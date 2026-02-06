पद्मभूषण पुरस्कार विजेते अभिनेते अनुपम खेर यांनी दिल्लीमध्ये त्यांच्या प्रीमियर अॅक्टिंग स्कूल ‘अॅक्टर प्रिपेयर्स’चे नवीन सेंटर सुरू केले आहे. हे सेंटर नवी दिल्लीतील सफदरजंग एन्क्लेव येथे कार्यरत असून, मुंबईतील मुख्य केंद्रांनंतर स्कूलच्या विस्ताराच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील उदयोन्मुख कलाकारांना आता जागतिक दर्जाचे अभिनय शिक्षण त्यांच्या स्वतःच्या शहरात घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
‘अॅक्टर प्रिपेयर्स’ची स्थापना २००५ साली अनुपम खेर यांनी केली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय असलेल्या चित्रपट कलाकारांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे हे जगातील एकमेव व्यावसायिक ड्रामा आणि अॅक्टिंग स्कूल आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळात या संस्थेने भारतातील अनेक यशस्वी आणि विश्वासार्ह कलाकार घडवले असून, त्यांना व्यावसायिक मार्गदर्शन दिले आहे. या स्कूलमधून प्रशिक्षण घेतलेल्या कलाकारांमध्ये दीपिका पदुकोण, हृतिक रोशन, वरुण धवन, कियारा अडवाणी, शुभांगी दत्त, अभिषेक बच्चन, प्रीती झिंटा, ईशा गुप्ता, गौहर खान यांसारख्या अनेक नामवंतांचा समावेश आहे.
आपल्या स्कूलच्या विस्ताराबाबत बोलताना अनुपम खेर म्हणाले, “आम्हाला ‘अॅक्टर प्रिपेयर्स’ नवी दिल्लीमध्ये सुरू करताना अत्यंत आनंद होत आहे. हे शहर सर्जनशील ऊर्जा आणि कलेबद्दलच्या उत्कटतेने परिपूर्ण आहे. हे सेंटर त्या उदयोन्मुख कलाकारांसाठी नवीन संधी निर्माण करेल, जे व्यावसायिक अनुभवावर आधारित दर्जेदार प्रशिक्षण घेऊ इच्छितात आणि इंडस्ट्रीचा सखोल अनुभव असलेल्या प्रशिक्षकांकडून शिकू इच्छितात.”
नवी दिल्लीतील या सेंटरचे उद्घाटन ज्येष्ठ अभिनेते बोमन इराणी यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. यावेळी ते म्हणाले, “नवी दिल्लीमध्ये ‘अॅक्टर प्रिपेयर्स’ची सुरुवात ही केवळ एका नवीन सेंटरचे उद्घाटन नाही, तर अनेक सर्जनशील प्रवासांची सुरुवात आहे. अशा संस्था शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि कलात्मक धैर्य वाढवण्यात मोलाची भूमिका बजावतात.”
नवी दिल्ली सेंटरमध्ये अनुभवी इंडस्ट्री ट्रेनर्सद्वारे विविध व्यावसायिक कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना समग्र अभ्यासक्रम दिला जाईल, जो आत्मशोध, अभिनयातील शिस्त आणि इंडस्ट्रीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यावर केंद्रित असेल. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र देखील दिले जाणार आहे. त्यानंतर ‘अॅक्टर प्रिपेयर्स’ची इन-हाउस कास्टिंग टीम विद्यार्थ्यांना क्लासरूमपासून सिल्व्हर स्क्रीनपर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासात मार्गदर्शन करणार आहेत.