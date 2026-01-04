Jay Dudhane Arrest:”मी माझ्या हनिमूनसाठी जात होतो…”, जय दुधाणेने अटकेनंतर दिली पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, ”मी पळून जाणार…’

बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या पर्वातील उपविजेता, अभिनेता जय दुधाणे सध्या मोठ्या वादात सापडला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. जयला मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आले होते. पाच कोटी रूपयांच्या फसवणूक प्रकरणात त्याला अटक झाल्याची माहिती समोर आली आहे.या प्रकरणी फक्त जयच नाही तर त्याचे आजी- आजोबा, आई आणि बहिण यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अखेर याप्रकरणी अभिनेता जय दुधाणे याची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
मिडिया रिपोर्टुनसार, मी या सर्व प्रकरणाला हिंमतीने सामोरं जाणार आहे. मी कुठेही पळून जाणार नाही.” जे आहे त्याला सामोरं जाणार. पोलिसांनी सर्वांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. माझ्या आजी-आजोबांनाही सोडलं नाही. गाळा विकल्यावरून ही अफवा कोण पसरवत आहे, तेच समजत नाही. तसं काही असेल तर तुम्ही सिद्ध करून दाखवा. हा खोटा गुन्हा आहे आणि मी माझा चेहरादेखील लपवलं नाही. सत्य लवकरच समोर येईल. त्याचबरोबर, जयने सांगितले की त्याच्यावर दाखल केलेला गुन्हा खोटा आहे, आणि जे काही सत्य असेल ते लवकरच न्यायालयात स्पष्ट होईल. त्याने न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याचेही व्यक्त केले.
जय दुधाणेला अटक, नेमकं प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जय दुधाणेने बनावट कागदपत्र तयार करून लोकांना दुकानं विकली. दुकानांच्या या विक्रिचा व्यवहार जयने बेकायदेशीरपणे केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे ही दुकाने खरेदी केलेल्या अनेक लोकांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. याप्रकरणामुळे जय आणि त्याच्या कुटुंबाची चौकशी केली जाणार आहे. यासंबंधी जय किंवा त्याच्य टीमने कोणतंही अधिकृत स्टेटमेंट दिलं नाही. सध्या ठाणे पोलीस जय दुधाणेची कसून चौकशी करत असून या फसवणूक प्रकरणामागील नेमका कट, आर्थिक व्यवहार आणि इतर संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासली जात आहे. पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
जय दुधाणे हा बिग बॉस मराठी 3च्या शोमधून घराघरात पोहोचला, तो splitsvilla च्या 13 व्या पर्वाचा विजेता ठरला होता. अशा विविध शोमध्ये तो झळकला आहे. याशिवाय स्टार प्रवाहच्या येड लागलं प्रेमाचं या मालिकेत सुद्धा त्याने काम केलं होते. मात्र काही महिन्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव जयने ही मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला.आता या फसवणूक प्रकरणामुळे जय दुधाणेच्या करिअरवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.