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट

कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट

Mar 10, 2026 | 07:20 PM
मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

Mar 10, 2026 | 07:00 PM
डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

डॉक्टर अन् हॉस्पिटल देवदूत नव्हे तर…? 18 वर्षांच्या तरुणाला गमवावा लागला जीव, गंभीर प्रकार काय?

Mar 10, 2026 | 06:55 PM
Sangali News : शिक्षण घ्यावं तरी कसं ? 42 शिक्षक पदं रिक्त; दोन-तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल

Sangali News : शिक्षण घ्यावं तरी कसं ? 42 शिक्षक पदं रिक्त; दोन-तीन तुकड्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल

Mar 10, 2026 | 06:54 PM
Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

Mar 10, 2026 | 06:33 PM
Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

Mar 10, 2026 | 06:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM