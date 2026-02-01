Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Railway Budget 2026: सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?

Railway Budget 2026 News : केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:50 AM
सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?

सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?

Railway Budget 2026 News In Marathi : केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत असून हा त्यांचा नववा अर्थसंकल्प आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या घोषणांचा समावेश आहे. रेल्वे, विमान वाहतूक आणि जलमार्गांबाबत कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत? जाणून घेऊया सविस्तर बातमी…

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडीसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगळुरू
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलिगुडी

२० नवीन जलमार्गांची घोषणा

पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग कार्यान्वित होतील. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल.

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

रेल्वेसाठी २,५५,४४५ कोटी रुपयांची तरतूद

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २,५५,४४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कवच प्रणाली: मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी ‘कवच’ या स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण प्रणालीच्या विस्तारासाठी तरतूद वाढवण्यात आली आहे.

स्थानक पुनर्विकास: ‘अमृत भारत स्टेशन योजने’ अंतर्गत, आधुनिकीकरणासाठी १,३३७ स्थानके निवडण्यात आली आहेत, त्यापैकी १,१९७ स्थानकांवर काम सुरू झाले आहे.

वंदे भारत आणि बुलेट ट्रेन: नवीन वंदे भारत गाड्या सुरू करणे आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (NHSRCL) २१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सुरू राहील.

लॉजिस्टिक्स आणि मालवाहतूक वाहतूक: मालवाहतूक क्षमता वाढवण्यासाठी ऊर्जा कॉरिडॉर आणि जास्त वाहतूक असलेल्या भागात ट्रॅक दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणावर भर देण्यात आला आहे.

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात काय मिळाले होते?

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, रेल्वे मंत्रालयाला २,५५,३९३ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते १८. त्यावेळी तीन प्रमुख आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली होती, ज्यात ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंट कॉरिडॉर ३० यांचा समावेश होता. २०२५-२६ मध्ये, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर आणि सुरक्षा जाळ्याला बळकटी देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय

Published On: Feb 01, 2026 | 11:50 AM

