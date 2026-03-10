‘जबरदस्ती धर्मांतर, केले दीर्घकाळ…’, Miss India Earth सायली सुर्वेचा मुस्लिम पतीवर गंभीर आरोप!

मिस इंडिया २०१९ ची विजेती आणि प्रसिद्ध मॉडेल सायली सुर्वे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दहा वर्षांपूर्वी आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणारी सायली आता हिंदू धर्मात परतली आहे आणि तिने तिच्या सासरच्या लोकांवर छळ आणि मारहाणीचे आरोप केले आहेत. शिवाय, मॉडेलने तिच्या पतीवर ‘लव्ह जिहाद’चे गंभीर आरोपही केले आहेत. सायली सुर्वेचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तिने तिच्या लग्नातील दहा वर्षांचा संपूर्ण अनुभव मीडियासमोर उघड केला आहे.
सायली सुर्वे हिने अलीकडेच छळाच्या आरोपामुळे हिंदू धर्मात पुनरुज्जीवन केले, शुद्धीकरण विधी केला आणि तिचे नाव बदलून आद्या सुर्वे असे ठेवले. त्यानंतर तिने माध्यमांशी बोलताना तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांवर गंभीर आरोप केले.
माध्यमांशी बोलताना, सायली सार्वे, ज्याला आद्या सार्वे म्हणूनही ओळखले जाते, तिने सांगितले की तिला थेट लग्नासाठी भाग पाडण्यात आले नव्हते, तर संमोहनाद्वारे प्रेमसंबंधात ओढण्यात आले होते. त्या परिस्थितीत तिने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले, परंतु तिच्या निवेदनात सायलीने असाही दावा केला की हा “लव्ह जिहाद” चा खटला आहे.
माध्यमांशी बोलताना सायली म्हणाली, “लग्न करून धर्मांतर करणे आवश्यक असल्याने मला धर्मांतर करावे लागले. सुरुवातीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि त्यानंतर मी तिथेच राहिलो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसोबत २४ तास राहता तेव्हा तुम्हाला त्यांच्या सवयी आणि पार्श्वभूमी समजते आणि मला त्या गोष्टीही समजल्या. मी त्यातून बाहेर पडण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, पण अनेकदा माझी दिशाभूल झाली.”
सायली सार्वे पुढे म्हणाली की तिने तिच्या मुलांचा विचार करून लग्नाला अनेक संधी दिल्या, पण एका क्षणी ती आता हे अत्याचार सहन करू शकली नाही. ती म्हणाली, “जेव्हा तुम्हाला २४ तास शिवीगाळ करण्याशिवाय काहीही ऐकू येत नाही आणि कोणताही दोष नसताना मारहाण केली जाते, तेव्हा तुमच्यासाठी पूर्वी सामान्य नसलेल्या गोष्टी हळूहळू सामान्य होतात. मुले मोठी होत असताना, त्यांना ही परिस्थिती पाहावी आणि आयुष्यभर हा आघात सहन करावा लागू नये असे तिला वाटत होते, म्हणून तिने हे कठोर पाऊल उचलले.”
सायली स्पष्टपणे म्हणाली, “हे निश्चितच लव्ह जिहादचे प्रकरण आहे. बरेच लोक विचारतात, ‘मी स्वतः हे पाऊल उचलले असताना मी आता का बोलत आहे?’ खरे तर, निर्णय घेताना मला तेवढी समज नव्हती. मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि तो एक चांगला माणूस आहे असे मला वाटले.”
सायली सार्वेने दहा वर्षांपूर्वी मीरा-भाईंदरमधील व्यावसायिक आतिफ तासेसोबत प्रेमविवाह केल्याची माहिती आहे. लग्नानंतर तिचे नाव अतेजा तासे असे बदलण्यात आले. तिच्या आणि आतिफच्या भेटीबद्दल माध्यमांशी बोलताना सायली म्हणाली की, तिची पहिली भेट २०१७ मध्ये एका परस्पर मित्रामार्फत आतिफ तासेशी झाली. ही भेट मैत्रीत रूपांतरित झाली आणि हळूहळू ते प्रेमात पडले आणि २०१९ मध्ये त्यांचे लग्न झाले. सायलीने असेही उघड केले की तिचे कुटुंब या नात्याविरुद्ध होते, परंतु तिने तिच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन लग्न केले, ज्या निर्णयाचा तिला आता पश्चात्ताप आहे.