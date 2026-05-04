Javed Akhtar यांच्याकडून रणवीर सिंहच्या Dhurandhar चे कौतुक; ‘प्रोपोगेंडा’ चित्रपटांच्या वादावरही मांडले परखड मत

Javed Akhtar: कोलकाता येथे आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान, त्यांनी बॉलिवूडमधील 'ब्लॉकबस्टर' चित्रपट धुरंधर (Dhurandhar) आणि त्याच्या सिक्वेलबाबत (दुसऱ्या भागाबाबत) आपली मते मांडली.

Updated On: May 04, 2026 | 07:39 PM
Javed Akhtar यांच्याकडून रणवीर सिंहच्या Dhurandhar चे कौतुक (Photo Credit- AI)

Javed Akhtar Reaction On Dhurandhar: प्रसिद्ध गीतकार आणि लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) हे त्यांच्या स्पष्टवक्ते मतांसाठी ओळखले जातात. अलीकडेच, कोलकाता येथे आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान, त्यांनी बॉलिवूडमधील ‘ब्लॉकबस्टर’ चित्रपट धुरंधर (Dhurandhar) आणि त्याच्या सिक्वेलबाबत (दुसऱ्या भागाबाबत) आपली मते मांडली. जावेद अख्तर यांनी केवळ या चित्रपटाचे भरभरून कौतुकच केले नाही, तर चित्रपटसृष्टीत सध्या चित्रपटांना ‘प्रचारकी’ म्हणून संबोधण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवरही आपले भाष्य केले.

‘धुरंधर’चे एका भव्य चित्रपटाच्या रूपात वर्णन

कोलकाता येथील एका पुरस्कार वितरण समारंभादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, जावेद अख्तर यांनी सांगितले की, आदित्य धर दिग्दर्शित धुरंधर हा चित्रपट त्यांना मनापासून आवडला. या चित्रपटाचे कौतुक करताना त्यांनी याला एक “उत्कृष्ट चित्रपट” असल्याचे घोषित केले. तथापि, आपली पसंती व्यक्त करताना त्यांनी असेही नमूद केले की, “मला चित्रपटाचा पहिला अर्धा भाग दुसऱ्या अर्ध्या भागापेक्षा अधिक आवडला.” रणवीर सिंगची मुख्य भूमिका असलेल्या या ‘स्पाय थ्रिलर’ चित्रपटात, तो कराचीमध्ये कार्यरत असलेल्या एका भारतीय गुप्तहेमाच्या भूमिकेत दिसतो. प्रदर्शित झाल्यापासूनच, या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे.

‘प्रचारकी चित्रपटां’च्या वादावर एक स्पष्ट मत

गेल्या काही काळापासून, अनेक चित्रपटांना टीकेचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यांना ‘प्रचारकी’  म्हणून हिणवले जात आहे. या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडताना जावेद अख्तर यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकारच्या लेबलशी (वर्गीकरणाशी) ते सहमत नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, प्रत्येक कथेमध्ये अंतर्निहितपणे तिचा स्वतःचा एक दृष्टिकोन आणि विचारसरणी दडलेली असते.

एक अत्यंत समर्पक प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी विचारले, “मला हेच समजत नाही की ‘प्रचारकी चित्रपट’ या संज्ञेचा तुम्हाला नक्की काय अर्थ अभिप्रेत आहे. प्रत्येक कथा ही कोणत्या ना कोणत्या बाजूने उभी असते. केवळ प्रेक्षकांच्या एखाद्या विशिष्ट वर्गाला एखादी कथा आवडली नाही, म्हणून ती ‘प्रचारकी’ ठरते का?” त्यांनी पुढे असेही ठामपणे मांडले की, प्रत्येक चित्रपट निर्मात्याला आपला दृष्टिकोन व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्या मते, जरी चित्रपटाची कथा पूर्णपणे काल्पनिक असली, तरीही लेखक किंवा दिग्दर्शकाची विचारसरणी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात त्यातून नक्कीच डोकावत असते.

‘धुरंधर २’चे बॉक्स ऑफिसवरील वर्चस्व

येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे ठरेल की, धुरंधरच्या यशानंतर, त्याचाच सिक्वेल धुरंधर: द रिव्हेंज हा चित्रपटही सध्या चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घालत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या चित्रपटाने अवघ्या एका आठवड्यातच १,००० कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. यासह, पठाण, जवान आणि दंगल यांसारख्या प्रमुख चित्रपटांना मागे टाकत, इतकी रक्कम सर्वात कमी कालावधीत कमावणारा हा पाचवा हिंदी चित्रपट ठरला आहे.

