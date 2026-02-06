काय चाललंय राव! एल्विश यादव आणि जिया शंकरचा साखरपुडा की…? Gen-Z शो साठी युक्ती

अभिनेत्री जिया शंकरचे वैयक्तिक आयुष्य अलिकडेच अनेक डेटिंगच्या अफवांमुळे चर्चेत आहे. सुरुवातीला, अभिषेक मल्हानसोबत अभिनेत्रीच्या साखरपुड्याची चर्चा सुरू झाली आणि नंतर, तिने एक मिस्ट्री मॅनसोबतचा फोटो शेअर केला जो प्रचंड व्हायरल झाला. ज्यामुळे या अफवांना आणखी बळकटी मिळाली. आता, एल्विश यादवने तिचा हात धरलेला, आणि अभिनेत्रीने हिऱ्याची अंगठी घातलेला आणि जिया शंकरला टॅग केलेला फोटो शेअर केल्यानंतर जिया पुन्हा चर्चेत आली आहे. या फोटोने साखरपुड्याच्या अफवांना आणखी चर्चा झाली. परंतु, सत्य काही वेगळेच समोर आले आहे. दोघांनी त्यांच्या नवीन शोचे प्रमोशन करण्यासाठी ही युक्ती वापरली आहे.
‘बिग बॉस ओटीटी’ विजेता एल्विश यादवच्या अकाउंटवर शेअर केलेल्या एका कथेत कॅप्शन देण्यात आले होते, “मी प्रेमाला आणखी एक संधी दिली आणि मला माझे प्रेम सापडले,” या फोटोमुळे दोघांचा साखरपुडा झाला असल्याचे सूचित करत आहे. परंतु, सेलिब्रिटींच्या जवळच्या सूत्रांनुसार, एल्विश आणि जियाचा साखरपुडा झालेला नाही आणि ते एकत्र एका नवीन शोमध्ये काम करत असल्याचे समजले आहे.
एल्विश आणि जिया यांचे लग्न झालेले नाही
या जोडप्याच्या जवळच्या सूत्रांनी ईटाइम्सला सांगितले की एल्विश आणि जिया लग्न किंवा डेटिंग करत नाहीत. ते दोघेही एका डेटिंग रिॲलिटी शोमध्ये काम करत आहेत आणि लग्नाची चर्चा केवळ प्रमोशनचा एक भाग आहे. जिया आणि एल्विश “एंगेज्ड रोका या धोखा” च्या दुसऱ्या सीझनमध्ये एकत्र काम करत आहेत. पहिल्या सीझनचे सूत्रसंचालक हर्ष गुजराल आणि उर्फी जावेद यांनी केले होते.
“एंगेज्ड रोका या धोखा” शो कधी होणार रिलीज
“एंगेज्ड रोका या धोखा” चा पहिला भाग २०२५ मध्ये प्रसारित झाला. ही मालिका Gen-Z स्पर्धकांभोवती फिरते जे “परिस्थिती” मधून गंभीर नातेसंबंधात जाण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्या सुसंगतता आणि संभाषणांची चाचणी घेतात. पहिल्या सीझनचे विजेते सिफत सहगल आणि करण राज होते. केवळ जियाच नाही तर एल्विशचे त्याच्या काही सह-कलाकारांशीही नाव जोडले गेले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी, सोशल मीडिया स्टार जन्नत झुबैरला डेट करत असल्याची अफवा पसरली होती. परंतु, नंतर हे स्पष्ट करण्यात आले की ते त्याच्या नवीन अल्बमचा एक भाग आहे.
जिया शंकर आणि एल्विश यादव ‘बिग बॉस’ मध्ये एकत्र काम करताना दिसणार आहेत. तसेच या दोघांनी यापूर्वी ‘बिग बॉस ओटीटी सीझन २’ मध्ये भाग घेतला होता आणि त्यांच्यात चांगली मैत्री निर्माण झाली आहे. कामाच्या बाबतीत, जिया तिच्या ‘वेदा’ या हिट मराठी चित्रपटानंतर अनेक म्युझिक व्हिडिओंमध्ये दिसली आहे. एल्विश यादव सध्या करण कुंद्रा सोबत ‘लाफ्टर शेफ्स’ सीझन ३ मध्ये दिसत आहे.