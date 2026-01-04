Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नितेश तिवारींच्या ‘रामायण’मध्ये ‘Avatar’सारखी टेक्नॉलॉजी वापरली जाणार? मोशन कॅप्चर गियरमध्ये दिसला प्रसिद्ध अभिनेता

नितेश तिवारी यांचा रामायण चित्रपट सध्या जोरदार चर्चेचा विषय बनला आहे या चित्रपटात अवतार सिनेमासारखी टेक्नॉलॉजी वापरली जाणार असल्याचे समजत आहे

Updated On: Jan 04, 2026 | 07:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

नितेश तिवारी यांचा “रामायण” हा चित्रपट अजूनही चर्चेत आहे. या मेगा-बजेट चित्रपटात अनेक मोठे कलाकार आहेत. रणबीर कपूर भगवान रामाची भूमिका साकारणार आहे, तर साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे. “रामायण” हा नितेश तिवारीचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्यावर तो खूप खर्च करत आहे. त्यामुळे, सर्वजण या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी सोबत यश, सनी देओल, रवी दुबे, अरुण गोविल आणि कुणाल कपूर हे कलाकार देखील या चित्रपटात दिसणार आहेत. चित्रपटाचे बजेट ४००० कोटी रुपये असल्याचे वृत्त आहे आणि आता अशा अफवा आहेत की निर्माते जेम्स कॅमेरॉनने त्यांच्या “अवतार” चित्रपटात वापरलेली तीच टेक्नॉलॉजी वापरत आहेत. “रामायण” मधील एका अभिनेत्याचा फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो या नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करत असल्याचे दिसत आहे.

प्रसिद्ध अभिनेता कुणाल कपूर यांचे फोटो सोशल मीडियावर फिरत आहेत, ज्यामध्ये तो मोशन कॅप्चर गियर घातलेला दिसतो. जेम्स कॅमेरॉनने त्यांच्या “अवतार” चित्रपटात वापरलेली हीच तंत्रज्ञानाची टेक्नॉलॉजी आहे. व्हायरल झालेल्या फोटोंमध्ये, कुणाल कपूर आणि नवनीत मलिक मोशन कॅप्चर गियर घातलेले दिसत आहेत, जे नवीन अत्याधुनिक व्हिज्युअल इफेक्ट्ससाठी वापरले जाते. हे फोटो नितेश तिवारी देखील त्यांच्या चित्रपटात ही नवीन तंत्रज्ञान वापरत असल्याचा दावा करून शेअर केले जात आहेत.

Jay Dudhane Arrest:”मी माझ्या हनिमूनसाठी जात होतो…”, जय दुधाणेने अटकेनंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, ”मी पळून जाणार…’

चित्रपटात अत्याधुनिक व्हिज्युअल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्याचा दावा केला जात होता, परंतु हे फोटो समोर आल्यानंतर असे मानले जात आहे की चित्रपटात मोशन कॅप्चर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. कारण, या फोटोंमध्ये कुणाल कपूर मोशन कॅप्चर सूटमध्ये दिसत आहे आणि त्याच्या चेहऱ्यावर ठिपके दिसत आहेत. यापूर्वी ‘अवतार’च्या शूटिंगमधील काही फोटो प्रसिद्ध झाले होते, ज्यामध्ये कलाकार अगदी याच लूकमध्ये दिसले होते. अवतार व्यतिरिक्त, अ‍ॅव्हेंजर्स सारख्या मेगा-बजेट चित्रपटांमध्येही ही तंत्रज्ञान वापरली गेली आहे.

अनिल कपूर पुन्हा बनणार का एक दिवसाचा मुख्यमंत्री? ‘नायक’ सुपरहिट चित्रपटच्या सिक्वेलबाबत मोठी अपडेट

छायाचित्रांमध्ये मोशन कॅप्चर गियरमध्ये दिसणारा कुणाल कपूर ‘रामायण’ मध्ये इंद्रदेवची भूमिका साकारत आहे. नवनीत मलिक या चित्रपटात ‘कुंभकरण’ च्या भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपटातील प्रमुख कलाकारांबद्दल बोलायचे झाले तर, रणबीर कपूर ‘प्रभु श्री राम’ च्या भूमिकेत, साई पल्लवी ‘माता सीता’ च्या भूमिकेत, यश ‘रावण’ च्या भूमिकेत, सनी देओल ‘हनुमान’ च्या भूमिकेत, रवी दुबे ‘लक्ष्मण’ च्या भूमिकेत, काजल अग्रवाल ‘मंदोदरी’ च्या भूमिकेत, रकुल प्रीत सिंह ‘शूर्पणखा’ च्या भूमिकेत आणि लारा दत्ता ‘कैकेयी’ च्या भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट दिवाळी २०२६ आणि दिवाळी २०२७ च्या निमित्ताने दोन भागात थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

 

