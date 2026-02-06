“Bhagam Bhag 2” मधून गोविंदा आणि प्रियदर्शन पडले बाहेर; ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता दिसणार मुख्य भूमिकेत

२००६ मध्ये प्रदर्शित झालेला कॉमेडी-थ्रिलर चित्रपट “भागम भाग” सुपरहिट झाला. त्यात अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल, राजपाल यादव आणि इतर कलाकारांनी भूमिका केल्या होत्या, ज्यांच्या भूमिकांनी भरपूर मनोरंजन केले होते. आता, सिक्वेल प्रदर्शित होणार असल्याची बातमी पसरली आहे. परंतु, गोविंदा या चित्रपटात दिसणार नाही. मनोज बाजपेयीने या मोठ्या अभिनेत्याची जागा घेतली असल्याचे समोर आले आहे.
व्हरायटी इंडियामधील एका वृत्तानुसार, मनोज बाजपेयी “भागम भाग २” मध्ये अक्षय कुमार आणि परेश रावलसोबत सामील झाले आहेत. त्यांनी फ्रँचायझीमध्ये गोविंदाची जागा घेतली आहे आणि त्यांच्या जागी हा अभिनेता दिसणार आहे. परंतु, निर्मात्यांनी याची पुष्टी केलेली नाही; हा फक्त एक दावा आहे. शिवाय, वृत्तांनुसार, सिक्वेलची कथा पहिल्या भागापेक्षा वेगळी असणार आहे आणि त्यात अधिक विनोद पाहायला मिळणार आहेत.
‘भागम भाग २’ मध्ये अक्षय कुमारची अभिनेत्री कोण?
‘गुंटूर करम’ आणि ‘गोट’ मध्ये दिसलेली मीनाक्षी चौधरी या चित्रपटात अक्षय कुमारसोबत दिसणार आहे. तिने ‘लकी भास्कर’ मध्येही काम केले आहे. तिने २०१९ मध्ये आलेल्या ‘अपस्टार्ट्स’ चित्रपटातून पदार्पण केले आणि आता ती हिंदी चित्रपटांमध्ये पुनरागमन करत आहे. दरम्यान, मनोज बाजपेयीसोबत कोणती अभिनेत्री झळकणार याबद्दल सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.
“भागम भाग २” चे दिग्दर्शक बदलले
“भागम भाग २” चे दिग्दर्शन राज शांडिल्य करणार आहेत. प्रियदर्शन यांनी पहिल्या भागाचे दिग्दर्शन केले. परंतु आता प्रियदर्शन या प्रकल्पाचे दिग्दर्शन करत नाही आहेत, कारण त्याचे तीन प्रमुख चित्रपट पाइपलाइनमध्ये आहेत. ज्यामध्ये “भूत बांगला,” “हैवान,” आणि “हेरा फेरी ३,” यांचा समावेश आहे. हे सर्व अक्षय कुमार अभिनीत चित्रपट असणार आहेत. राज शांडिल्य यांनी “ड्रीम गर्ल,” “ड्रीम गर्ल २,” “विकी विद्या का वो वाला व्हिडिओ,” “जनहित में जारी,” “लव्ह की अरेंज्ड मॅरेज,” आणि “फ्रीकी अली” सारखे चित्रपट दिग्दर्शित केले आहेत. तो २००७ ते २०१४ पर्यंत सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनच्या “कॉमेडी सर्कस” चे लेखक आणि कंटेंट डायरेक्टर आहेत.
“भागम भाग” चे बजेट आणि कलेक्शन
“भागम भाग” हा चित्रपट ₹३२ कोटी बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता आणि सात आठवड्यात भारतात ₹४०.२५ कोटी कमावले होते. त्याची कमाई ₹५४.४७ कोटी होती आणि जगभरात त्याचे कलेक्शन ₹६७.८३ कोटी होते. परदेशातही या चित्रपटाने ₹१३.३६ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला आहे. अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश राम आणि राजपाल यांच्याव्यतिरिक्त, या चित्रपटात लारा दत्ता, जॅकी श्रॉफ, अरबाज खान आणि शक्ती कपूर सारखे कलाकार होते.
बजेट – ₹३२ कोटी
एकूण कलेक्शन – ₹४०.२५ कोटी
एकूण कलेक्शन – ₹५४.४७ कोटी
जगभरातील कलेक्शन – ₹६७.८३ कोटी
परदेशी कलेक्शन – ₹१३.३६ कोटी
अक्षय कुमारचे आगामी चित्रपट
कामाच्या बाबतीत, अनीस बज्मीच्या विनोदी चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केल्यानंतर अक्षय कुमार लवकरच “भागम भाग २” चे शूटिंग सुरू करणार आहे. त्यानंतर अभिनेता अजय देवगणसोबत रोहित शेट्टीच्या “गोलमाल ५” मध्ये काम करेल, जिथे तो खलनायकाची भूमिका साकारणार आहे. दरम्यान, मनोज बाजपेयी सध्या नीरज पांडेच्या “घुसखोर पंडित” या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे, ज्याचे शीर्षक वादग्रस्त ठरत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशानंतर, लखनौमध्ये दिग्दर्शक आणि टीमविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. असा आरोप आहे की हा चित्रपट धार्मिक आणि सांप्रदायिक भावना दुखावतो.