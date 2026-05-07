LSG Vs RCB Live: मिशेलने मार मार मारलं! लगावले तडाखेबंद शतक; आरसीबीला 210 रन्सची गरज

आरसीबीचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय
मिशेल मार्शने लगावले तडाखेबंद अर्धशतक
पॉवर प्लेमध्ये लखनौच्या 70 पेक्षा जास्त रन्स
Tata IPL 2026 RCB Vs LSG Live Updates: लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर यांच्यात सामना सुरू आहे. टॉप 4 मध्ये आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी आरसीबीसाठी आजचा सामना महत्वाचा आहे. टॉस जिंकून कर्णधार रजत पाटीदारने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. अखेर एलएसजीने प्रथम फलंदाजी करून 209 रन्स केल्या आहेत. आता आरसीबीला विजयासाठी 210 रन्सची गरज असणार आहे. मिशेल मार्शने शानदार शतकी खेळी केली.
एलएसजीची फलंदाजी
लखनौच्या संघाकडून प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मिशेल मार्श आणि अर्शीन कुलकर्णी मैदानात उतरले. या दोघांनी पॉवर प्लेमध्ये शानदार सुरुवात करून दिली. लखनौच्या संघाने पॉवर प्लेमध्ये एकही विकेट न गमावता 70 पेक्षा जास्त रन्स जोडले. मिशेल मार्शने शानदार अर्धशतकी खेळी केली. अर्शीन कुलकर्णी 17 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर निकोलस पूरन खेळण्यासाठी आला.
𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗦𝗽𝗲𝗲𝗱 𝗺𝗼𝗱𝗲 🔛 🏎 Mitchell Marsh races to a red hot 2️⃣0️⃣-ball FIFTY inside the powerplay 💥#LSG 68/0 after 6 overs. Updates ▶️ https://t.co/W0eDq9aWb7#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvRCB | @LucknowIPL pic.twitter.com/phhj9PO1mn — IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2026
मिशेल मार्शने शतकी खेळी केली. त्याने 49 बॉलमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. लखनौच्या संघासाठी मिशेल मार्शने वेगवान शतक केले आहे. मिशेल मार्श 111 रन्स करून आउट झाला. निकोलस पूरन 38 रन्स करून आउट झाला.
आरसीबीची गोलंदाजी
आरसीबीच्या गोलंदाजांना पॉवर प्लेमध्ये लखनौच्या एकही फलंदाजाला आउट करणे शक्य झाले नाही. लखनौच्या फलंदाजांनी त्यांची पॉवर प्लेमध्ये चांगलीच धुलाई केल्याचे दिसून आले. अखेर कृणाल पंड्याने अर्शीन कुलकर्णीला आउट केले आहे. जोश हेजलवूडने मिशेल मार्शला आउट केले. रसिख डारने निकोलस पूरनला आउट केले.
आता यंदाच्या हंगामात लखनौ आणि आरसीबीच्या कामगिरीचा विचार केल्यास, आरसीबीने 9 पैकी 6 सामने जिंकले आहेत. आरसीबी सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर लखनौचा संघ 9 पैकी केवळ 2 च सामने जिंकला आहे. त्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये लखनौचा संघ शेवटच्या स्थानावर आहे.
आरसीबीची संभाव्य टीम: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, टिम डेव्हिड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी / जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रासीख सलाम.
एलएसजीची संभाव्य टीम: एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत , आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे / एनरिक नॉर्खिया, मोहम्मद शमी, दिग्वेज सिंह राठी, प्रिन्स यादव / मयंक यादव.