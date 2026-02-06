Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR बाबत आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन; म्हणाले ‘हे कोणत्याही समुदायाबद्दल…’

मनोज बाजपेयी यांनी त्यांच्या "घुसखोर पंडित" चित्रपटाविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट शेअर करून लोकांची चिंता दूर केली आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 02:59 PM
  • ‘घुसखोर पंडित’विरुद्ध FIR दाखल
  • आता स्वतःच मनोज बाजपेयी यांनी सोडले मौन
  • ‘घुसखोर पंडित’ बद्दल नीरज पांडे काय म्हणाले?
नीरज पांडे यांच्या नेटफ्लिक्स-निर्मित “घुसखोर पंडित” या चित्रपटामुळे वाद निर्माण झाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौ पोलिसांना दिग्दर्शक आणि टीमविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे एका विशिष्ट समुदायाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर निर्मात्याने स्पष्ट केले की त्यांचा असा कोणताही हेतू नव्हता. “चित्रपट पाहिल्यानंतर तो निर्णय घ्यावा,” असे ते म्हणाले आहेत. मनोज बाजपेयी यांनी आता असेही म्हटले आहे की ते लोकांच्या चिंता गांभीर्याने घेतात आणि त्यांचा आदर करतात.

“घुसखोर पंडित” आणि एफआयआर भोवतीच्या वादानंतर मनोज बाजपेयी यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट केले. त्यांनी लिहिले की, “मी लोकांच्या भावनांचा आदर करतो आणि त्यांना गांभीर्याने घेतो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा भाग असता आणि ते एखाद्याला दुखावते तेव्हा ते तुम्हाला थांबून ऐकण्यास भाग पाडते. एक अभिनेता म्हणून, मी त्या पात्रातून आणि मी साकारत असलेल्या कथेतून येतो.”

“Bhagam Bhag 2” मधून गोविंदा आणि प्रियदर्शन पडले बाहेर; ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता दिसणार मुख्य भूमिकेत

‘घुसखोर पंडित’ चित्रपटावर मनोज बाजपेयीची प्रतिक्रिया

अभिनेत्याने पुढे लिहिले, “माझ्यासाठी, हे पात्र एका व्यक्तीच्या कमतरता आणि स्वतःच्या कृतींची जाणीव करून घेण्याच्या त्याच्या प्रवासाबद्दल आहे. ते कोणत्याही समुदायाबद्दल नाही आहे. नीरज पांडेसोबत काम करण्याच्या माझ्या अनुभवाबद्दल बोलताना, तो त्याचे चित्रपट खूप गांभीर्याने आणि खूप बारकाईने पाहतो. लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन, चित्रपट निर्मात्यांनी या चित्रपटासाठी सर्व प्रमोशनल साहित्य काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून लोकांच्या चिंता किती गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत हे दिसून येते.”

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Neeraj Pandey (@neerajpofficial)

‘घुसखोर पंडित’ बद्दल नीरज पांडे काय म्हणाले?

एफआयआरनंतर नीरज पांडे यांनीही पोस्ट केली की त्यांचा चित्रपट एक काल्पनिक नाटक आहे. शीर्षकात “पंडित” हा शब्द केवळ एका पात्राच्या बोलक्या भाषेत वापरला आहे. ही कथा एका व्यक्तीवर आधारित आहे, कोणत्याही जाती, धर्म किंवा समुदायाचा संदर्भ नाही. मनोरंजनासाठी हा चित्रपट पूर्ण प्रामाणिकपणे बनवण्यात आला आहे. प्रथम, चित्रपट संपूर्णपणे पहा आणि त्याची कथा समजून घ्या. एका छोट्या भागावर आधारित निर्णय घेऊ नका. असे ते म्हणाले आहेत.

”घुसखोर पंडित’ वरून वाद?

‘घुसखोर पंडित’ या चित्रपटाविरुद्ध हजरतगंज पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. हा चित्रपट सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा आणि धार्मिक आणि जातीय भावना दुखावण्याचा प्रयत्न करतो असा आरोप आहे. या शीर्षकामुळे ब्राह्मण समाजात मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला आहे. ब्रज येथील संतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या” नावाखाली ब्राह्मण समुदायाची प्रतिमा जाणूनबुजून खराब केली जात असल्याचा आरोप केला आहे.

पद्मभूषण अनुपम खेर यांचा मोठा उपक्रम; मुंबईनंतर दिल्लीमध्ये ‘अ‍ॅक्टर प्रिपेयर्स’चे उद्घाटन

‘घुसखोर पंडित’ मधील कलाकार

रितेश शाह दिग्दर्शित, सत्य घटनेवर आधारित, या चित्रपटात मनोज बाजपेयी भ्रष्ट अजय दीक्षितची भूमिका साकारत आहेत. नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय आणि दिव्या दत्ता हे देखील विविध भूमिकांमध्ये दिसत आहेत. प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झालेली नाही, परंतु आता शीर्षक बदलले जाईल की नाही याबद्दल काही अनिश्चितता आहे.

 

Published On: Feb 06, 2026 | 02:59 PM

