‘आता कामात मजा राहिलेली नाही…’ पंकज त्रिपाठींनी व्यक्त केली कामाबाबतची नाराजी, अभिनेत्याचे वक्तव्य चर्चेत

अलिकडच्या एका मुलाखतीत पंकज त्रिपाठी यांनी कामाबद्दल खुलासा केला असून त्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 06:24 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेते पंकज त्रिपाठी सध्या त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. “मिर्झापूर” मधील कलीन भैयापासून ते “क्रिमिनल जस्टिस” मधील वकिलापर्यंत, त्यांनी अशा मनमोहक भूमिका साकारल्या आहेत की त्यांनी लोकांच्या हृदयावर अशी छाप सोडली आहे जी पिढ्यानपिढ्या टिकेल.अलिकडच्या एका मुलाखतीत पंकज त्रिपाठी म्हणाले की त्यांना अभिनयाचा कंटाळा आला आहे. ते केवळ ईएमआय आणि जगण्यासाठी अभिनय करू शकत नाहीत. अभिनेत्याचे हे विधान वणव्यासारखे व्हायरल होत आहे.

व्हरायटी इंडियाशी बोलताना पंकज त्रिपाठी म्हणाले, “मी एकामागून एक प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहे. मला कंटाळा आणि थकवा जाणवू लागला आहे. मला आता माझ्या कामाचा आनंद मिळत नाही. मला ब्रेक हवा होता. आता मी काम अधिक काळजीपूर्वक निवडतो. मी फक्त अशा कामासाठी घराबाहेर पडतो जे मला उत्साहित करते. माझ्या मार्गावर येणारा प्रत्येक प्रोजेक्ट मला घ्यायचा नाही.”

Baby Shower ला सजली सोनम कपूर, पारंपरिक-आधुनिक फॅशनचा सुरेख संगम; Baby Bump ने वेधले लक्ष नजर हटेना

पंकज त्रिपाठी पुढे म्हणाले, “मी जीवनातील थरार आणि कलात्मक समाधानासाठी अभिनय करतो. मी ते आर्थिक किंवा निर्वाहासाठी करू शकत नाही. मला ते पुढे चालू ठेवायचे आहे आणि ते दीर्घकाळात माझ्यासाठी काम करते का ते पहायचे आहे. मला आता अर्थपूर्ण सिनेमावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. भारतात लोक मनोरंजनासाठी चित्रपट पाहतात. म्हणूनच मनोरंजन कर आहे. पण कथाकथन म्हणजे फक्त मनोरंजन नाही. त्यात असे काहीतरी असले पाहिजे जे तुम्हाला काहीतरी सांगते किंवा तुम्हाला संदेश देते.”

Mardaani 3 Collection: ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा, 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई!

पंकज त्रिपाठी यांच्या कामाबद्दल बोलायचे झाले तर, अभिनेत्या असण्यासोबतच ते निर्माताही बनले आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये “परफेक्ट फॅमिली” ही वेब सिरीज प्रदर्शित झाली होती, ज्याचे ते निर्माते होते. ते लवकरच “मिर्झापूर” चित्रपटात दिसणार आहेत.

Published On: Feb 09, 2026 | 06:24 PM

