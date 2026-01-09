Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

एकाच चित्रपटानंतर बॉलिवूडला केलं बाय बाय, 50000 कोटींची मालकीण; जुही चावलाला संपत्तीत मागे टाकणारी ‘ही’ अभिनेत्री आहे तरी कोण?

एकाच चित्रपटानंतर बॉलिवडूचा निरोप घेतला, 'ही' अभिनेत्री आता मोठ्या उद्योजकाची पत्नी आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 03:33 PM
बॉलीवूडमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या एकाच चित्रपटातून रातोरात स्टार बनल्या, तर काही गायब झाल्या. काही अशाही होत्या ज्यांनी फक्त एक चित्रपट केल्यानंतर चित्रपट जगतापासून दूर गेल्या. त्यांनी एकतर इतर क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली, किंवा करिअरपेक्षा कुटुंबाला प्राधान्य दिले. ही अभिनेत्री त्यापैकी एक होती. तिने शाहरुख खानच्या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. या चित्रपटानंतर चित्रपटांच्या ऑफरचा पूर आला, पण तिने इंडस्ट्री सोडली. ही अभिनेत्री गायत्री जोशी आहे, जिने ‘स्वदेस’ चित्रपटातून अभिनयात पदार्पण केले.

तिच्या पहिल्या चित्रपटानंतर, गायत्री जोशीने बॉलिवूड कायमचे सोडले आणि लग्न केले. जोशीने तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात मॉडेल म्हणून केली. तिने अनेक जाहिरातींमध्येही काम केले, ज्यात शाहरुख खानसोबतचा एक चित्रपटही होता.

१९९९ मध्ये, तिने फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य स्पर्धेत भाग घेतला आणि पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवले. २००० मध्ये, गायत्री जोशीने जपानमध्ये झालेल्या मिस इंटरनॅशनल स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. तिने अनेक संगीत व्हिडिओंमध्येही काम केले.

गोयत्री जोशीने शोबिझनेस कायमचा सोडला. २००५ मध्ये तिने उद्योगपती विकास ओबेरॉय यांच्याशी लग्न केले आणि त्यांच्या कुटुंबात स्थायिक झाली.तिला दोन मुली आहेत. विकास ओबेरॉय हे अब्जाधीश उद्योगपती आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती ४५,००० कोटी (₹४५० अब्ज) इतकी असल्याचे वृत्त आहे. ते ओबेरॉय रिअॅलिटी लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांच्याकडे एक विमान देखील आहे.

गायत्री जोशीने एका मुलाखतीत अभिनय सोडण्याचे कारण सांगितले. तिने सांगितले की तिच्या कुटुंबाची इच्छा होती की तिने त्यांच्यासाठी वेळ द्यावा आणि म्हणूनच तिने अभिनय सोडला. तिने पुढे म्हटले की ती एक मोकळ्या मनाची व्यक्ती आहे आणि तिला पटकथा ऐकायला आवडते. तिला विश्वास होता की तिला भविष्यात काही चांगल्या संधी मिळतील. गोष्टी नियोजित केल्याप्रमाणे घडल्या नाहीत आणि तिला चित्रपट सोडावे लागले.

