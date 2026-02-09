Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
२३ वर्षांनी प्रीती झिंटासोबत रोमान्स, 'बॉर्डर २' नंतर आता सनी देओलच्या 'Lahore 1947 'ची रिलीज डेट जाहीर, 'या' दिवशी होणार रिलीज

Lahore 1947 Release Date: लाहोर १९४७ या चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर झाली असून २३ वर्षांनंतर सनी देओल आणि प्रीती झिंटा ही जोडी पुन्हा एकदा पडद्यावर त्यांची केमिस्ट्री दाखवणार आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 06:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सनी देओल आणि प्रीती झिंटा यांच्या बहुप्रतिक्षित “लाहोर १९४७” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. हा आगामी पीरियड ड्रामा चित्रपट आमिर खान प्रॉडक्शनने निर्मित केला आहे. हा चित्रपट १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या आठवड्यात थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सनी देओल, दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी आणि निर्माता आमिर खान हे पहिल्यांदाच एकत्र येत आहेत.

चित्रपटाबद्दल बोलताना आमिर खान म्हणाला, “ही धरमजींच्या आवडत्या पटकथांपैकी एक होती आणि जर त्यांनी ती पाहिली असती तर मला खूप आनंद झाला असता.” लाहोर १९४७ मध्ये सनी देओल, शबाना आझमी, प्रीती झिंटा आणि करण देओल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपटाचे संगीत ए.आर. रहमान यांनी दिले आहे आणि गीते जावेद अख्तर यांनी लिहिली आहेत. अलिकडच्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर सनी देओलचा हा पुढचा चित्रपट आहे.

लाहोर १९४७ या चित्रपटाचे शूटिंग २०२४ मध्ये सुरू झाले आणि ते ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत चालले. जरी या चित्रपटाचे मूळ प्रदर्शन या वर्षाच्या सुरुवातीलाच होणार होते, तरी २६ जानेवारी रोजी पोस्ट-प्रॉडक्शनमध्ये विलंब झाल्यामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले. सनी देओलच्या “गदर २” या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर यश मिळाल्यानंतर या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली. २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सनीच्या “गदर” या चित्रपटाने कमाईच्या बाबतीत अनेक विक्रम मोडले. ७५ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या “गदर २” ने जगभरात ६८६ कोटी रुपये कमावले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

सनी देओल शेवटचा प्रीती झिंटासोबत “द हिरो: लव्ह स्टोरी ऑफ अ स्पाय” या चित्रपटात दिसला होता. हा चित्रपट २००३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्यामुळे २३ वर्षांनंतर ही जोडी पुन्हा एकदा पडद्यावर त्यांची केमिस्ट्री दाखवणार आहे.

निवृत्तीनंतर अरिजीत सिंगचा पुन्हा Comeback ! कोलकातामध्ये लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान गायकाला पाहून चाहते भावुक

Published On: Feb 09, 2026 | 06:50 PM

