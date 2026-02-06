Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

महिला शक्तीचा जागतिक गौरव! दारासिंह खुराना यांच्या लंडन गालामध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय महिला नेत्यांचा सन्मान

दारासिंह खुराना यांनी आयोजित केलेल्या गाला कार्यक्रमात घानाच्या राजघराण्याच्या उपस्थितीत महिला नेतृत्वाचा गौरव करण्यात आला. हा कार्यक्रम महिला सक्षमीकरणाला अधोरेखित करणारा ठरला आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 03:47 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • महिला शक्तीचा जागतिक गौरव
  • दारासिंह खुराना यांच्या लंडन गालामध्ये महिलांचा सन्मान
  • कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय मान्यवरांची उपस्थिती
 

घानाच्या राजघराण्याच्या उपस्थितीत अभिनेता, समाजसेवक आणि कॉमनवेल्थ ग्लोबल यूथ ॲम्बेसेडर दारासिंह खुराना यांनी लंडनमध्ये भव्य गाला कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या कार्यक्रमाला घानाचे महामहिम किंग टॅकी टेको त्सुरु द्वितीय यांच्यासह राजघराण्याचे मान्यवर सदस्य उपस्थित होते. यावेळी कॉमनवेल्थच्या पहिल्या आफ्रिकन महिला महासचिव हर एक्सलन्सी शर्ली बोटचवे यांचा तसेच युनायटेड किंगडममध्ये घानाच्या पहिल्या महिला उच्चायुक्त ठरलेल्या हर एक्सलन्सी सबाह झिता बेंसन यांचा सन्मान करण्यात आला.

‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’

महिला नेतृत्व, जागतिक कूटनीती आणि सक्षमीकरणाला समर्पित असलेल्या या कार्यक्रमात विविध देशांतील राजनयिक, मंत्री, मान्यवर आणि विशेष पाहुण्यांनी हजेरी लावली होती. या गालामधून भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील वाढते लोकस्तरीय आणि राजनैतिक संबंध अधोरेखित झाले, तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग आणि योगदान यावरही प्रकाश टाकण्यात आला.

कार्यक्रमादरम्यान दारासिंह खुराना म्हणाले, “आज केवळ दोन सक्षम महिलांचा सन्मान करण्यात आला नाही, तर महिला शक्ती आणि तिच्या अस्तित्वाचा हा उत्सव आहे. महिलांकडे जपणूक करण्याची आणि समाजाला पुढे नेण्याची विशेष क्षमता असते. जेव्हा त्यांना योग्य सन्मान आणि संधी दिली जाते, तेव्हा त्या जगात मोठा सकारात्मक बदल घडवू शकतात.”

काय चाललंय राव! एल्विश यादव आणि जिया शंकरचा साखरपुडा की…? Gen-Z शो साठी युक्ती

या गाला कार्यक्रमात सन्मानित महिलांच्या कूटनीती, सार्वजनिक सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील उल्लेखनीय योगदानाचे कौतुक करण्यात आले आहे. जागतिक प्रगती आणि समतोल विकासासाठी महिलांचे नेतृत्व किती आवश्यक आहे, यावरही यावेळी भर देण्यात आला आहे. अलीकडेच लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आलेला हा कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिला नेतृत्वाचा गौरव करणारा ठरला आहे. अभिनेता दारासिंह खुराना हे भारतीय अभिनेते, समाजसेवक तसेच मानसिक आरोग्य जनजागृतीसाठी कार्यरत असून, कॉमनवेल्थचे ग्लोबल यूथ ॲम्बेसेडर म्हणून ते युवा सक्षमीकरण, कूटनीती आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी जागतिक पातळीवर ओळखले जातात.

Web Title: Ghanas royal family celebrates female leadership at actor darasingh khuranas london gala

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 03:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय चाललंय राव! एल्विश यादव आणि जिया शंकरचा साखरपुडा की…? Gen-Z शो साठी युक्ती
1

काय चाललंय राव! एल्विश यादव आणि जिया शंकरचा साखरपुडा की…? Gen-Z शो साठी युक्ती

‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’
2

‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’

पद्मभूषण अनुपम खेर यांचा मोठा उपक्रम; मुंबईनंतर दिल्लीमध्ये ‘अ‍ॅक्टर प्रिपेयर्स’चे उद्घाटन
3

पद्मभूषण अनुपम खेर यांचा मोठा उपक्रम; मुंबईनंतर दिल्लीमध्ये ‘अ‍ॅक्टर प्रिपेयर्स’चे उद्घाटन

“Bhagam Bhag 2” मधून गोविंदा आणि प्रियदर्शन पडले बाहेर; ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता दिसणार मुख्य भूमिकेत
4

“Bhagam Bhag 2” मधून गोविंदा आणि प्रियदर्शन पडले बाहेर; ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता दिसणार मुख्य भूमिकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला शक्तीचा जागतिक गौरव! दारासिंह खुराना यांच्या लंडन गालामध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय महिला नेत्यांचा सन्मान

महिला शक्तीचा जागतिक गौरव! दारासिंह खुराना यांच्या लंडन गालामध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय महिला नेत्यांचा सन्मान

Feb 06, 2026 | 03:47 PM
SUV सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा घातला धुमाकूळ! अवघ्या पाच महिन्यांत 50,000 विक्रीचा ओलांडला टप्पा

SUV सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा घातला धुमाकूळ! अवघ्या पाच महिन्यांत 50,000 विक्रीचा ओलांडला टप्पा

Feb 06, 2026 | 03:35 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis: ढोरकीनमध्ये मुख्य पाईपलाईन फुटली! जायकवाडीची केबल जळाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis: ढोरकीनमध्ये मुख्य पाईपलाईन फुटली! जायकवाडीची केबल जळाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

Feb 06, 2026 | 03:32 PM
Astro Tips: गाडीत देवाची मूर्ती ठेवताना सावधान! कोणत्या देवतेची मूर्ती ठेवणे शुभ अशुभ काय आहेत नियम जाणून घ्या

Astro Tips: गाडीत देवाची मूर्ती ठेवताना सावधान! कोणत्या देवतेची मूर्ती ठेवणे शुभ अशुभ काय आहेत नियम जाणून घ्या

Feb 06, 2026 | 03:30 PM
Vasai Land Scam: वसईत १ हजार कोटींचा घोटाळा उघड! बोगस कागदपत्रांचा आधार; हायप्रोफाईल बिल्डरांवर संशय

Vasai Land Scam: वसईत १ हजार कोटींचा घोटाळा उघड! बोगस कागदपत्रांचा आधार; हायप्रोफाईल बिल्डरांवर संशय

Feb 06, 2026 | 03:18 PM
धक्कादायक! महाराष्ट्रात किती टायर कारखाने? खुद्द प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेच माहिती नाही; ‘नवराष्ट्र’चा मोठा खुलासा

धक्कादायक! महाराष्ट्रात किती टायर कारखाने? खुद्द प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेच माहिती नाही; ‘नवराष्ट्र’चा मोठा खुलासा

Feb 06, 2026 | 03:11 PM
तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

Feb 06, 2026 | 03:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM